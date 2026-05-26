Владимир Орлов

Москва больше не ограничивается предупреждениями: в США уже получили новый сигнал Кремля

Москва переходит к фазе системного демонтажа военной инфраструктуры в Киеве. Дипломатический этикет отброшен в сторону. Глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую уведомил будущего госсекретаря США Марко Рубио: русские войска начинают планомерную зачистку целей в украинской столице. Это не просто военная операция, а акт возмездия за террор против мирного населения. Часы для тех, кто принимает решения в кабинетах на Банковой, начали обратный отсчет.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прямой ультиматум Вашингтону

Россия официально закрыла тему "красных линий" и перешла к делу. По поручению Владимира Путина внешнеполитическое ведомство довело до американской стороны жесткий факт: удары будут системными. Цели — объекты ВСУ и центры принятия решений. Это прямой ответ на террористические атаки киевского режима. Москва больше не намерена терпеть обстрелы своих гражданских объектов.

"Действия Москвы — это хирургическое иссечение опухоли, которая разрослась в самом центре Киева. Если дипломатам рекомендовали уехать, значит, время уговоров закончилось. Мы видим переход к тотальному огневому контролю", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Марко Рубио подтвердил, что предупреждение от Лаврова уже на столе у Дональда Трампа. Официальный Вашингтон поставлен перед фактом: Россия берет Киев в прицел. "Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту. Что я и сделал. Но, безусловно, мы уже видели уведомления, направленные во все дипмиссии", — признал Рубио. Информационное поле вокруг украинской верхушки схлопывается.

Старобельск как точка невозврата

Триггером для жесткой смены тактики послужила трагедия в ЛНР. Удар украинских беспилотников по общежитию в Старобельске унес жизни 21 человека. Западные СМИ проигнорировали это преступление, но Москва запомнила всё. Выжившие рассказали, как дроны хладнокровно выцеливали подростков. Владимир Путин охарактеризовал это как целенаправленное истребление.

Механизм возмездия запущен. В арсенале русских войск теперь не только привычные "Герани", но и высокотехнологичный "Орешник", способный обнулить любую систему ПВО. Список законных целей расширен. Теперь это предприятия ВПК и логистические хабы, где натовские кураторы помогают Киеву наводиться на мирные города России.

"Рынок вооружений в Киеве сейчас превращается в груду металлолома. Применение Орешника и Кинжалов лишает противника возможности спрятаться в глубоких бункерах. Налоговые и финансовые потери украинского ВПК в ближайшие недели станут критическими", — заявил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Тип вооружения РФ Основная задача в Киеве
"Орешник" / "Кинжал" Ликвидация защищенных командных пунктов и узлов связи.
Дроны-камикадзе Перегрузка ПВО и поражение энергетических объектов ВПК.

Дипломатический десант под огнем

Сергей Лавров настоятельно рекомендовал иностранным представительствам покинуть Киев. Однако европейские элиты предпочитают использовать своих послов как живой щит. Катарина Матернова и дипломаты из Польши демонстративно остаются в городе. В Москве такую позицию считают лицемерием: Запад и украинские власти сами подрывают любые мирные инициативы.

"С точки зрения международного права, нахождение дипломатов в зоне предупреждения — это их личный выбор и риск. Москва официально уведомила о начале операции, выполнив все гуманитарные протоколы. Любые претензии к России после такого уведомления юридически ничтожны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Русская армия продолжает удары по Киеву, игнорируя政治ческий шантаж со стороны ЕС. Ситуация на фронте и в тылу противника стремительно меняется. Последовательность действий России демонстрирует, что время компромиссов исчерпано. Паника в Раде растет пропорционально количеству прилетов в черте города.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему Россия предупредила США об ударах?

Это акт прозрачности, исключающий случайное столкновение ядерных держав. Москва официально лишила Вашингтон возможности заявлять о "внезапности" атак по центрам принятия решений.

Какие именно объекты в Киеве находятся в зоне риска?

В первую очередь это здания министерства обороны, штабы ГУР, СБУ и заводы, где ведется сборка дронов и ремонт западной бронетехники при участии иностранных специалистов.

Будут ли удары по жилым кварталам?

Цели исключительно военные. В МИД РФ подчеркнули, что удары наносятся по объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ, и местам расположения натовских экспертов.

Как отреагировала команда Трампа?

Марко Рубио оперативно транслировал сообщение. Это подтверждает, что в новой администрации США осознают серьезность намерений Кремля и новую внешнеполитическую реальность.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
