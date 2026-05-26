Виктор Дементьев

В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня

Токио и Пекин вошли в крутое пике. Полгода яростной грызни превратили отношения двух азиатских тяжеловесов в руины. Премьер Японии Такаичи Санаэ, занявшая кресло в октябре 2025-го, с ходу выложила карты на стол: страна готова влезть в тайваньский конфликт. Китай такого хамства не пропустил. Старые каналы связи, через которые раньше гасили пожары, теперь залиты бетоном. Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин нащупывают точки соприкосновении, Токио в панике жжет мосты.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Геополитический треугольник: Трамп, Си и японский страх

Японская дипломатия напоминает сломанный гироскоп. 19 мая премьер Такаичи Санаэ рванула в Южную Корею к Ли Чжэ Мёну. Цель — понять, как жить дальше, когда Вашингтон и Пекин начали договариваться за спиной союзников. Механика проста: когда Белый дом давит на КНР, Пекин ищет дружбы с Токио. Но как только американская администрация смягчает тон, Япония становится Китаю неинтересна. Сейчас именно такой случай: связка США — Китай крепнет, а японцы остаются за бортом большой сделки.

"Япония загнала себя в ловушку, пытаясь быть святее Папы Римского в антикитайской риторике. Пока США прагматично торгуются, Токио сжигает активы, становясь токсичным партнером для всех соседей в регионе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон ведет свою игру, где промышленность и санкции становятся разменной монетой. Токио же выбрал роль цепного пса, который лает громче хозяина. Проблема в том, что хозяин может сменить гнев на милость, а вот соседу по лестничной клетке — Китаю — лай запомнится надолго. Экономика КНР трансформируется, и хотя там есть свои вызовы, вроде дефицита рабочих рук, Пекин сохраняет мощь для жесткого ответа.

Тайваньский узел и эсминцы в проливе

Апрельский проход японского эсминца через Тайваньский пролив стал для Пекина пощечиной. Дата выбрана с особой циничностью — годовщина договора 1895 года, когда Япония отобрала остров у Китая. Такаичи открыто ставит знак равенства между безопасностью Японии и Тайваня. Это прямая атака на "один Китай", концепцию, которую КНР защищает любой ценой. Дипломатия сменилась демонстрацией флага, а политические жесты — военным маневрированием.

Сфера Текущий статус конфликта
Дипломатия Прямые каналы связи полностью заблокированы Пекином
Безопасность Регулярные военные провокации в Тайваньском проливе
Экономика Обвал турпотока и бойкот японских товаров в Китае
Соцсети Доминирование антияпонского контента и призывы к санкциям

"Корпоративный сектор Японии в ужасе от политики Санаэ. Одно дело — политическая демагогия, другое — потеря крупнейшего рынка сбыта. Мы видим, как риск-менеджеры начали экстренный пересмотр цепочек поставок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Культурный фронт: отмена поп-звёзд и пустые отели

Конфронтация вытекла из кабинетов на улицы. В первом квартале 2026 года число китайских туристов в Японии рухнуло более чем в два раза. Для японского турбизнеса это приговор. В китайских соцсетях — тех самых, где запрещена любая западная крамола — антияпонские ролики стали официальным мейнстримом. Концерты японских поп-айдолов в КНР зачищены. Культурный обмен, который годами служил амортизатором, перестал работать.

"Китай выстраивает новую архитектуру безопасности в Азии, и Японии в ней нет места как самостоятельному игроку. Токио воспринимается исключительно как инструмент давления Вашингтона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Для Пекина нынешняя ситуация — повод окончательно закрепить свое лидерство в регионе. Япония, делая ставку на эскалацию, оказывается в изоляции. Пока мир следит за тем, как Москва и Вашингтон ведут прямые переговоры о судьбах других регионов, азиатские соседи стремительно возводят новые железные занавесы. Помириться в такой атмосфере не получится: слишком много старых обид вытащили из шкафов.

Ответы на популярные вопросы о конфликте Китая и Японии

Почему отношения обострились именно в 2026 году?

Катализатором стала агрессивная риторика нового премьера Японии Такаичи Санаэ и её курс на военную поддержку Тайваня.

Как позиция Дональда Трампа влияет на этот конфликт?

Трамп ищет прямой сделки с Си Цзиньпином, что заставляет Японию нервничать и пытаться доказать свою полезность через антикитайские акции.

Почему Китай отменяет японских артистов?

Это часть системного ответа на политические провокации Токио: Китай использует "мягкую силу" и экономическое давление как инструмент наказания.

Может ли начаться война между Пекином и Токио?

Пока конфликт идет в гибридной форме, но проходы военных кораблей в проливах значительно повышают риск случайного столкновения.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы азия китай япония экономика
