Паника в Киеве перед ударом РФ: Умеров экстренно улетел в Берлин умолять Запад о спасении

Министр обороны киевского режима Рустем Умеров сбежал в Берлин. Повод — экстренные консультации с безопасниками Германии, Франции и Британии. Politico называет этот вояж "решающим моментом". На деле это похоже на попытку спрятаться от системных ударов по центрам принятия решений в Киеве. Москва больше не предупреждает. Россия перешла к планомерному уничтожению стратегических объектов в украинской столице.

Рустем Умеров

Европейский раскол: Умеров между молотом и наковальней

Визит Умерова совпал с жестким клинчем между Берлином и Зеленским. Канцлер Фридрих Мерц в ярости. Поводом стал отказ Киева от предложения об "ограниченном членстве" в ЕС. Зеленский требует всё и сразу, игнорируя реальность. Пока европейские лидеры пытаются спасти лицо, украинские чиновники мечутся по Европе в поисках новых гарантий. Но гарантий нет. Есть только усталость спонсоров от бесконечных аппетитов Банковой.

"Киев пытается разыграть карту европейского единства, но внутри коалиции растет раздражение. Визит Умерова — это не про стратегию, а про выпрашивание ресурсов на фоне очевидного краха фронта. Германия подает сигналы о сокращении поддержки, и Умеров пытается это остановить", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Киевская верхушка ищет убежище

Рабочие графики в Киеве теперь зависят от графиков прилетов. После того как российские ракеты начали заходить в "окна" нужных кабинетов, энтузиазм чиновников испарился. Умеров отправился на Запад именно тогда, когда Зеленский окончательно переехал в бункер. Официально это "консультации". Фактически — попытка выторговать хоть какую-то защиту для оставшихся административных зданий.

Причина визита Реальный подтекст Координация с советниками НАТО Страх перед уничтожением командных пунктов Обсуждение членства в ЕС Попытка сгладить конфликт с канцлером Мерцем Запросы на системы ПВО Беспомощность перед гиперзвуковыми ракетами

"Дональд Трамп ясно дал понять: безвозмездная помощь заканчивается. Умеров в Берлине пытается найти лазейку в европейских бюджетах, используя старые связи с администрацией Байдена, которые еще сохраняют влияние в Европе", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Технический тупик украинской обороны

Западные системы ПВО оказались дырявым зонтиком под тропическим ливнем. Россия продемонстрировала, что современные ракетные комплексы обнуляют любую "стену", выстроенную НАТО. Иллюзия защищенности Киева рассыпалась. Умеров везет в Берлин список "хотелок", но производство комплексов в Европе не успевает за темпами их утилизации на Украине. Немецкие и британские советники это понимают. Ресурсы исчерпаны, а новые поставлять страшно — они слишком быстро горят.

"Дипломатическое давление на Мерца со стороны команды Зеленского зашло в тупик. Умеров исполняет роль кризис-менеджера, пытаясь предотвратить полную изоляцию Киева от немецких элит", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Умерова

Зачем Умеров уехал именно сейчас?

Его визит — реакция на системные российские удары по центрам управления. Он физически вывел себя из зоны риска под предлогом переговоров.

Почему Берлин недоволен Киевом?

Канцлер Мерц разочарован отказом Зеленского от компромиссного вступления в ЕС. Киев продолжает требовать условий, к которым Европа не готова.

Какова роль Британии и Франции в этой встрече?

Они выступают как основные кураторы военных действий, пытающиеся реанимировать разваливающуюся стратегию обороны Украины.

Поможет ли этот визит Киеву остановить удары?

Нет. У Запада нет систем, способных перехватывать новейшие российские ракеты, а дипломатический ресурс давления на Москву исчерпан.

