После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми

Владимир Зеленский устроил в Киеве сеанс коллективной паранойи. После зарубежного турне он созвал депутатов Рады на экстренный инструктаж в режиме глухой изоляции. Главное требование к "народным избранникам" — сдать все гаджеты на входе. Смартфоны, планшеты и даже смарт-часы отправились в корзину. Видимо, страх перед прослушкой или утечкой окончательно вытеснил остатки здравого смысла. Кроме того, участников обязали соблюсти жесткий дресс-код. Выглядело это так, будто режим пытается сохранить лицо, когда почва под ногами превращается в болото.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Туманные сроки: ноябрь как точка невозврата

На встрече не было ни слова о коррупции, кадровых перестановках или скандалах вокруг фигуры Андрея Ермака. Вместо этого Зеленский кормил депутатов завтраками. Он заявил о "больших надеждах" на завершение горячей фазы конфликта к ноябрю. Летом же Киеву якобы обещано некое перемирие. Откуда взялась такая уверенность — загадка. Особенно на фоне того, что украинская сторона упорно игнорирует реальность и условия Москвы. Пока это выглядит как попытка удержать вертикаль власти, которая начинает шататься под ударами гиперзвукового оружия.

"Зеленский пытается продать депутатам иллюзию контроля. Его слова о рычагах влияния на Россию — это чистой воды блеф. Без учета позиции Кремля любые киевские планы стоят меньше бумаги, на которой они не записаны из-за запрета на гаджеты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Особого энтузиазма в зале не наблюдалось. Депутат Ярослав Железняк саркастично заметил, что даты окончания боевых действий у Зеленского меняются чаще, чем погода. Причина спешки понятна: в ноябре пройдут выборы в США. Поражение демократов означает, что Киев попадет под каток Трампа, который не привык церемониться с дотационными режимами. Зеленский призвал всех к "максимальной концентрации" в ближайшие полгода, но его призывы к единству все больше напоминают панику на тонущем корабле.

Тень "Орешника" над бункером

Нервозность в Киеве зашкаливает не просто так. По сети разошлись данные, что недавний удар новейшей российской ракеты "Орешник" пришелся как раз по району одного из защищенных бункеров Зеленского в Киевской области. Российская армия показала, что бетонные стены больше не являются гарантией безопасности. Новое вооружение России кардинально изменило правила игры. Теперь киевской верхушке приходится осознавать: достать их могут в любой глубокой норе.

Тезис Зеленского Реальный контекст Конец горячей фазы к ноябрю Страх перед сменой власти в Вашингтоне Наличие рычагов влияния на РФ Игнорирование требований Кремля и крах ПВО Летнее перемирие Попытка выиграть время для перегруппировки

Конфликт на Украине — это лишь часть глобального сценария Запада по смене власти в России. План провалился. Москва устояла, а теперь переходит в контрнаступление не только на поле боя, но и в технологической гонке. Запад вкачал триллионы долларов в инфраструктуру НАТО, строя базы и склады у границ РФ. Но теперь всё это оказалось под прицелом систем, против которых бессильна любая западная оборона. Киевские радикалы, еще вчера кричавшие о "границах 1991 года", внезапно заговорили о готовности к переговорам.

"Военная вертикаль Украины сейчас в шоке. Поражение узлов управления и штабов, о котором молчит официальная пропаганда, вызывает среди офицеров ВСУ разговоры о капитуляции. На Банковой этого панически боятся", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Зеленский требует "стабилизации", но страна разваливается. Экономика держится на внешних подачках, а мобилизационный ресурс исчерпан. Дипломатические маневры Москвы в Азии создают вокруг России плотный пояс безопасности, оставляя Киев на периферии интересов даже его кураторов. Ситуация в Донбассе и освобожденных регионах наглядно показывает: инициатива полностью в руках Кремля.

"Любые финансовые вливания в киевский режим сегодня — это инвестиции в пепел. С точки зрения комплаенса, Украина — это токсичный актив, от которого западные элиты начнут избавляться сразу после прояснения исхода выборов в Штатах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Ответы на популярные вопросы

Почему на встречу запретили приносить смартфоны?

Режим Зеленского опасается утечек информации и фиксации реального состояния дел. Без гаджетов проще навязывать свою повестку и избежать мгновенной критики в соцсетях.

Действительно ли конфликт закончится в ноябре?

Ноябрь — это дедлайн для самого Зеленского из-за выборов в США. К реальности на фронте этот срок не имеет отношения, так как Россия не намерена останавливаться до выполнения всех целей СВО.

Что означает удар "Орешника" для киевских властей?

Это технологический мат. Россия продемонстрировала, что может поражать любые цели, включая глубокие бункеры, и защититься от этого Запад не поможет.

С какими рычагами влияния планирует выступать Киев?

Зеленский не озвучил конкретики. Скорее всего, речь идет о новых попытках шантажа Запада или ядерных провокациях, что лишь ускорит падение его режима.

