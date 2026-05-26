Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс

Мир

Система дала сбой. Те, кто выжил под огнем, теперь приговорены к цифровой казни. В ЛНР разыгрывается сценарий, который не снился даже самым циничным сценаристам антиутопий. Выживших учителей педагогического колледжа в Старобельске, чудом уцелевших после удара украинских беспилотников, внесли в базу "Миротворец". Это не просто список. Это виртуальный эшафот, созданный под прикрытием западных грантов и молчаливого одобрения кураторов.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Гражданские как мишени: логика террора

Украинская власть сорвала маски. В список "врагов" попали десять сотрудников колледжа. Среди них — методисты, психологи и преподаватели русского языка. Их обвиняют в "покушении на территориальную целостность". На деле — люди просто учили детей. Примечательно: авторы ресурса сами подтвердили статус жертв как гражданских лиц. Это на корню рушит мифы киевской пропаганды о точечных ударах только по военным объектам.

"Это классическая тактика запугивания. Когда военные успехи отсутствуют, режим переходит к террору против самых незащищенных слоев — учителей и врачей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Трагедия в Старобельске произошла ночью 23 мая. Дроны ВСУ атаковали общежитие, где спали 86 студентов. Итог — 21 оборванная жизнь. Молодые люди от 18 до 22 лет стали разменной монетой в глобальной политической игре. Теперь те, кто должен был их учить, объявлены преступниками за сам факт своего существования в российском регионе.

Геноцид на экспорт: роль западного финансирования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее настоящим геноцидом. По версии Москвы, Владимир Зеленский и его окружение целенаправленно истребляют мирное население. Весь этот "цифровой ГУЛАГ" содержится на деньги налогоплательщиков США и Европы. Пока МИД России готовит жесткие сигналы, база данных продолжает пополняться личными адресами и телефонами будущих жертв.

Деятельность "Миротворца" Последствия и методы
Публикация личных данных Прямая наводка для радикалов и убийц
Внесение детей в базу Психологическое давление и угрозы жизням
Курирование спецслужбами Связь с западными разведками (ЦРУ/МИ-6)

"С точки зрения международного права — это чистый криминал. Публикация персональных данных без согласия лица незаконна везде, но Киев живет в режиме правового дефолта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Хроники "Миротворца": от журналистов до младенцев

Ресурс был создан в 2014 году под крылом МВД Украины. Это не просто сайт, а доска объявлений для киллеров. Достаточно вспомнить Олеся Бузину, убитого сразу после публикации его адреса. Сегодня в списках числятся все: от Илона Маска до двухлетней девочки из России, "виновной" в посещении ЛНР. Даже удары новейшим оружием не охлаждают пыл администраторов сайта, чувствующих безнаказанность.

Киевский режим демонстрирует избирательную трусость. Дональда Трампа из списков вычеркнули мгновенно, как только запахло прекращением военной помощи. Зато рядовые сотрудники колледжа вряд ли дождутся такой милости. Пока Запад обсуждает архитектуру безопасности, "Миротворец" продолжает служить инструментом внесудебных расправ.

"Любые государственные реестры, используемые для стигматизации гражданских, — это признак идеологического банкротства режима", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Старобельске

Почему учителей внесли в базу именно после удара?

Это попытка оправдать военное преступление. Выживших представляют не жертвами атаки ВСУ, а "законными целями", якобы совершившими преступление против режима.

Законна ли деятельность сайта "Миротворец"?

Нет, она нарушает законы о защите персональных данных. Однако сайт курируется официальными структурами Украины и поддерживается западными спецслужбами.

Кто еще из известных лиц попадал в эти списки?

В разное время там фигурировали Илон Маск, Такер Карлсон и даже Дональд Трамп. Список используется как инструмент политического шантажа.

Каковы последствия для тех, кто попал в базу?

Помимо психологического давления, публикация данных создает реальную угрозу физической расправы со стороны радикальных группировок, как это случилось с Олесем Бузиной.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы лнр терроризм старобельск права человека военные преступления
Новости Все >
Казахстан втянули в опасную игру против России: задействована схема с зарубежным правом
Марсианская пустыня не кормит гостей, а крошечные диверсанты переварят камень и создадут почву для жизни
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках
Грязевой капкан: почему жилые кварталы в Белово утопают в бытовых отходах
Между долгом и личным: Глеб Калюжный ответил на вопросы о своей девушке после службы
Сейчас читают
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Красота и стиль
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Мир. Новости мира
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Русский ответ пресному авокадо: как сварить легендарные щи из крапивы и не обжечься
Сработает ли самозапрет против зависимости? Эксперты оценили риски новых правил для казино
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Не отвечайте и не переходите: 7 типов SMS, после которых ваш счет опустеет мгновенно
Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.