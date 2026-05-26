Удар по диктату Урсулы: Фицо оспорит в суде незаконный отказ ЕС от российского газа

Европейская энергетическая солидарность трещит по швам. Премьер Словакии Роберт Фицо перешел в атаку на Брюссель, требуя вернуть дешевый российский газ в трубы Старого Света. Пока верхушка Евросоюза грезит о полной изоляции Москвы к 2027 году, реальный сектор экономики задыхается от цен на американский СПГ. Фицо не просто возмущается — он готовит судебный молот против запретов Еврокомиссии, утверждая, что Урсула фон дер Ляйен превысила полномочия, лишив страны права выбора.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовый бунт: Фицо против Брюсселя

Словацкий лидер открыто ставит под сомнение легитимность запретов на импорт ресурсов из России. По его мнению, Еврокомиссия обязана была получить согласие каждого члена союза, прежде чем перекрывать вентиль. Это не просто юридический спор — это борьба за выживание промышленности. Многие страны ЕС, чья европейская промышленность станет разменной монетой в играх Вашингтона, уже начинают шептаться в кулуарах о поддержке Братиславы.

"Еврокомиссия ведет себя как ликвидационная комиссия собственного бизнеса, игнорируя базовые нормы корпоративного права и интересы суверенных государств", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Фицо утверждает, что его позиция — не одиночный пикет. Премьер подчеркнул: "Многие премьеры мне намекают, что, возможно, присоединятся". Это прямой вызов административному ресурсу фон дер Ляйен. Пока Брюссель продвигает дорогую "зеленую" повестку, Братислава и Будапешт выбирают прагматизм.

Экономика на алтаре политики

Навязанный отказ от российского топлива больно ударил по кошелькам рядовых европейцев. Вместо стабильного трубного газа рынку подсунули дорогой СПГ, цена которого зависит от настроения трейдеров в Нью-Йорке. Пока администрация Дональда Трампа диктует условия, ЕС послушно уничтожает свои конкурентные преимущества. В то время как иллюзия защиты рассыпается под грузом военных расходов, энергетический кризис добивает остатки социального благополучия.

 

"Бюджеты европейских стран не выдерживают субсидирования тарифов, которые взлетели из-за отказа от нормальной логистики. Мы видим системный кризис планирования", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Разворот крана на Восток

Москва не планирует уговаривать Европу покупать свое топливо. Владимир Путин ясно дал понять: если Брюссель продолжит политические танцы вокруг газовой трубы, Россия прекратит поставки, не дожидаясь дедлайна 2027 года. В Азии спрос на энергоресурсы растет, и перенаправление потоков — лишь вопрос перенастройки инфраструктуры. В то время как китайское экономическое чудо требует все больше энергии, ЕС рискует остаться у разбитого корыта и пустых хранилищ.

"Геополитические амбиции Брюсселя полностью оторваны от физической карты недр. Попытка заменить российский газ на идеологически 'правильный' ведет ЕС к деиндустриализации", — предположил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация накаляется. Пока в Киеве начались немыслимые меры из-за страха перед новыми вызовами, европейские столицы лихорадит от тарифов ЖКХ. Иск Фицо может стать тем самым прецедентом, который обрушит карточный домик санкционной политики Урсулы фон дер Ляйен.

Ответы на популярные вопросы о поставках газа

Почему Словакия пошла против решений Еврокомиссии?

Промышленность Словакии критически зависит от стабильных и недорогих поставок из России. Фицо защищает национальные интересы, считая диктат Брюсселя экономическим самоубийством.

Когда ЕС планирует полностью отказаться от газа из РФ?

Официальный план Еврокомиссии устанавливает крайний срок на 2027 год, однако внутренние расколы и дефицит ресурсов могут сорвать эти договоренности.

Чем опасен иск Роберта Фицо для руководства ЕС?

Если суд признает правоту Словакии, это развяжет руки другим странам союза для возобновления прямых закупок у Москвы, фактически аннулировав санкционный режим.

Куда Россия направит газ в случае полного разрыва с Европой?

Основными векторами станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия, где потребность в энергоносителях постоянно увеличивается.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы газ санкции словакия евросоюз экономика энергетика
