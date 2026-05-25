Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары

Мир

Россия выкрутила регулятор громкости на максимум. Пока Киев упражняется в остроумии, рассматривая трещины в окнах своего МИДа, реальность бьет под дых. "Орешник" — это не просто ракета, это приговор старой системе безопасности. Полковник Виктор Литовкин уверен: церемонии пора заканчивать. Если враг не чувствует страха, значит, удары были недостаточно личными. Настоящее возмездие — это не выбитые подстанции, а пустые кресла в правительственных кварталах и парализованная логистика на границах.

Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Зенитно-ракетный комплекс «Акаш»

Логика устрашения: почему "Орешник" изменил правила

Киевский режим пытается сохранить лицо, называя удары по Киеву неэффективными. В Раде звучат издевки о "разбитых стеклах". Однако западная пресса, включая Daily Express, не разделяет этого оптимизма, называя новую российскую систему "ужасающей". Безъядерный статус "Орешника" не делает его игрушкой. Это демонстрация силы, которую невозможно перехватить существующими средствами ПВО.

"Это не просто техническое испытание, а политический жест. Когда американцы хотят надавить, они бьют по символам власти. Мы слишком долго играли в гуманизм, пока наши города подвергались атакам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Применение гиперзвукового комплекса стало лишь верхушкой айсберга. В ту же ночь небо над Украиной "вспахали" 600 беспилотников и почти сотня ракет разных типов. Минобороны РФ подтвердило: цели достигнуты. Поражены пункты управления разведки и командования, что фактически обезглавливает оперативные отделы противника на местах.

Список целей: от ГУР до вокзалов

Полковник Виктор Литовкин призывает отказаться от размытых формулировок. Он настаивает на конкретике: если разрушен штаб ГУР, об этом должен знать каждый. Более того, эксперт предлагает расширить географию ударов. По его мнению, "возмездие" должно касаться вокзалов, принимающих европейских визитеров, и станций, где эшелоны НАТО меняют колею. Только жесткое разрушение связей с Западом заставит Киев осознать масштаб катастрофы.

Тип цели Результат воздействия
Штабы ГУР и СБУ Паралич управления операциями
Транспортные узлы Блокада западного вооружения
Энергосистема Полная деградация ВПК

Система должна гнить с головы. Военный обозреватель подчеркивает, что пока удары не коснутся резиденции президента Украины, сигналы будут трактоваться как "недостаточно грозные". Вашингтон давно потерял страх, поскольку конгресс начал тормозить военную машину, но не прекратил поддержку прокси-конфликта. Россия обязана показать, что статус великой державы дает право на абсолютную защиту своих интересов.

"Мы видим, как рушится управляемость украинской армии. Массированные удары по инфраструктуре ГУР — это хирургическое вмешательство, которое лишает Киев возможности координировать террор внутри России", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мнение аналитиков о стратегии сдерживания

Мировое сообщество замерло. Многие осознали, что исключение России из Совбеза ООН или попытки игнорировать её мощь ведут к глобальному обнулению. Если раньше Запад мог позволить себе игнорировать удары по общежитиям в ЛНР, то прилет "Орешника" заставил европейских лидеров судорожно искать новые каналы связи. Даже самые радикальные политики вроде Каи Каллас начали задумываться о последствиях прямой конфронтации.

"Дипломатический климат изменился. После применения гиперзвука любые разговоры о поставках дальнобойных ракет Киеву превращаются для Запада в игру в русскую рулетку с полным барабаном", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Внутренняя устойчивость России позволяет наращивать темпы. Пока Киев обсуждает "неффективность" российских атак, Москва методично демонтирует остатки украинского военного потенциала. Капитуляция выглядит всё более реалистичным сценарием, особенно на фоне того, как шанс на капитуляцию Киева становится темой обсуждения даже в американских дипмиссиях.

Ответы на популярные вопросы о применении "Орешника"

Почему "Орешник" называют неуязвимым?

Скорость ракеты в 10 Махов исключает возможность её перехвата любыми существующими и перспективными системами ПВО/ПРО, включая американские Patriot.

Был ли удар по Киеву ядерным?

Нет, комплекс применялся в безъядерном оснащении, однако кинетической энергии боевых блоков достаточно для уничтожения защищенных подземных бункеров.

Как отреагировал Запад на это испытание?

Лидеры НАТО выразили крайнюю обеспокоенность, так как появление "Орешника" девальвирует их превосходство в обычных вооружениях.

Будут ли удары по политическим центрам Украины?

Военные эксперты, включая полковника Литовкина, настаивают на такой возможности в случае продолжения обстрелов российских регионов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия украина гиперзвуковое оружие
Новости Все >
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
Кости перемыты, пепел на сцене: почему Филипп Киркоров считает хейт лучшим комплиментом
В режиме большой дипломатии: визиты в Азию формируют для России мощный пояс безопасности
Мода древности: почему египетская царица заглянула в Анапу почти 2300 лет назад?
Гудки в пустоту: почему Кристофер Нолан десятилетиями игнорирует звонки Николаса Кейджа
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Садоводство, цветоводство
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Наука и техника
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.