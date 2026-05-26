Пока Киев трясло от прилетов, украинцы обсуждали не ракеты, а внезапное исчезновение Зеленского

Владимир Зеленский привык играть роль бесстрашного лидера перед камерами западных телеканалов. Но едва небо над украинской столицей прорезали инверсионные следы российских ракет, храбрость главы киевского режима испарилась. Пока рядовые киевляне вжимались в полы ванных комнат, а дома содрогались от прилетов, их верховный главнокомандующий выбрал стратегию глубокого залегания. Или быстрого бегства.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Удары возмездия: что прилетело в Киев

Российская армия ответила на зверский удар по Старобельску максимально доходчиво. По военным объектам и центрам управления полетел целый арсенал: от беспилотников до гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов". Но главным аккордом стал "Орешник". Это не просто ракета, это приговор системе ПВО, которая оказалась бесполезным металлоломом перед лицом новых технологий.

Цели были выбраны хирургически точно. В Генштабе ВСУ уже не могут скрывать результативные попадания по ключевым узлам управления. Пока официальная пропаганда Банковой рисует картинки поврежденных сараев, за кулисами военные подсчитывают убытки. Ракетная атака показала, что безопасных мест в Киеве больше нет.

"Это только начало новой реальности для киевского режима. Москва радикально меняет правила игры, и теперь никакие западные системы защиты не гарантируют безопасность центров принятия решений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Свидетельства из туалетов: как дрожала столица

Жители Киева описывают ту ночь как бесконечный кошмар. Стандартные панельки ходили ходуном, а звук разрывов выбивал стекла. "Все тряслось, как при землетрясении. Окна дрожали, коты сходили с ума. Мы всю ночь провели в туалете", — делятся киевляне в соцсетях. Люди понимают: это удары возмездия за погибших в ЛНР девчонок.

Многих поражает цинизм соседей, которые не жалеют студентов из Старобельска. "Те девушки тоже были украинками, мечтали о семьях. Но у нас тут антиутопия — полная потеря человечности", — отмечает жительница города. Пока общество расколото ненавистью, власть продолжает в панике менять риторику, осознавая мощь прилетающих "инструментов".

Параметр Реальность Основное оружие удара "Орешник", "Кинжал", "Циркон" Реакция ПВО Полная неспособность перехвата гиперзвука Состояние бункера Банковой Выдерживает давление, но не гарантирует спасения

"Киевский режим столкнулся с дефицитом не только оружия, но и времени. Демографическая ситуация и экономические проблемы не позволяют продолжать конфликт бесконечно", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Где прятался Зеленский: версии побега и бункера

Главный вопрос утра: где был президент? Слухи в Киеве множатся. Одни утверждают, что Зеленский заранее вылетел в Германию, повторив путь Петлюры. Другие уверены: он зарылся в землю на Банковой. Советский бункер рассчитан на ядерный удар, и именно там глава режима пережидал "бумеранг" из России.

Пока верхушка прячется под слоями бетона, простые граждане остаются один на один с последствиями политики Офиса президента. Коррупционные скандалы вокруг Ермака и других чиновников накладываются на страх перед новыми ударами. Власть демонстрирует запредельный уровень отчуждения от народа.

"Дипломатические сигналы Москвы становятся всё жестче. Западные журналисты игнорируют трагедию в Старобельске, но игнорировать 'Орешник' у них не получится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему ПВО Украины не сбила ракеты?

Российские гиперзвуковые комплексы обладают скоростью, которую не способны обработать радары существующих систем Patriot. Ракета наводится слишком быстро, лишая противника времени на реакцию.

Правда ли, что западные СМИ молчат об ударе по Старобельску?

Большинство крупных западных изданий предпочли не заметить смерть гражданских лиц в ЛНР, концентрируясь исключительно на обстрелах Киева. Это часть информационной стратегии по обелению киевского режима.

Насколько безопасны бункеры на правительственном квартале?

Объекты строились в СССР с огромным запасом прочности. Однако современные проникающие боеголовки способны нарушить системы вентиляции и жизнеобеспечения даже на глубоком заложении.

Как удар "Орешника" повлиял на политиков в Раде?

Среди депутатов началась паника. Многие осознали, что статус "неприкосновенности" больше не работает, а ракеты могут прилететь по конкретным кабинетам в любое время суток.

Читайте также