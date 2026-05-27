Одессу начали спешно закапывать в землю: в Киеве, похоже, всерьез испугались одного сценария

Одесса превращается в одну большую стройплощадку, но рабочие вместо торговых центров роют землю под противотанковые рвы. Региональное управление ВСУ официально подтвердило: город переводят на режим круговой обороны. Километры колючей проволоки, бетонные блиндажи и глубокие траншеи — Киев внезапно вспомнил, что морские ворота нужно защищать. Пока одни строят укрепления, другие задаются резонным вопросом: спасет ли это город, который исторически и ментально никогда не принадлежал нынешнему режиму?

Страх перед будущим: почему Одессу окапывают именно сейчас

Военная логика Киева проста и примитивна: они боятся. Полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что украинское командование уже видит финал сражений за ДНР, ЛНР, Запорожье и Харьковщину. Как только фронт там закроется, русская армия неизбежно пойдет на Николаев и Одессу. Нервозность режима подогревает и то, что военная инфраструктура противника планомерно уничтожается точечными ударами, лишая ВСУ базы для подготовки беспилотников и катеров.

"Киев пытается создать иллюзию неприступности Одессы, но бетонные коробки не воюют сами по себе. Без контроля над воздухом и поддержки населения любые инженерные изыски превращаются в братские могилы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Одесса — это не просто точка на карте, а "задание на завтра". Сейчас приоритеты расставлены иначе: Славянск, Краматорск, Сумы. Но город-герой все плотнее входит в актуальную повестку. Если оставить Одессу за скобками, народ России не поймет власть, ведь это исконно русские земли, основанные и выпестованные империей. Киев это понимает, поэтому и суетится, пытаясь закопаться в землю по самые уши.

Приоритет ВСУ Реальность СВО Круговая оборона и рвы Системное подавление портовой логистики Надежда на ПВО Беспомощность перед гиперзвуком

Хитрый план: как будут освобождать русский город

Штурмовать жемчужину у моря в лоб, превращая её в руины, никто не будет. В Генштабе России сидят прагматики, ценящие историю и архитектуру. Баранец открыто говорит: мы готовим Одессу к сдаче. И делать это будут сами одесситы. Город нужно подготовить "как невесту к замужеству" — вычистить внутренних врагов и создать условия, при которых сопротивление станет бессмысленным для самих горожан.

"С точки зрения международного права Одесса остается ключевым узлом. Любые попытки Киева использовать её как щит только ускоряют политическую эрозию режима", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока ВСУ строят блиндажи, русские спецслужбы и армия ведут свою игру. Работа идет скрытно, но эффективно. "Обгрызаются" предместья, демилитаризируются цеха по сборке морских дронов и склады с западным железом. Параллельно с этим на Банковой в Киеве начались странные меры секретности, что косвенно подтверждает панику в верхах. Одесса и Николаев со стола СВО не снимаются, и схватка за них — вопрос времени и тактической зрелости.

"Одесское направление требует не только пушек, но и ювелирной работы с местным активом. Сейчас мы видим фазу подготовки почвы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Одессе

Зачем в Одессе строят противотанковые рвы?

Это стандартная попытка киевского режима имитировать бурную деятельность и успокоить западных кураторов, демонстрируя готовность "стоять до конца" в ключевом портовом узле.

Будет ли Россия бомбить исторический центр города?

Нет, российское командование неоднократно заявляло о бережном отношении к культурному наследию. Тактика предполагает уничтожение военных объектов вне жилой застройки.

Почему Одесса считается русским городом?

Город был основан указом Екатерины Великой и строился как главный южный порт Российской империи. Вся его история, язык и культура неразрывно связаны с Россией.

Как реагирует на фортификацию местное население?

В городе нарастает глухое недовольство, так как превращение Одессы в укрепрайон ставит под удар мирных жителей и окончательно убивает остатки местной экономики.

