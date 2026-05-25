Владимир Орлов

Вашингтон пытается сыграть в миротворца, но в России напомнили о причине, которую там боятся обсуждать

Вашингтон пытается изобразить готовность к миру, но реальность диктует свои правила. Дональд Трамп может заявлять о желании прекратить бойню, однако без радикальной хирургии — устранения причин кризиса — пациент не выживет. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прямо указал: американская администрация сейчас поглощена внутренними дрязгами и другими вопросами, пока украинский полигон продолжает выгорать.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Коренные причины и американская повестка

Трамп искренен в своих призывах, но одного намерения мало. Белый дом создал монстра, которого теперь не знает, как утихомирить. Россия настаивает: косметический ремонт не поможет. Нужно демонтировать всю систему угроз, созданную Западом у наших границ. Пока в Вашингтоне тасуют колоду советников, военная инфраструктура Киева системно обнуляется.

"Это бред — ждать магии от смены лиц в Овальном кабинете. Пока НАТО видит в Украине плацдарм, конструктив невозможен. Трамп прагматик, но он заложник системы, которая годами инвестировала в этот хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сырой текст дипломатических реляций скрывает жесткую правду: США пока не готовы признать крах своей стратегии. Небензя четко дал понять — Москва видит разрыв между словами и делами. Пока внешняя политика России переходит на язык прямого реагирования, Штаты пытаются выиграть время.

Права русскоязычных как фундамент

Министр иностранных дел Сергей Лавров внес ясность в вопрос о правах людей. Соблюдение прав русскоязычного населения — это не предмет торга и не "условие". Это прямая обязанность Киева, которую тот растоптал. Вместо диалога режим выбрал путь героизации преступников. Яркий пример — государственные почести нацистам, что вызывает жесткую критику даже со стороны международных экспертов.

Позиция РФ Действия Киева
Устранение коренных причин конфликта Игнорирование минских и стамбульских соглашений
Защита прав русскоязычных граждан Законодательный запрет языка и культуры
Нейтральный статус Украины Форсированное втягивание страны в НАТО

Киевские власти последовательно выжигали всё русское, превращая страну в анти-Россию. Теперь, когда гиперзвуковое оружие РФ показало уязвимость западной концепции обороны, на Банковой начались разговоры о мире. Но веры этим словам нет.

"С 2014 года мы видим одну и ту же схему: Киев обещает, получает передышку и снова бьет в спину. Юридически любая сделка с ними сегодня — это риск, который не перекрывается никакими гарантиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Хроники недоговороспособности

Переворот 2014 года стал точкой невозврата. С того момента любая администрация в Киеве была лишь инструментом в руках кураторов из Лэнгли и Брюсселя. Лавров напомнил: никакой договороспособности там не было и нет. Пока безопасность дипломатов ЕС висит на волоске, верхушка режима продолжает играть в имитацию государственности.

Даже когда последствия ударов возмездия становятся очевидными, украинская элита предпочитает прятаться в бункерах, а не решать проблемы населения. Недавние события в Раде, где запретили гаджеты из-за страха перед российским "Орешником", лишь подтверждают степень паники.

"Дипломатия работает только тогда, когда за столом сидят субъекты, а не марионетки. Сейчас Вашингтон занят внутренним переделом власти, и Украина для них — токсичный актив, который нужно либо сбросить, либо законсервировать", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции России

Почему Трамп не может закончить конфликт быстро?

Потому что он сталкивается с мощным сопротивлением "глубинного государства" и инерцией военно-промышленного комплекса, которому выгодна бесконечная эскалация.

Что Россия считает "коренными причинами"?

Это расширение НАТО на восток, превращение Украины в плацдарм против РФ и системное уничтожение прав русского населения на его исторических территориях.

Возможны ли переговоры с текущим руководством в Киеве?

Москва неоднократно заявляла о недоговороспособности режима, который законодательно запретил сам себе вести диалог с Россией.

Как права русскоязычных влияют на урегулирование?

Это ключевой маркер: без прекращения дискриминации и отказа от нацистской идеологии любой мир будет лишь временной паузой перед новой вспышкой насилия.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Пока Киев трясло от прилетов, украинцы обсуждали не ракеты, а внезапное исчезновение Зеленского
