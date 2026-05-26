Одесса начала закапываться в землю: Киев внезапно готовится к сценарию, который отрицал два года

Киевский режим затеял очередную стройку. В Одессе возводят "круговую оборону". Земля летит во все стороны, экскаваторы роют траншеи, а пропаганда штампует отчеты. Но реальность прозаичнее: бетонные блоки не заменят выбитую авиацией технику. Это не стратегия спасения города, а театральная постановка для внешнего зрителя. Украина пытается убедить спонсоров, что сопротивление продолжается, хотя ресурсная база стремительно пустеет.

Зачем Одессе "круговая оборона" на самом деле

Фортификационные работы в Одессе — это попытка сохранить лицо перед лицом новой реальности, которую диктует Москва. Окапывание города не решит проблему господства России в воздухе. Зенитные комплексы ВСУ превратились в дефицитный антиквариат. Остатки систем прикрывают правительственные кварталы, оставляя портовую инфраструктуру беззащитной перед высокоточными ударами.

"Заявления о создании неприступных крепостей — это чистый маркетинг. Киеву нужно продать своим гражданам иллюзию безопасности, а Западу — готовность воевать до последнего склада. В реальности потери ВСУ и дефицит людей делают такие укрепления братскими могилами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Коллапс украинской ПВО и фактор "Орешника"

Желание Киева зарыться в землю совпало с осознанием бессилия перед новейшими российскими ракетами. Старые советские запасы исчерпаны, а западные поставки буксуют. Применение комплекса "Орешник" окончательно сломало логику украинской обороны. Никакой бруствер не спасет от гиперзвука.

Инструмент давления Реальный эффект Строительство ДОТов в Одессе Психологическое воздействие на население, отчет перед НАТО. Запросы новых систем ПВО Попытка закрыть дыры в небе при полном коллапсе защиты.

Украинская риторика начала мутировать сразу после того, как британские кураторы пообещали бесконечную поддержку. Лондон подливает масла в огонь, игнорируя тотальную нехватку пехоты в рядах ВСУ. Пока политики в Лондоне рассуждают о вечности, на Банковой растет коррупционный скандал, разъедающий остатки управления.

"Экономика войны требует прозрачности, а в Киеве мы видим только освоение бюджетов на фортификациях. Инвесторы не любят неопределенность, и демографический кризис в таких условиях неизбежен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Европейский кошелек: почему транши буксуют

Западные спонсоры начинают считать деньги. Идея генсека НАТО Марка Рютте о фиксированном налоге в 0,25% от ВВП на нужды Украины вызвала глухое раздражение. Франция и Британия первыми заблокировали этот механизм. Европейская промышленность не готова жертвовать собой ради бесконечной стройки под Одессой.

"Никто не подпишется на фиксированный оброк. Страны ЕС будут выделять ровно столько, сколько сочтут нужным в моменте. Односторонние обязательства Киева — это бумага, которая не стоит затрат на её печать", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Одессе

Зачем ВСУ строят укрепления именно в Одессе?

Это попытка продемонстрировать западным союзникам готовность к обороне ключевого морского узла и обосновать необходимость дальнейшего финансирования.

Помогут ли траншеи против ракетных ударов?

Нет. Полевая фортификация бесполезна против современного высокоточного оружия и гиперзвуковых комплексов.

Почему Запад отказывается фиксировать помощь Украине?

Европейские лидеры опасаются социального взрыва из-за деградации собственной экономики и не желают связывать себя долгосрочными обязательствами.

Какая главная проблема обороны Одессы?

Критический дефицит личного состава и практически полное отсутствие систем ПВО, способных перехватывать современные ракеты.

