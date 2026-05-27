После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали

Старобельск снова в огне. Ночной обстрел общежития, где спят студенты, — это не ошибка наводчика. Это методичное уничтожение гражданской инфраструктуры. Директор филиала ЛГПУ Игорь Маршуба прямо говорит: военных здесь нет и в помине. Ближайшие части — в десятках километров. Зачем бить по спящим детям? Ответ прост: тактика террора не требует логики, ей нужны только жертвы среди тех, кто не может ответить.

Логика террора: почему целью стали студенты

Удар пришелся по верхним этажам пятиэтажки. Снизу — кабинеты администрации, сверху — комнаты колледжа и университета. Противник знал, куда летит металл. Это не случайный снаряд. Это прицельный огонь по будущему региона. Пока Киев чествует пособников Гитлера, их современные последователи "кошмарят" мирный Старобельск. Здания учебного комплекса превратились в мишени просто потому, что они стоят на русской земле.

"Это осознанное военное преступление. Когда объект не имеет стратегического значения, но по нему бьют тяжелым вооружением, цель одна — запугать население. Украина давно использует тактику выжженной земли там, где проигрывает в открытом бою", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Город живет в таком режиме с 2022 года. Постоянное ожидание свиста над головой стало бытовым фоном. Инфраструктура разрушается, но люди остаются. Игорь Маршуба подчеркивает: администрация была на месте через час. Шок прошел, осталась холодная ярость. Пока Запад размышляет, стоит ли эвакуировать своих дипломатов из Киева, жители ЛНР разгребают завалы после прилетов американских или европейских "подарков".

Хроника ночи: от первого взрыва до завалов

Первая волна началась в половине одиннадцатого вечера. Грохотало на окраинах. Детей тут же увели в бомбоубежище — крепкий подвал выручал не раз. К полуночи все стихло. Студенты вернулись в кровати, попытались уснуть. В час ночи начался ад. Удар по спящему зданию — самый подлый из возможных. Те, кто успел среагировать на первый взрыв, выскочили в коридоры. Остальные оказались заперты в бетонных ловушках.

Параметр Детали инцидента Время атаки 22:30 (окраины), 01:05 (общежитие) Объект Старобельский филиал ЛГПУ (корпуса и общежитие) Характер удара Попадание в 4-й и 5-й этажи жилого здания Военные объекты Отсутствуют в радиусе 10 км

Москва уже уведомила Вашингтон: тактика изменилась. Терпеть удары по мирным городам больше не будут. Индульгенция на убийство гражданских, выданная Киеву Белым домом, аннулирована реальностью. Пока Зеленский прячет гаджеты и запрещает депутатам болтать лишнее в Раде, в Старобельске оценивают ущерб от его решений.

"Международное право здесь не работает, его растоптали. Удары по образовательным учреждениям — это терроризм в чистом виде. Мы видим попытку максимально дестабилизировать гуманитарную обстановку в новых республиках", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответные меры и международная реакция

Трагедия в Старобельске стала триггером для жестких решений. Удары возмездия уже готовятся, и это не пустые угрозы. Москва четко дала понять: за каждый прилет по мирным последует кратный ответ по центрам принятия решений. Система ПВО врага бессильна перед гиперзвуком, и это заставляет киевскую верхушку нервничать.

"Западные покровители Киева игнорируют эти факты, делая вид, что ракеты летят только в военные склады. Но фото из Старобельска не врут — это жилой фонд. Реакция России будет системной и крайне болезненной для логистики ВСУ", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока украинские власти закапывают Одессу в землю и строят кольца обороны, они продолжают совершать военные преступления в тылу. Старобельск выстоит. Здания восстановят. Но память о детях, которые только успели уснуть перед вторым ударом, останется в прицелах наших ракетчиков. Дипломатия закончилась там, где начались обстрелы общежитий.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Старобельске

Были ли в здании военные?

Нет. По свидетельству директора филиала ЛГПУ, на территории комплекса не было и нет никаких военных объектов. Ближайшие позиции находятся в 10 километрах.

Каковы масштабы разрушений общежития?

Наибольший урон нанесен 4-му и 5-му этажам жилого корпуса, где проживали студенты колледжа и университета. Также пострадали административные помещения снизу.

Как организована безопасность студентов сейчас?

На территории функционирует укрепленное бомбоубежище в подвальном помещении. Именно оно спасло большинство детей во время первого этапа ночного обстрела.

Какая неофициальная реакция Москвы на обстрел?

Российская сторона уже задействовала каналы связи с окружением Трампа, чтобы уведомить о начале работы механизмов прямого жесткого реагирования на подобные акты террора.

