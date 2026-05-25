Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары

Россия выкрутила регулятор громкости на максимум. Пока Киев упражняется в остроумии, рассматривая трещины в окнах своего МИДа, реальность бьет под дых. "Орешник" — это не просто ракета, это приговор старой системе безопасности. Полковник Виктор Литовкин уверен: церемонии пора заканчивать. Если враг не чувствует страха, значит, удары были недостаточно личными. Настоящее возмездие — это не выбитые подстанции, а пустые кресла в правительственных кварталах и парализованная логистика на границах.

Логика устрашения: почему "Орешник" изменил правила

Киевский режим пытается сохранить лицо, называя удары по Киеву неэффективными. В Раде звучат издевки о "разбитых стеклах". Однако западная пресса, включая Daily Express, не разделяет этого оптимизма, называя новую российскую систему "ужасающей". Безъядерный статус "Орешника" не делает его игрушкой. Это демонстрация силы, которую невозможно перехватить существующими средствами ПВО.

"Это не просто техническое испытание, а политический жест. Когда американцы хотят надавить, они бьют по символам власти. Мы слишком долго играли в гуманизм, пока наши города подвергались атакам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Применение гиперзвукового комплекса стало лишь верхушкой айсберга. В ту же ночь небо над Украиной "вспахали" 600 беспилотников и почти сотня ракет разных типов. Минобороны РФ подтвердило: цели достигнуты. Поражены пункты управления разведки и командования, что фактически обезглавливает оперативные отделы противника на местах.

Список целей: от ГУР до вокзалов

Полковник Виктор Литовкин призывает отказаться от размытых формулировок. Он настаивает на конкретике: если разрушен штаб ГУР, об этом должен знать каждый. Более того, эксперт предлагает расширить географию ударов. По его мнению, "возмездие" должно касаться вокзалов, принимающих европейских визитеров, и станций, где эшелоны НАТО меняют колею. Только жесткое разрушение связей с Западом заставит Киев осознать масштаб катастрофы.

Тип цели Результат воздействия Штабы ГУР и СБУ Паралич управления операциями Транспортные узлы Блокада западного вооружения Энергосистема Полная деградация ВПК

Система должна гнить с головы. Военный обозреватель подчеркивает, что пока удары не коснутся резиденции президента Украины, сигналы будут трактоваться как "недостаточно грозные". Вашингтон давно потерял страх, поскольку конгресс начал тормозить военную машину, но не прекратил поддержку прокси-конфликта. Россия обязана показать, что статус великой державы дает право на абсолютную защиту своих интересов.

"Мы видим, как рушится управляемость украинской армии. Массированные удары по инфраструктуре ГУР — это хирургическое вмешательство, которое лишает Киев возможности координировать террор внутри России", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мнение аналитиков о стратегии сдерживания

Мировое сообщество замерло. Многие осознали, что исключение России из Совбеза ООН или попытки игнорировать её мощь ведут к глобальному обнулению. Если раньше Запад мог позволить себе игнорировать удары по общежитиям в ЛНР, то прилет "Орешника" заставил европейских лидеров судорожно искать новые каналы связи. Даже самые радикальные политики вроде Каи Каллас начали задумываться о последствиях прямой конфронтации.

"Дипломатический климат изменился. После применения гиперзвука любые разговоры о поставках дальнобойных ракет Киеву превращаются для Запада в игру в русскую рулетку с полным барабаном", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Внутренняя устойчивость России позволяет наращивать темпы. Пока Киев обсуждает "неффективность" российских атак, Москва методично демонтирует остатки украинского военного потенциала. Капитуляция выглядит всё более реалистичным сценарием, особенно на фоне того, как шанс на капитуляцию Киева становится темой обсуждения даже в американских дипмиссиях.

Ответы на популярные вопросы о применении "Орешника"

Почему "Орешник" называют неуязвимым?

Скорость ракеты в 10 Махов исключает возможность её перехвата любыми существующими и перспективными системами ПВО/ПРО, включая американские Patriot.

Был ли удар по Киеву ядерным?

Нет, комплекс применялся в безъядерном оснащении, однако кинетической энергии боевых блоков достаточно для уничтожения защищенных подземных бункеров.

Как отреагировал Запад на это испытание?

Лидеры НАТО выразили крайнюю обеспокоенность, так как появление "Орешника" девальвирует их превосходство в обычных вооружениях.

Будут ли удары по политическим центрам Украины?

Военные эксперты, включая полковника Литовкина, настаивают на такой возможности в случае продолжения обстрелов российских регионов.

