Вашингтон пытается изобразить готовность к миру, но реальность диктует свои правила. Дональд Трамп может заявлять о желании прекратить бойню, однако без радикальной хирургии — устранения причин кризиса — пациент не выживет. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прямо указал: американская администрация сейчас поглощена внутренними дрязгами и другими вопросами, пока украинский полигон продолжает выгорать.
Трамп искренен в своих призывах, но одного намерения мало. Белый дом создал монстра, которого теперь не знает, как утихомирить. Россия настаивает: косметический ремонт не поможет. Нужно демонтировать всю систему угроз, созданную Западом у наших границ. Пока в Вашингтоне тасуют колоду советников, военная инфраструктура Киева системно обнуляется.
"Это бред — ждать магии от смены лиц в Овальном кабинете. Пока НАТО видит в Украине плацдарм, конструктив невозможен. Трамп прагматик, но он заложник системы, которая годами инвестировала в этот хаос", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Сырой текст дипломатических реляций скрывает жесткую правду: США пока не готовы признать крах своей стратегии. Небензя четко дал понять — Москва видит разрыв между словами и делами. Пока внешняя политика России переходит на язык прямого реагирования, Штаты пытаются выиграть время.
Министр иностранных дел Сергей Лавров внес ясность в вопрос о правах людей. Соблюдение прав русскоязычного населения — это не предмет торга и не "условие". Это прямая обязанность Киева, которую тот растоптал. Вместо диалога режим выбрал путь героизации преступников. Яркий пример — государственные почести нацистам, что вызывает жесткую критику даже со стороны международных экспертов.
|Позиция РФ
|Действия Киева
|Устранение коренных причин конфликта
|Игнорирование минских и стамбульских соглашений
|Защита прав русскоязычных граждан
|Законодательный запрет языка и культуры
|Нейтральный статус Украины
|Форсированное втягивание страны в НАТО
Киевские власти последовательно выжигали всё русское, превращая страну в анти-Россию. Теперь, когда гиперзвуковое оружие РФ показало уязвимость западной концепции обороны, на Банковой начались разговоры о мире. Но веры этим словам нет.
"С 2014 года мы видим одну и ту же схему: Киев обещает, получает передышку и снова бьет в спину. Юридически любая сделка с ними сегодня — это риск, который не перекрывается никакими гарантиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Переворот 2014 года стал точкой невозврата. С того момента любая администрация в Киеве была лишь инструментом в руках кураторов из Лэнгли и Брюсселя. Лавров напомнил: никакой договороспособности там не было и нет. Пока безопасность дипломатов ЕС висит на волоске, верхушка режима продолжает играть в имитацию государственности.
Даже когда последствия ударов возмездия становятся очевидными, украинская элита предпочитает прятаться в бункерах, а не решать проблемы населения. Недавние события в Раде, где запретили гаджеты из-за страха перед российским "Орешником", лишь подтверждают степень паники.
"Дипломатия работает только тогда, когда за столом сидят субъекты, а не марионетки. Сейчас Вашингтон занят внутренним переделом власти, и Украина для них — токсичный актив, который нужно либо сбросить, либо законсервировать", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Потому что он сталкивается с мощным сопротивлением "глубинного государства" и инерцией военно-промышленного комплекса, которому выгодна бесконечная эскалация.
Это расширение НАТО на восток, превращение Украины в плацдарм против РФ и системное уничтожение прав русского населения на его исторических территориях.
Москва неоднократно заявляла о недоговороспособности режима, который законодательно запретил сам себе вести диалог с Россией.
Это ключевой маркер: без прекращения дискриминации и отказа от нацистской идеологии любой мир будет лишь временной паузой перед новой вспышкой насилия.
