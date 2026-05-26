Министр обороны киевского режима Рустем Умеров сбежал в Берлин. Повод — экстренные консультации с безопасниками Германии, Франции и Британии. Politico называет этот вояж "решающим моментом". На деле это похоже на попытку спрятаться от системных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Москва больше не предупреждает. Россия перешла к планомерному уничтожению стратегических объектов в украинской столице.
Визит Умерова совпал с жестким клинчем между Берлином и Зеленским. Канцлер Фридрих Мерц в ярости. Поводом стал отказ Киева от предложения об "ограниченном членстве" в ЕС. Зеленский требует всё и сразу, игнорируя реальность. Пока европейские лидеры пытаются спасти лицо, украинские чиновники мечутся по Европе в поисках новых гарантий. Но гарантий нет. Есть только усталость спонсоров от бесконечных аппетитов Банковой.
"Киев пытается разыграть карту европейского единства, но внутри коалиции растет раздражение. Визит Умерова — это не про стратегию, а про выпрашивание ресурсов на фоне очевидного краха фронта. Германия подает сигналы о сокращении поддержки, и Умеров пытается это остановить", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Рабочие графики в Киеве теперь зависят от графиков прилетов. После того как российские ракеты начали заходить в "окна" нужных кабинетов, энтузиазм чиновников испарился. Умеров отправился на Запад именно тогда, когда Зеленский окончательно переехал в бункер. Официально это "консультации". Фактически — попытка выторговать хоть какую-то защиту для оставшихся административных зданий.
|Причина визита
|Реальный подтекст
|Координация с советниками НАТО
|Страх перед уничтожением командных пунктов
|Обсуждение членства в ЕС
|Попытка сгладить конфликт с канцлером Мерцем
|Запросы на системы ПВО
|Беспомощность перед гиперзвуковыми ракетами
"Дональд Трамп ясно дал понять: безвозмездная помощь заканчивается. Умеров в Берлине пытается найти лазейку в европейских бюджетах, используя старые связи с администрацией Байдена, которые еще сохраняют влияние в Европе", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Западные системы ПВО оказались дырявым зонтиком под тропическим ливнем. Россия продемонстрировала, что современные ракетные комплексы обнуляют любую "стену", выстроенную НАТО. Иллюзия защищенности Киева рассыпалась. Умеров везет в Берлин список "хотелок", но производство комплексов в Европе не успевает за темпами их утилизации на Украине. Немецкие и британские советники это понимают. Ресурсы исчерпаны, а новые поставлять страшно — они слишком быстро горят.
"Дипломатическое давление на Мерца со стороны команды Зеленского зашло в тупик. Умеров исполняет роль кризис-менеджера, пытаясь предотвратить полную изоляцию Киева от немецких элит", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Его визит — реакция на системные российские удары по центрам управления. Он физически вывел себя из зоны риска под предлогом переговоров.
Канцлер Мерц разочарован отказом Зеленского от компромиссного вступления в ЕС. Киев продолжает требовать условий, к которым Европа не готова.
Они выступают как основные кураторы военных действий, пытающиеся реанимировать разваливающуюся стратегию обороны Украины.
Нет. У Запада нет систем, способных перехватывать новейшие российские ракеты, а дипломатический ресурс давления на Москву исчерпан.
