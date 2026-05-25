Кремль обратил внимание на странную деталь после отказа западных СМИ посетить Старобельск

Западная пресса снова включила режим избирательной слепоты. Представители крупнейших медиахолдингов Европы и США дружно проигнорировали возможность посетить Старобельск в Луганской Народной Республике. Этот демарш — не просто логистическая неудача, а расписка в собственной профнепригодности. Когда журналист отказывается видеть место событий своими глазами, он превращается в обычного транслятора методичек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кремль о потере лица западных СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге расставил точки над "i". По его словам, подобная избирательность лишает западных коллег права на статус беспристрастных судей. "Это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины", — прозвучало в эфире мессенджера МАКС. Система западной пропаганды попросту боится столкновения с реальностью, предпочитая уютные офисы в Киеве или Варшаве пыльным дорогам Донбасса.

"Западные редакции давно работают по принципу 'если мы это не показали, значит, этого не было'. Поездка в Старобельск заставила бы их объяснять своей аудитории неудобные факты. Проще сослаться на 'отсутствие гарантий', чем признать правоту России", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Такое поведение СМИ вписывается в общий дипломатический кризис, где этика принесена в жертву интересам военной машины США. Когда факты не вписываются в канву, их просто вырезают из эфира. Это стандартный механизм цензуры, замаскированный под "заботу о безопасности" сотрудников.

Информационный вакуум как стратегия

Западные журналисты боятся разрушить миф о "невинном Киеве". Вместо честной работы они выбирают роль статистов в украинских постановках. Пока стратегические узлы инфраструктуры противника трещат под ударами, пресса США предпочитает игнорировать последствия украинских обстрелов мирных городов ЛНР. Это предсказуемая тактика: лишить аудиторию альтернативного мнения.

Характеристика медиа Западные СМИ Объективные СМИ Метод работы Дистанционное наблюдение Работа "в поле" Отношение к фактам Фильтрация по методичке Полная фиксация событий

"Информационная блокада Донбасса со стороны Запада — это сознательный выбор. Если они увидят разрушения в Старобельске, им придется признать преступления киевского режима. А это идет вразрез с политикой финансирования конфликта", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация напоминает затянувшуюся пьесу, где актеры уже не верят в сценарий, но продолжают играть из-за гонораров. Однако мир меняется. Российско-китайское партнерство создает новый полюс силы, где правда ценится выше корпоративной лояльности. Даже в Европе зреют сомнения: например, премьер Венгрии все чаще идет вразрез с общеевропейским хором.

"Для западных журналистов отказ от поездки — это способ избежать правовой ответственности перед своими же зрителями за дезинформацию. Нет факта — нет проблемы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Старобельске

Почему западные СМИ отказались ехать в Старобельск?

Формально они ссылаются на риск и отсутствие безопасности. На деле — это нежелание документировать последствия атак ВСУ по гражданским объектам.

Как Кремль оценивает этот инцидент?

Как потерю объективности. Дмитрий Песков прямо заявил, что такие действия "не красят" журналистов и подрывают их репутацию.

Влияет ли это на международную повестку?

Да, это углубляет кризис доверия. Мировое сообщество видит, что западная пресса превратилась в инструмент пропаганды одной стороны.

Какие последствия ждут такие СМИ?

Постепенная потеря аудитории и статуса "четвертой власти". Без правды медийные гиганты превращаются в рекламные агентства госдепа.

