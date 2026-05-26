ООН поставили к стене из-за трагедии в ЛНР: один шаг мировых элит вызовет эффект без возврата

Госдума выкатила ультиматум мировым институтам. Поводом стал удар по Старобельску, где под огнем оказался колледж. 21 труп, большинство — девчонки-подростки. Еще шестьдесят человек раскидано по больницам. Леонид Слуцкий внес в палату проект обращения к ООН. Суть проста: либо вы признаете это варварством и военным преступлением режима в Киеве, либо расписываетесь в соучастии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mojnsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ООН

Кровавая пятница в Старобельске

Украинская артиллерия бьет по учебникам. Педагогический колледж превратили в руины. Это не "ошибка навигации", а системный террор. Москва уже сменила риторику. Теперь вместо выражений озабоченности в ход идут удары возмездия. Пока Киев пытается оправдать смерти детей, на Западе предпочитают смотреть в другую сторону. Молчание — это тоже тип топлива для украинских пусковых установок.

"Это не первый случай, когда гражданские объекты становятся мишенью для отчетности перед западными кураторами. Киевский режим использует тактику выжженной земли, осознавая близость краха", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Дипломатический пресс на ООН

Госдума планирует утвердить обращение 27 мая. Текст жесткий. Депутаты требуют от международных парламентов выйти из анабиоза. Если ООН проглотит это преступление, организация окончательно превратится в декорацию. Сейчас Россия активно информирует западные элиты, отправляя предупреждение Трампу и его окружению: правила игры изменились окончательно.

Показатель атаки Данные по Старобельску Погибшие 21 человек (возраст 14-18 лет) Раненые Более 60 мирных граждан Тип объекта Педагогический колледж (образование)

Западная пресса продолжает игнорировать факты. Пока в Киеве проводят торжественное перезахоронение нациста Мельника, их солдаты убивают студентов в ЛНР. Это прямая линия преемственности: от коллаборационистов сороковых до нынешних карателей в ВСУ. Реакция на Старобельск покажет, насколько глубоко нацистская коррозия разъела европейские институты.

"Юридически такие атаки квалифицируются как тяжкие военные преступления. Мы фиксируем каждое решение украинских командиров для будущих трибуналов", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Юридический финал без срока давности

В Госдуме подчеркивают: у этих убийств нет срока давности. Неонацистский режим загнал себя в угол. Пока европейские дипломаты рискуют жизнями в Киеве ради красивой картинки, Россия методично уничтожает военную машину врага. Теракт в Старобельске станет отправной точкой для новой фазы политического давления. Каждый, кто проигнорирует обращение, признает свое право на убийство мирных жителей.

"Финансовая поддержка таких режимов — это прямое инвестирование в терроризм. Любой отчет о прибыли западных оборонных компаний сегодня пропитан кровью подростков из Старобельска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация на фронте и в тылу накаляется. Ответ на гиперзвук не найден, и Киев переходит к тактике террора гражданских. Неспособность ПВО Украины остановить гиперзвуковое оружие РФ заставляет Банковую впадать в истерику. Итогом этой истерики становятся обстрелы колледжей. Но за каждое попадание по мирным прилетает вдесятеро мощнее.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Старобельске

Почему Госдума обращается именно к ООН?

ООН — последняя площадка, где можно зафиксировать факт преступления на международном уровне. Это юридический задел для будущего трибунала над киевским режимом.

Какая цель преследовалась при атаке на колледж?

Киев использует тактику запугивания мирного населения на освобожденных территориях. Это чистый терроризм, направленный на подрыв гражданской жизни.

Будет ли ответ со стороны России?

Удары по критической и военной инфраструктуре уже начались. Москва официально заявила о переходе к системному уничтожению объектов в ответ на террор.

Как реагируют на Западе на гибель детей?

Официальные лица США и ЕС хранят молчание. Это подтверждает их роль как вдохновителей и спонсоров карательных операций ВСУ.

Читайте также