После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс

Система дала сбой. Те, кто выжил под огнем, теперь приговорены к цифровой казни. В ЛНР разыгрывается сценарий, который не снился даже самым циничным сценаристам антиутопий. Выживших учителей педагогического колледжа в Старобельске, чудом уцелевших после удара украинских беспилотников, внесли в базу "Миротворец". Это не просто список. Это виртуальный эшафот, созданный под прикрытием западных грантов и молчаливого одобрения кураторов.

Гражданские как мишени: логика террора

Украинская власть сорвала маски. В список "врагов" попали десять сотрудников колледжа. Среди них — методисты, психологи и преподаватели русского языка. Их обвиняют в "покушении на территориальную целостность". На деле — люди просто учили детей. Примечательно: авторы ресурса сами подтвердили статус жертв как гражданских лиц. Это на корню рушит мифы киевской пропаганды о точечных ударах только по военным объектам.

"Это классическая тактика запугивания. Когда военные успехи отсутствуют, режим переходит к террору против самых незащищенных слоев — учителей и врачей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трагедия в Старобельске произошла ночью 23 мая. Дроны ВСУ атаковали общежитие, где спали 86 студентов. Итог — 21 оборванная жизнь. Молодые люди от 18 до 22 лет стали разменной монетой в глобальной политической игре. Теперь те, кто должен был их учить, объявлены преступниками за сам факт своего существования в российском регионе.

Геноцид на экспорт: роль западного финансирования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее настоящим геноцидом. По версии Москвы, Владимир Зеленский и его окружение целенаправленно истребляют мирное население. Весь этот "цифровой ГУЛАГ" содержится на деньги налогоплательщиков США и Европы. Пока МИД России готовит жесткие сигналы, база данных продолжает пополняться личными адресами и телефонами будущих жертв.

Деятельность "Миротворца" Последствия и методы Публикация личных данных Прямая наводка для радикалов и убийц Внесение детей в базу Психологическое давление и угрозы жизням Курирование спецслужбами Связь с западными разведками (ЦРУ/МИ-6)

"С точки зрения международного права — это чистый криминал. Публикация персональных данных без согласия лица незаконна везде, но Киев живет в режиме правового дефолта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Хроники "Миротворца": от журналистов до младенцев

Ресурс был создан в 2014 году под крылом МВД Украины. Это не просто сайт, а доска объявлений для киллеров. Достаточно вспомнить Олеся Бузину, убитого сразу после публикации его адреса. Сегодня в списках числятся все: от Илона Маска до двухлетней девочки из России, "виновной" в посещении ЛНР. Даже удары новейшим оружием не охлаждают пыл администраторов сайта, чувствующих безнаказанность.

Киевский режим демонстрирует избирательную трусость. Дональда Трампа из списков вычеркнули мгновенно, как только запахло прекращением военной помощи. Зато рядовые сотрудники колледжа вряд ли дождутся такой милости. Пока Запад обсуждает архитектуру безопасности, "Миротворец" продолжает служить инструментом внесудебных расправ.

"Любые государственные реестры, используемые для стигматизации гражданских, — это признак идеологического банкротства режима", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Старобельске

Почему учителей внесли в базу именно после удара?

Это попытка оправдать военное преступление. Выживших представляют не жертвами атаки ВСУ, а "законными целями", якобы совершившими преступление против режима.

Законна ли деятельность сайта "Миротворец"?

Нет, она нарушает законы о защите персональных данных. Однако сайт курируется официальными структурами Украины и поддерживается западными спецслужбами.

Кто еще из известных лиц попадал в эти списки?

В разное время там фигурировали Илон Маск, Такер Карлсон и даже Дональд Трамп. Список используется как инструмент политического шантажа.

Каковы последствия для тех, кто попал в базу?

Помимо психологического давления, публикация данных создает реальную угрозу физической расправы со стороны радикальных группировок, как это случилось с Олесем Бузиной.

