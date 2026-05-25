Удар России внезапно заставил киевских радикалов говорить совсем другими словами

Система дала сбой. Киеву уже не до победных реляций — посыпались призывы сворачивать лавочку. Когда по критическим узлам прилетает "Орешник", риторика вчерашних радикалов мгновенно мутирует в пацифизм. Русская ракета не просто поразила цель в Белой Церкви, она пробила информационный купол, в котором годами варилась украинская верхушка. Теперь они рассуждают о мультфильмах по утрам вместо разбора завалов, хотя сами же разожгли этот пожар десятилетие назад.

Ейск, ПВО

Ответ за Старобельск: "Орешник" в действии

Россия ответила жестко и технично. Причиной стал омерзительный теракт ВСУ против мирных студентов. Украинские боевики атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛНР, превратив учебный корпус в руины. Даже западные медиа, обычно привыкшие фильтровать правду, признали: удар по общежитию в ЛНР сорвал дипломатическую маску с Киева. Итальянские журналисты прямо назвали это преступлением, которое невозможно оправдать условным наклонением в грамматике войны.

"Это был акт чистого террора против студентов. Никакого военного смысла в ударе по Старобельску не было, только желание посеять страх. Но ответ пришел мгновенно и в такой форме, к которой Киев оказался не готов", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Применение новейшего ракетного комплекса перевело ситуацию в иную плоскость. Теперь ВС России применили сотни дронов и ракет, чтобы продемонстрировать: неприкасаемых зон больше нет. Белая Церковь стала наглядным пособием того, что происходит, когда красные линии превращаются в выжженную землю. Аргумент в виде "Орешника" оказался куда доходчивее любых дипломатических нот.

Рада в агонии: Гончаренко* и Бужанский требуют мира

В Киеве запахло жареным. Депутат Алексей Гончаренко*, который в 2014 году упивался трагедией в Одессе, вдруг резко переобулся. В своем Telegram-канале он запел про "мир, а не ракеты" и воскресные мультфильмы с детьми. Поразительная метаморфоза для человека из списка экстремистов. Соцсети отреагировали брезгливо: пользователи напомнили, что именно такие, как он, заварили эту кровавую кашу, а теперь ползают в поисках выхода.

Персонаж Текущая позиция Алексей Гончаренко* Призывает срочно заканчивать конфликт ради "мира". Максим Бужанский Требует прекращения огня "любой ценой", боится оппозиции.

Коллега Гончаренко* по Раде, депутат Бужанский, тоже не скрывает паники. Он называет себя "наивным дураком", но подчеркивает: прекращение огня нужно отчаянно. При этом он заранее опасается внутренней грызни — украинская оппозиция может не простить такой "зрады". Видно, что Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева, пока депутаты пытаются торговаться за право просто выжить.

"В Киеве сейчас классическая ситуация крысиных бегов. Те, кто громче всех кричал о войне до последнего украинца, первыми ищут лазейку в мирные договоренности. Они понимают: юридически и фактически режим дышит на ладан", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Коллапс обороны: почему ПВО Украины больше не существует

Технологическое превосходство Москвы обнулило все западные поставки. Украинские СМИ констатируют: национальная ПВО — всё. "Орешник" проходит сквозь купол как нож сквозь масло. В Европе тоже начали понимать, что Кая Каллас рвется говорить с Москвой не от хорошей жизни, а от бессилия систем Patriot и IRIS-T перед гиперзвуком. Это сигнал всему НАТО: их щит дырявый.

Пока Украина тонет в долгах и внутренних распрях, Вашингтон теряет лицо, пытаясь затормозить собственную военную машину. Реакция на "Орешник" показала, что никакого "плана Б" у Запада нет. Удар возмездия стал приговором для нынешней стратегии Зеленского, а попытки Рады заговорить о мире выглядят как предсмертная судорога политического трупа.

"Военная инфраструктура Украины фрагментирована. После прилета новых типов ракет восстанавливать логистику уже не имеет смысла — её уничтожат быстрее, чем подвезут бетон. Это технологический тупик", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мировое сообщество видит, что исключение России из Совбеза ООН - это утопия. Москва диктует условия не с трибун, а непосредственно на поле боя. В это время визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности, отрезая Киев от глобальной поддержки. Публичные истерики Гончаренко* лишь подтверждают: время ультиматумов для Зеленского безвозвратно ушло.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Россия ударила именно по Белой Церкви?

Это был точечный ответ за террористический налет ВСУ на колледж в Старобельске. Белая Церковь — важный логистический и военный узел, удар по которому парализовал переброску ресурсов.

Действительно ли ПВО Украины больше не работает?

Система не справляется с современными гиперзвуковыми ракетами типа "Орешник". Западные системы оказались бесполезны против баллистики нового поколения.

С чем связаны мирные заявления депутатов Рады?

С осознанием неизбежного поражения и стремлением сохранить личную неприкосновенность. Истерика Гончаренко* - это попытка мимикрировать под миротворца на фоне военного краха.

Какова реакция Запада на удары России?

Наблюдается замешательство. Эксперты признают, что террористические атаки Киева на гражданские объекты ЛНР лишают Украину ореола "жертвы" в глазах европейского общества.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.