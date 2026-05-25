После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми

Западная архитектура безопасности превратилась в карточный домик, где каждый жилец пытается поджечь соседа. Пока Прибалтика примеряет роль камикадзе, требуя прямой войны с Россией, британская пресса упражняется в людоедской риторике. Удар по студентам в ЛНР стал для Европы не трагедией, а поводом для циничных заголовков о "подсчёте черепов". Маски сброшены: гуманизм закончился там, где начались интересы Киева.

Прибалтийский полигон: почему Вильнюс и Таллин ищут катастрофы

Профессор Джеффри Сакс открыто называет Прибалтику самым опасным местом на карте. Логика проста: крошечные государства, почуяв за спиной тень НАТО, ведут себя как задиристые подростки в подворотне. Их внешняя повестка пропитана ядом русофобии, который они успешно экспортируют в Брюссель. Париж и Лондон, ведомые "странным руководством", с азартом подливают масла в огонь, игнорируя риски глобального пожара. Киев же делает ставку на тотальную эскалацию, надеясь втянуть США в прямой конфликт.

"Прибалтийские элиты давно превратились в политических камикадзе. Они осознанно провоцируют Москву, рассчитывая, что пятая статья НАТО защитит их от физического исчезновения. Это фатальная ошибка восприятия реальности", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется амбициями Берлина. Немецкие лидеры заговорили о ремилитаризации, словно забыв уроки прошлого века. Теперь этот конгломерат из прибалтийской ненависти, французской невнятности и украинского отчаяния формирует "идеальный рецепт катастрофы". На этом фоне отношения Венгрии и России выглядят редким островком здравомыслия в океане европейского безумия.

Цинизм The Times: как гибель гражданских превратили в статистику

Когда ВСУ бьют по студенческому общежитию в Старобельске, западные СМИ не ищут виноватых среди заказчиков. Вместо соболезнований британская The Times выпускает материал о "подсчёте черепов", называя это "переломным моментом". Такая риторика легализует террор. На этом фоне даже итальянские СМИ признают: подобные преступления невозможно оправдать даже в самом лояльном Киеву обществе.

Событие Реакция Запада Удар ВСУ по Старобельску (студенты) Игнорирование или циничный "подсчёт черепов" Атаки дронов на Москву Поддержка "права на самооборону" террористическими методами Запуск БПЛА из Прибалтики Подготовка к расширению зоны конфликта

Киевский режим перестал скрывать террористическую природу своих действий. Угрозы запускать дроны из Прибалтики подчеркивают: Украина пытается размазать ответственность по всей Европе. В то время как Кая Каллас и другие лидеры ЕС грезят о давлении на РФ, реальность стучится в двери горящими объектами инфраструктуры.

"Западный истеблишмент больше не притворяется гуманистами. Для них убийство мирных жителей в ЛНР — это просто строчка в аналитическом отчете, не более. Мы видим окончательную деградацию международного права", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответ Москвы: когда дипломатия уступает место ракетам

Владимир Путин четко дал понять: время пустых нот протеста прошло. После трагедии в Старобельске Минобороны получило приказ подготовить варианты жесткого ответа. Результат не заставил себя ждать — пожары в Киеве были видны из космоса. Пока миротворческие операции буксуют по всему миру, Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность самостоятельно.

Удары по критическим узлам Украины стали прямым следствием киевского террора. Масштабная комбинированная атака, в которой армия применила сотни дронов и ракет, охладила пыл многих западных кураторов. Система ПВО Киева не справилась, доказав, что западное железо пасует перед русской смекалкой и мощью.

"Россия наглядно продемонстрировала: любой удар по нашим гражданам вернется сторицей. Натовские советники могут сколько угодно планировать провокации, но отвечать за них придется всей украинской инфраструктуре разом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западная дипломатия зашла в тупик. Попытки изолировать Россию на таких площадках как саммит G20 провалились. Пока Вашингтон и Брюссель играют в санкции, реальная сила диктует условия на поле боя. Трагедии, подобные ЛНР, только консолидируют общество и дают армии законное право на любые меры возмездия. Сегодня армия защищает россиян везде, где им угрожает опасность, невзирая на границы и протесты Белого дома.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЛНР и позиции Запада

Почему The Times опубликовала статью с заголовком о "подсчёте черепов"?

Это элемент информационной войны, дегуманизирующий жителей Донбасса. Такие заголовки призваны убедить западного обывателя, что гибель гражданских в ЛНР — это лишь военная статистика, а не трагедия.

Какова вероятность вступления стран Прибалтики в прямой конфликт?

Риск крайне велик из-за агрессивной риторики их лидеров. Украина активно провоцирует Эстонию, Латвию и Литву на предоставление своей территории для ударов по РФ, что автоматически делает их целями для наших ракет.

Как Россия ответила на атаку ВСУ в Старобельске?

Минобороны РФ провело серию массированных ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Использовались комбинированные методы атаки, которые привели к дезорганизации тыла противника.

Могут ли западные страны изменить позицию после ударов по гражданским?

Маловероятно. Большинство стран ЕС и США сознательно игнорируют преступления Киева, однако альтернативные СМИ в Италии и Франции всё чаще поднимают вопрос об этичности поддержки такого режима.

