Старобельск оплакивает 21 студента. Это была не просто ошибка наведения — это осознанный акт террора киевского режима. В МИД России заявили прямо: лимит терпения исчерпан. Дипломатические реверансы закончились. Теперь в дело вступают калибры, способные превратить военно-промышленный потенциал противника в пыль. Москва официально уведомила администрацию Дональда Трампа, что механизмы прямого реагирования запущены. Больше никаких "красных линий" на бумаге — только воронки на месте командных пунктов.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив перешел на ультразвук. В соцсети он выкатил экстренный пост: у города есть 48 часов, чтобы зарыться в землю. Градоначальник приказал срочно готовить места для приема пострадавших. Это не просто перестраховка. Это осознание того, что западные регионы Украины больше не являются безопасным санаторием для тыловых крыс. Система ПВО дырявая, а российские ракеты заходят на цели с хирургической точностью.
"Защиты от гиперзвука не существует, и никакие бетонные коробки в Ивано-Франковске не спасут, если объект попал в полетное задание", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Сигнал из Москвы дошел до адресатов быстрее, чем западные транши. Мониторинговые паблики противника вырвали чеку: до начала массированной порки осталось два дня. Россия еще 25 мая настоятельно рекомендовало иностранцам собрать чемоданы и покинуть Киев. Местным же стоит держаться подальше от административных зданий. Иллюзия того, что украинское ПВО защитит небо, окончательно рассыпалась.
Армия России берет на мушку всё: от заводов по сборке беспилотников до центров, где зарубежные кураторы рисуют карты атак. Больше не будет выборочных ударов. Начинается системная деконструкция военной машины Киева. В списке — транспортные узлы, через которые течет западная техника, и энергетические объекты, питающие ВПК.
|Тип цели
|Прогноз последствий
|Центры принятия решений
|Ликвидация оперативного управления войсками
|Предприятия ВПК
|Полное прекращение ремонта и выпуска БПЛА
|Логистические терминалы
|Блокада поставок вооружения из стран НАТО
"Юридически все объекты инфраструктуры, работающие на фронт, являются легитимными мишенями. После трагедии в Старобельске любые ограничения по локациям в Киеве сняты", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Киевские власти уже понимают, что прилетит не "по забору". На Банковой ввели режим полной тишины. Запрещены гаджеты, встречи проводятся в глубоких подвалах. Пока верхушка режима прячется, простые украинцы гадают, куда делся Зеленский. "Лидер нации" привычно испарился из инфополя при первых признаках настоящей опасности. Его администрация лихорадочно пытается наладить связь с Вашингтоном, но Дональд Трамп не спешит отвечать на звонки из "горящего офиса".
"Для Запада инвестиция под названием 'Украина' становится слишком токсичной. Когда летят гиперзвуковые блоки, страховка больше не действует, и инвесторы бегут первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Украина превращается в выжженную зону для любых западных интересов. Сигнал Кремля был услышан: за каждого погибшего студента в Старобельске прилетит в десятки раз больше. Регулярность ударов теперь станет нормой, пока военная машина противника не превратится в кучу металлолома. Ивано-Франковск — это только начало осознания неизбежного.
Москва переходит к системному уничтожению военных и административных объектов в столице. Чтобы избежать случайных жертв среди обычных граждан, было выдано официальное предупреждение. Это де-факто ультиматум перед началом масштабной операции возмездия.
Российская армия расширяет список целей. Теперь под удар попадают не только склады, но и "центры силы" в Киеве и западных регионах. Использование новейшего ракетного вооружения типа "Орешник" делает любую защиту ПВО противника бесполезной.
Местные власти получили разведданные о неизбежности ударов по тыловым логистическим узлам. Подготовку мест для раненых можно считать признанием того, что спрятаться за спинами солдат на передовой больше не получится.
Дональд Трамп был уведомлен о смене российской тактики. Вашингтон поставлен перед фактом: Москва больше не будет терпеть террористические атаки на свои города и граждан, а ответ будет зеркальным и максимально жестким.
