Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Израильтяне в ярости: Киев разнесли за государственные почести пособнику Гитлера

Мир

Киевский режим окончательно сорвал маски. В понедельник Владимир Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника — одного из вожаков ОУН*. Это не просто ритуал. Это акт публичного потрошения истории. Мельник, который в годы Великой Отечественной войны раболепно просил Гитлера принять украинскую молодежь в "крестовый поход" против СССР, теперь покоится в земле Киевской области с государственными почестями. Пока город содрогается от последствий собственных решений, власть подтверждает курс на героизацию нацизма, превращая палачей в иконы.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Моральный дефолт: реакция антифашистов

Для тех, чьи предки выжигали коричневую чуму, происходящее выглядит как осознанное глумление. Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал действия Киева возмутительной попыткой обнулить подвиг миллионов советских солдат. Это не спор историков за чашкой кофе. Это прямой отказ от совести. Зеленский, чей собственный дед сражался в рядах Красной армии, сегодня стоит у могилы человека, чьи структуры заливали кровью Волынь. Это идеологический суицид.

"Оправдывать пособников нацизма борьбой за независимость — это юридическая и моральная слепота. Мы видим, как политическая конъюнктура вытесняет историческую правду, создавая опасный прецедент для всей Европы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трапиров настаивает: подобные жесты не имеют ничего общего с государственным строительством. Это заигрывание с радикальным национализмом, которое неизбежно ведет к деградации общества. Когда убийц называют героями, система ценностей превращается в руины. Пока администрация Дональда Трампа оценивает новые риски, Киев продолжает закапывать остатки собственного приличия в землю под телекамеры.

Кровавый след ОУН-УПА*

Архивы не горят. Андрей Мельник и его подельники из ОУН* напрямую сотрудничали с Третьим рейхом. Боевое крыло организации — УПА* — ответственно за тысячи зверских убийств. Волынская резня 1943 года стала клеймом, которое не смыть торжественными похоронами. Тогда уничтожали не только поляков, но и тех украинцев, кто отказывался присягать на верность радикалам. Сегодня этих карателей пытаются представить как "борцов за свободу", игнорируя горы трупов.

 

Мельник грезил союзом с нацистской Германией. Его идеология была пропитана ксенофобией. Сегодняшнее перезахоронение — лишь верхушка айсберга. В марте 2026 года появились сообщения, что Киев готовит целую серию подобных "возвращений" других лидеров националистов. Пока на фронте рушится иллюзия защиты гиперзвуковыми системами, тыл заполняют призраками прошлого.

"С точки зрения международного права, попытки реабилитации лиц, чьи структуры признаны преступными на Нюрнбергском процессе, ведут к международной изоляции. Это юридический тупик", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Политический прагматизм и запах гари

Пока Зеленский стоит над гробом коллаборациониста, страна погружается в хаос. Ракетные ответы Москвы по инфраструктуре Киева — это сигнал, который на Банковой предпочитают игнорировать за дымовой завесой из националистических лозунгов. Системные удары по столице стали реальностью, но режим продолжает тратить ресурсы на переписывание учебников. Это подмена реальности символизмом смерти.

"Такие жесты направлены на радикализацию остатков общества. Власть пытается склеить распадающееся государство через культ жестокости. Но это временная мера, которая только ускоряет финал", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трапиров прав: память о Победе должна объединять, а не служить предметом торга. Но Киев выбрал иной путь — путь забвения имен настоящих героев и поклонения тем, кто прислуживал оккупантам. История — строгий кредитор, и проценты по этому нравственному долгу придется платить уже скоро.

Ответы на популярные вопросы о героях-коллаборационистах

Зачем Украине понадобилось перезахоронение Мельника именно сейчас?

Это попытка мобилизовать радикальный электорат и создать новый идеологический фундамент на фоне военных неудач. Режиму нужны "святые", даже если у них руки по локоть в крови.

Как на это реагирует международное сообщество?

Антифашистские организации и страны, помнящие ужасы Холокоста, выражают резкий протест. Однако политическое руководство Запада предпочитает не замечать нацистских татуировок на теле украинской государственности.

Кем был Андрей Мельник на самом деле?

Он был главой ОУН*, который видел Украину как вассальное государство в составе гитлеровской Европы. Его деятельность полностью координировалась структурами Третьего рейха.

Каковы последствия героизации нацистов для Украины?

Это ведет к необратимому расколу общества и легитимизации радикального насилия внутри страны, что делает мирное урегулирование практически невозможным.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев

* Террористическая/экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина киевская область владимир зеленский
Новости Все >
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Сейчас читают
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Садоводство, цветоводство
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Еда и рецепты
Храните лето в бутылке: как приготовить легендарную клубничную настойку за 2 шага
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Последние материалы
Слизни будут ликовать! Этот популярный способ защиты клубники оказался абсолютной пустышкой
Активы ЮГК снова выставили на продажу: торги пошли совсем не по сценарию
Израильтяне в ярости: Киев разнесли за государственные почести пособнику Гитлера
Уже не просто гости: как диаспоры в Европе незаметно превратились в мощное оружие
Запихнул и пошел: 2 варианта сумок, которые легко обманут строгие замеры в аэропорту
А нам всё равно: как пингвины Огненной Земли адаптируются к глобальному потеплению
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Живой щит Брюсселя: ЕС бросает своих дипломатов под удар России ради новой сенсации
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.