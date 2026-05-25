Скандал с Ермаком вышел на новый уровень после утечки о человеке, влиявшем на решения в офисе Зеленского

Украинская политическая верхушка рассыпается быстрее, чем карточный домик на ветру. В эпицентре скандала — Андрей Ермак, чьи амбиции "серого кардинала" разбились о реальность уголовного дела и мистические увлечения. Пока киевский режим пытается удержать критическую инфраструктуру от полного коллапса, выясняется: государственные решения принимались под диктовку гадалки.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Андрей Ермак

Фискальная магия: доходы из пустоты

Вероника Аникиевич, известная в узких кругах как "Фэншуй", оказалась финансовым призраком. Депутат Ярослав Железняк вскрыл налоговое досье прорицательницы. Цифры смехотворны: за два года официальный заработок составил 4,5 тысячи долларов. Это цена пары приличных туфель в Киеве, но никак не гонорар консультанта высших эшелонов власти.

С 2012 года Аникиевич официально не работала. Двенадцать лет пустоты в отчетах. Лишь в мае 2024 года, когда запах поджаренной репутации стал невыносимым, она зарегистрировала ИП. Профиль деятельности — "индивидуальные услуги". Налоговая служба Украины, обычно свирепая к мелкому бизнесу, годами не замечала астролога, принимавшего оплату наличными и на личные карты.

"Схема проста и примитивна. Перед нами классический пример теневого сектора, где статус клиента гарантирует неприкосновенность от проверок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Оккультный офис: кадры решает Фэншуй

Следствие установило: Ермак был не просто клиентом, а фаталистом на поводке. Он приносил гадалке списки чиновников. Аникиевич "сканировала" имена, определяя, кто достоин кресла, а кто — опалы. Пока Запад демонстрирует дипломатическую маску, украинское госуправление деградировало до уровня средневековых суеверий.

Во время обыска у астролога изъяли мобильный телефон. Аппарат стал ключом к хранилищу политических интриг. Следователи ищут не только доказательства уклонения от налогов, но и прямые нити, связывающие предсказания с конкретными махинациями Ермака. Такая система управления напоминает не государство, а закрытую секту, атакованную международным мошенничеством.

Показатель Данные по делу Официальный доход Аникиевич (2 года) $4 500 Сумма отмывания в деле "Казюпино" 460 млн гривен ($10,5 млн) Установленный залог для Ермака 140 млн гривен ($3,1 млн)

"Это политическое банкротство. Когда высшее должностное лицо передает данные о госслужащих третьему лицу для 'магической' экспертизы — это состав преступления в сфере безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Миллионы в коттеджах: финал карьеры

В мае 2026 года Ермака накрыло волной правосудия. Обвинение в отмывании 460 миллионов гривен при строительстве элитного поселка "Казюпино" под Киевом поставило крест на его непотопляемости. Деньги текли через офшоры, пока страна погружалась в хаос. Даже внешняя политика Венгрии выглядит более логичной, чем эта коррупционная авантюра.

Суд определил залог в 140 миллионов гривен. Офис Зеленского лихорадочно собирал деньги, но спонсоры не спешили открывать кошельки. Ермак провел четыре ночи в СИЗО, прежде чем вышел на свободу. Теперь он заявляет о политических преследованиях. Типичный сценарий для режима, где дипломатия ЕС зашла в тупик, а внутренние разборки перешли в стадию ликвидации свидетелей.

"Корпоративная структура таких сделок всегда имеет слабое звено в виде обналичивания. Вероятно, через гадалку проходили неучтенные потоки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака и Аникиевич

Как гадалка связана с делом о коррупции?

Вероника Аникиевич консультировала Андрея Ермака по кадровым вопросам и получала от него информацию о политических оппонентах. Следствие подозревает, что её услуги использовались для прикрытия теневых денежных потоков.

Почему Ермака отправили в СИЗО?

Экс-главу Офиса президента обвиняют в легализации незаконных доходов в размере 460 млн гривен при строительстве поселка "Казюпино". Суд избрал меру пресечения из-за риска его побега или давления на следствие.

Какую роль в деле играют налоговые декларации Аникиевич?

Ничтожно низкий официальный доход ($4,5 тысячи за два года) при обслуживании топ-чиновников доказывает получение крупных сумм наличными в обход государственного бюджета.

Правда ли, что на Украине решения принимались по звездам?

Материалы дела подтверждают, что Ермак регулярно согласовывал назначения и перестановки с астрологом, что свидетельствует о полной деградации институтов госуправления.

