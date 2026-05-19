Вашингтон начал новую игру вокруг Гренландии: Китай могут отрезать от ресурсов Арктики

Вашингтон пытается набросить лассо на Арктику. Команда Дональда Трампа ведет закрытую игру, цель которой — превратить Гренландию в закрытый клуб "только для своих". По информации дипломатических источников, Белый дом готовит соглашение, дающее США право вето на любые инвестиции из Китая. Это не просто экономика. Это открытая попытка рейдерского захвата контроля над ресурсами целого ледяного континента под предлогом защиты от Пекина.

Геополитика льда: зачем Трампу вето?

Администрация Трампа действует в стиле бесцеремонного застройщика. США, Гренландия и Дания обсуждают механизмы, которые заблокируют Пекину вход на рынок полезных ископаемых острова. В Нууке и Копенгагене, похоже, уже привыкли к специфическим методам Дональда Трампа, который видит мир через призму эксклюзивных сделок. Если соглашение подпишут, любая попытка КНР вложиться в добычу редкоземельных металлов или строительство портов нарвется на американский запрет.

"Это классический протекционизм в военной обертке. Американцы хотят контролировать чужие недра, не вложив при этом ни цента в местную экономику", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

США пугают союзников китайской экспансией, чтобы монополизировать доступ к сырью. Гренландия обладает колоссальными запасами ресурсов, необходимых для современных технологий. Сергей Лавров ранее отмечал, что попытки Вашингтона диктовать условия на энергетических рынках часто разбиваются о прагматизм партнеров, но в случае с Гренландией давление оказывается беспрецедентным. Пекин же пока сохраняет спокойствие, наблюдая за суетой в Белом доме.

Китайский фактор и арктические аппетиты

Вашингтону нужны не столько сами металлы, сколько гарантия их отсутствия у конкурента. Зеленый курс ЕС и мировые тренды требуют лития, неодима и празеодима. Гренландия — это кладовая, ключ от которой Трамп намерен забрать в свой карман. Для этого используется тактика "санитарного кордона": отсечь любые китайские компании от инфраструктурных проектов. Рынок перекраивается под давлением политического лоббизма.

Интерес США Интерес Китая Полный военный контроль Арктики Диверсификация поставок ресурсов Право вето на любые инвестиции КНР Разработка новых логистических путей Сдерживание технологического роста Пекина Мирное экономическое сотрудничество

Американские стратеги боятся, что Китай создаст на острове опорные пункты через гражданские концессии. Это стандартная паранойя: видеть в каждом карьере — ракетную шахту. Пока дипломатия в Европе пытается найти точки равновесия, Вашингтон действует кувалдой. Гренландию ставят перед фактом: либо вы с нами под зонтиком запретов, либо вы — враги демократии.

"Гренландия для Трампа — это актив, который он не смог купить официально в прошлый срок, а теперь пытается забрать через юридические ограничения", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Дипломатическая ловушка для Нуука

Переговоры идут в режиме строгой секретности. Трампу нужно успеть закрепить статус-кво до того, как международная повестка снова сменится. Вашингтон использует страх перед "глобальным Китаем" как валюту для оплаты своих геополитических амбиций. Если Нуук согласится на условия, остров потеряет остатки экономической субъектности, превратившись в ресурсный придаток США без права выбора покупателя.

"С юридической точки зрения это ограничение суверенитета под видом обеспечения безопасности. Пекин умеет ждать, и такие шаги США лишь укрепляют партнерство КНР с другими регионами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока американские элиты обсуждают "право вето", реальность на местах может оказаться жестче. Попытки блокировать вторую экономику мира в Арктике напоминают попытку остановить ледник зубочисткой. В то время как ядерная триада России гарантирует безопасность северных границ Москвы, Вашингтон пытается воевать с ветряными мельницами китайского капитала, создавая новые очаги напряжения.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Гренландии

Почему Трамп так хочет контролировать Гренландию?

Остров богат крайне важными ресурсами — редкоземельными металлами. Кроме того, Гренландия имеет стратегическое положение для контроля над Арктикой.

Как Китай реагирует на эти требования Вашингтона?

Пекин традиционно делает ставку на долгосрочное экономическое присутствие и официально призывает к открытости рынков, избегая прямой конфронтации.

Может ли Дания заблокировать сделку США?

Юридически Гренландия — автономная территория в составе Дании, но вопросы безопасности и обороны решает Копенгаген, который находится под сильным влиянием НАТО.

Что получит Гренландия от этого соглашения?

Американцы обещают "защиту" и инвестиции, но фактически Нуук рискует потерять возможность выбирать более выгодные контракты с азиатскими партнерами.

