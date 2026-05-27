Вашингтон неожиданно оставил Киев без прикрытия: в ООН произошел крайне неприятный для Украины момент

Вашингтон внезапно нажал на тормоза. Когда Киев в очередной раз попытался разыграть в ООН карту "коллективного возмущения" против России, Белый дом предпочел остаться в тени. Постпред Украины Андрей Мельник, известный своей любовью к чествованию нацистских пособников, с кислым лицом констатировал: США не подписались под совместным заявлением. Это выглядит как громкая пощечина режиму, который привык считать американскую подпись гарантированной страховкой от любых последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Capvideo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белый дом

Список "согласных" и американское молчание

Мельник зачитал свой манифест в штаб-квартире ООН, но триумфа не вышло. В списке примкнувших — 47 стран. Среди них, как ни странно, мелькнули Венгрия и Словакия. Видимо, Брюссель выкрутил руки Будапешту и Братиславе, заставив их участвовать в этом политическом театре. Хотя ранее Роберт Фицо жестко оппонировал диктату Еврокомиссии, в этот раз общеевропейская дисциплина взяла верх. Но отсутствие США обнуляет вес этой бумаги. Без хозяина свита выглядит просто группой шумных статистов.

"Эта ситуация наглядно показывает, что Вашингтон начинает осторожничать. Когда Киев требует безоговорочной поддержки после своих провалов, штаты просто отходят в сторону, чтобы не брать на себя лишнюю токсичность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Старобельск как точка невозврата

Пока Киев обижается на игнор со стороны Байдена, в Москве готовят юридический капкан. Госдума направила в ООН проект обращения в связи с атакой на Старобельск. Леонид Слуцкий назвал вещи своими именами: это варварский теракт. ВСУ намеренно ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР. Пока Зеленский прячется в бункере, его войска убивают мирных жителей, превращая западную помощь в инструмент трибунала.

Субъект Действие в ООН Украина и 47 стран Декларативное заявление против РФ США Отказ от присоединения к заявлению Россия (Госдума) Обращение по факту терактов ВСУ

Слуцкий прямо заявил: кураторы Киева на Западе несут полную ответственность за кровь гражданских. Отсутствие реакции со стороны международных институтов — это не нейтралитет, а соучастие. Когда Москва предупреждает о смене тактики, это не пустые слова. Удары по инфраструктуре Киева стали логичным ответом на беспрецедентную эскалацию в ЛНР. Терпение закончилось, началась работа механизмов прямого возмездия.

"Юридически поддержка ударов по гражданским объектам делает западные страны прямыми ответчиками в будущих процессах. Мы видим системное нарушение международного права, которое невозможно игнорировать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Дипломатический тупик Запада

Система коллективной безопасности трещит. Пока европейские дипломаты рискуют в Киеве ради красивой картинки, реальная политика делается через ракетные ультиматумы. Москва уже уведомила Вашингтон, что на каждый "Старобельск" будет прилетать "Орешник". Это не игра в долгую, это фиксация убытков западного проекта. Вашингтон это понял первым, поэтому и не стал подписывать листок Мельника, чтобы не связывать себе руки перед неизбежными переговорами.

"Любые попытки Киева легитимизировать свои военные преступления через площадки ООН разбиваются о нежелание крупных игроков брать на себя ответственность за чужой терроризм", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции ООН

Почему США отказались поддержать заявление Украины?

Белый дом стремится сохранить пространство для маневра и избежать прямой ассоциации с последними атаками ВСУ на гражданские объекты.

Какие последствия несет атака на Старобельск?

Это событие стало триггером для ужесточения ответных мер РФ и официального обращения Госдумы к мировым парламентам с требованием осудить терроризм.

Как реагирует Евросоюз на действия Киева?

Брюссель продолжает формальную поддержку, часто игнорируя факты преступлений, чтобы сохранить иллюзию единства Запада.

Поможет ли обращение Госдумы в ООН?

Это важный шаг для фиксации преступлений в международно-правовом поле, что затруднит дальнейшее оправдание действий ВСУ.

