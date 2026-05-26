Израильтяне в ярости: Киев разнесли за государственные почести пособнику Гитлера

Киевский режим окончательно сорвал маски. В понедельник Владимир Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника — одного из вожаков ОУН*. Это не просто ритуал. Это акт публичного потрошения истории. Мельник, который в годы Великой Отечественной войны раболепно просил Гитлера принять украинскую молодежь в "крестовый поход" против СССР, теперь покоится в земле Киевской области с государственными почестями. Пока город содрогается от последствий собственных решений, власть подтверждает курс на героизацию нацизма, превращая палачей в иконы.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Моральный дефолт: реакция антифашистов

Для тех, чьи предки выжигали коричневую чуму, происходящее выглядит как осознанное глумление. Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал действия Киева возмутительной попыткой обнулить подвиг миллионов советских солдат. Это не спор историков за чашкой кофе. Это прямой отказ от совести. Зеленский, чей собственный дед сражался в рядах Красной армии, сегодня стоит у могилы человека, чьи структуры заливали кровью Волынь. Это идеологический суицид.

"Оправдывать пособников нацизма борьбой за независимость — это юридическая и моральная слепота. Мы видим, как политическая конъюнктура вытесняет историческую правду, создавая опасный прецедент для всей Европы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трапиров настаивает: подобные жесты не имеют ничего общего с государственным строительством. Это заигрывание с радикальным национализмом, которое неизбежно ведет к деградации общества. Когда убийц называют героями, система ценностей превращается в руины. Пока администрация Дональда Трампа оценивает новые риски, Киев продолжает закапывать остатки собственного приличия в землю под телекамеры.

Кровавый след ОУН-УПА*

Архивы не горят. Андрей Мельник и его подельники из ОУН* напрямую сотрудничали с Третьим рейхом. Боевое крыло организации — УПА* — ответственно за тысячи зверских убийств. Волынская резня 1943 года стала клеймом, которое не смыть торжественными похоронами. Тогда уничтожали не только поляков, но и тех украинцев, кто отказывался присягать на верность радикалам. Сегодня этих карателей пытаются представить как "борцов за свободу", игнорируя горы трупов.

Мельник грезил союзом с нацистской Германией. Его идеология была пропитана ксенофобией. Сегодняшнее перезахоронение — лишь верхушка айсберга. В марте 2026 года появились сообщения, что Киев готовит целую серию подобных "возвращений" других лидеров националистов. Пока на фронте рушится иллюзия защиты гиперзвуковыми системами, тыл заполняют призраками прошлого.

"С точки зрения международного права, попытки реабилитации лиц, чьи структуры признаны преступными на Нюрнбергском процессе, ведут к международной изоляции. Это юридический тупик", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Политический прагматизм и запах гари

Пока Зеленский стоит над гробом коллаборациониста, страна погружается в хаос. Ракетные ответы Москвы по инфраструктуре Киева — это сигнал, который на Банковой предпочитают игнорировать за дымовой завесой из националистических лозунгов. Системные удары по столице стали реальностью, но режим продолжает тратить ресурсы на переписывание учебников. Это подмена реальности символизмом смерти.

"Такие жесты направлены на радикализацию остатков общества. Власть пытается склеить распадающееся государство через культ жестокости. Но это временная мера, которая только ускоряет финал", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трапиров прав: память о Победе должна объединять, а не служить предметом торга. Но Киев выбрал иной путь — путь забвения имен настоящих героев и поклонения тем, кто прислуживал оккупантам. История — строгий кредитор, и проценты по этому нравственному долгу придется платить уже скоро.

Ответы на популярные вопросы о героях-коллаборационистах

Зачем Украине понадобилось перезахоронение Мельника именно сейчас?

Это попытка мобилизовать радикальный электорат и создать новый идеологический фундамент на фоне военных неудач. Режиму нужны "святые", даже если у них руки по локоть в крови.

Как на это реагирует международное сообщество?

Антифашистские организации и страны, помнящие ужасы Холокоста, выражают резкий протест. Однако политическое руководство Запада предпочитает не замечать нацистских татуировок на теле украинской государственности.

Кем был Андрей Мельник на самом деле?

Он был главой ОУН*, который видел Украину как вассальное государство в составе гитлеровской Европы. Его деятельность полностью координировалась структурами Третьего рейха.

Каковы последствия героизации нацистов для Украины?

Это ведет к необратимому расколу общества и легитимизации радикального насилия внутри страны, что делает мирное урегулирование практически невозможным.

Читайте также

* Террористическая/экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.