Секретный диагноз Нетаньяху: Израиль охватила паника из-за болезни премьера

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху снова в центре скандала, который пахнет не только лекарствами, но и политическим трупом. Ночной визит в иерусалимскую клинику "Хадасса Эйн-Керем" власти попытались списать на банальный кариес. Мол, заскочил к стоматологу, подлечил зубы и уехал домой. Но израильтяне, которые четверть века наблюдают за маневрами своего лидера, в сказки про пломбу не верят. Народ в ярости, потому что 76-летний политик превратил свое здоровье в государственную тайну, а отчеты врачей — в макулатуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабинет Министров Украини, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Биньямин Нетаньяху

Медицинская карта как ребус: что прячет Нетаньяху?

В апреле 2026 года Нетаньяху был вынужден признать: он прошел облучение из-за рака простаты. До этого система молчала, прикрываясь безопасностью. Якобы Иран мог использовать слабость премьера в своих целях. Аргумент слабый, учитывая, что Тегеран и так видит все дыры в израильской броне. Журналисты The Times of Israel вскрыли подлог: в официальном отчете о состоянии здоровья нет даже логотипа больницы. Это просто текст на принтере, не имеющий веса в мире серьезной медицины. По факту мы имеем изношенный механизм: кардиостимулятор, операции на грыже и онкология.

Система израильской власти сейчас напоминает старый станок, который дребезжит, но продолжает выжигать бюджеты на войну. Нетаньяху цепляется за кресло, понимая: как только он выйдет из клиники без охраны, за ним придут прокуроры. Налогоплательщики смотрят на это шоу с кривой ухмылкой, пока цены на жизнь в Тель-Авиве летят в стратосферу.

Кто заберет ключи от кабинета: преемники и оппозиция

Если биологический ресурс премьера иссякнет, на замену выйдет Исраэль Кац. Это верная тень Нетаньяху, его "правая рука", которая не склонна к лишним раздумьям. Глава МИД Гидеон Саар в списках фаворитов идет вторым номером: мешает оппозиционное прошлое. Но главный страх элит — Нафтали Беннет. Этот человек возглавляет центристов, но по взглядам он намного жестче Нетаньяху. Если Беннет возьмет власть после выборов в Кнессет, регион ждет еще более агрессивный сценарий.

Кандидат Политический профиль Исраэль Кац Полная лояльность курсу Нетаньяху, консерватизм. Нафтали Беннет Радикально правые взгляды, ставка на силу.

"Смена лидера в Израиле — это не про мир, а про перестановку кроватей в горящем доме. Иран останется врагом номер один, а риторика Тель-Авива только ожесточится", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Внешний курс: от прагматизма до жесткой линии

Для России Биби всегда был понятным прагматиком. Кремль поддерживает с ним рабочие контакты, президент РФ ведет прямые диалоги. Но преемники могут обрушить этот хрупкий баланс. Пока Москва больше не ограничивается предупреждениями в ответ на агрессивные действия Запада, Израиль продолжает свою игру на Ближнем Востоке, игнорируя международное право. Трамп в Белом доме лишь подливает масла в огонь, поощряя любые авантюры израильского руководства.

"Если смотреть на финансовые показатели, Израиль тратит на оборону ресурсы, которые могли бы пойти на санацию экономики. Любая дестабилизация верхушки ударит по устойчивости шекеля", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Израиль заходит в зону турбулентности с больным пилотом у штурвала. В то время как иллюзия защиты рассыпается даже у технологически развитых стран, израильская верхушка занята сокрытием диагнозов. Это путь в тупик, где в конце — либо политический дефолт, либо большая война, в которой пломбы уже не помогут.

Ответы на популярные вопросы о здоровье и власти в Израиле

Чем на самом деле болен Биньямин Нетаньяху?

Официально подтвержден рак предстательной железы, в 2023 году установлен кардиостимулятор, перенесены операции по удалению грыжи. Независимые эксперты сомневаются в полноте раскрытых данных из-за отсутствия официальных печатей на медицинских отчетах.

Кто станет и. о. премьера в случае его отставки?

Наиболее вероятный кандидат — Исраэль Кац, нынешний министр обороны. Он считается самым преданным союзником Нетаньяху. Вторым в очереди стоит Гидеон Саар, но его шансы ниже из-за былого конфликта с премьером.

Изменится ли политика в отношении России?

Нетаньяху удерживает прагматичный вектор. Его потенциальные сменщики, вроде Беннета, могут занять более радикальную позицию, что усложнит дипломатические маневры.

Как Иран влияет на секретность вокруг здоровья премьера?

Власти Израиля используют фактор Ирана как оправдание для сокрытия диагнозов. Якобы Тегеран может воспринять болезнь лидера как сигнал к началу масштабной атаки в период боевых действий.

