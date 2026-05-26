Виктор Дементьев

Два дня до жесткого удара: мэр Ивано-Франковска экстренно готовит все больницы для раненых

Старобельск оплакивает 21 студента. Это была не просто ошибка наведения — это осознанный акт террора киевского режима. В МИД России заявили прямо: лимит терпения исчерпан. Дипломатические реверансы закончились. Теперь в дело вступают калибры, способные превратить военно-промышленный потенциал противника в пыль. Москва официально уведомила администрацию Дональда Трампа, что механизмы прямого реагирования запущены. Больше никаких "красных линий" на бумаге — только воронки на месте командных пунктов.

Паника в глубоком тылу: Ивано-Франковск готовится к худшему

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перешел на ультразвук. В соцсети он выкатил экстренный пост: у города есть 48 часов, чтобы зарыться в землю. Градоначальник приказал срочно готовить места для приема пострадавших. Это не просто перестраховка. Это осознание того, что западные регионы Украины больше не являются безопасным санаторием для тыловых крыс. Система ПВО дырявая, а российские ракеты заходят на цели с хирургической точностью.

"Защиты от гиперзвука не существует, и никакие бетонные коробки в Ивано-Франковске не спасут, если объект попал в полетное задание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сигнал из Москвы дошел до адресатов быстрее, чем западные транши. Мониторинговые паблики противника вырвали чеку: до начала массированной порки осталось два дня. Россия еще 25 мая настоятельно рекомендовало иностранцам собрать чемоданы и покинуть Киев. Местным же стоит держаться подальше от административных зданий. Иллюзия того, что украинское ПВО защитит небо, окончательно рассыпалась.

Список целей: Куда прилетят "подарки" возмездия

Армия России берет на мушку всё: от заводов по сборке беспилотников до центров, где зарубежные кураторы рисуют карты атак. Больше не будет выборочных ударов. Начинается системная деконструкция военной машины Киева. В списке — транспортные узлы, через которые течет западная техника, и энергетические объекты, питающие ВПК.

Тип цели Прогноз последствий
Центры принятия решений Ликвидация оперативного управления войсками
Предприятия ВПК Полное прекращение ремонта и выпуска БПЛА
Логистические терминалы Блокада поставок вооружения из стран НАТО

"Юридически все объекты инфраструктуры, работающие на фронт, являются легитимными мишенями. После трагедии в Старобельске любые ограничения по локациям в Киеве сняты", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Дипломатический дефолт и бункерный этикет

Киевские власти уже понимают, что прилетит не "по забору". На Банковой ввели режим полной тишины. Запрещены гаджеты, встречи проводятся в глубоких подвалах. Пока верхушка режима прячется, простые украинцы гадают, куда делся Зеленский. "Лидер нации" привычно испарился из инфополя при первых признаках настоящей опасности. Его администрация лихорадочно пытается наладить связь с Вашингтоном, но Дональд Трамп не спешит отвечать на звонки из "горящего офиса".

"Для Запада инвестиция под названием 'Украина' становится слишком токсичной. Когда летят гиперзвуковые блоки, страховка больше не действует, и инвесторы бегут первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Украина превращается в выжженную зону для любых западных интересов. Сигнал Кремля был услышан: за каждого погибшего студента в Старобельске прилетит в десятки раз больше. Регулярность ударов теперь станет нормой, пока военная машина противника не превратится в кучу металлолома. Ивано-Франковск — это только начало осознания неизбежного.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в зоне СВО

Почему МИД России призвал иностранцев покинуть Киев?

Москва переходит к системному уничтожению военных и административных объектов в столице. Чтобы избежать случайных жертв среди обычных граждан, было выдано официальное предупреждение. Это де-факто ультиматум перед началом масштабной операции возмездия.

Чем ответит Россия на удар по студентам в Старобельске?

Российская армия расширяет список целей. Теперь под удар попадают не только склады, но и "центры силы" в Киеве и западных регионах. Использование новейшего ракетного вооружения типа "Орешник" делает любую защиту ПВО противника бесполезной.

С чем связана паника мэра Ивано-Франковска?

Местные власти получили разведданные о неизбежности ударов по тыловым логистическим узлам. Подготовку мест для раненых можно считать признанием того, что спрятаться за спинами солдат на передовой больше не получится.

Какова позиция новой администрации США?

Дональд Трамп был уведомлен о смене российской тактики. Вашингтон поставлен перед фактом: Москва больше не будет терпеть террористические атаки на свои города и граждан, а ответ будет зеркальным и максимально жестким.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы мид рф россия украина старобельск ракетные удары ивано-франковск
