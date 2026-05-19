В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе

Небо над зоной конфликта окончательно перестало принадлежать человеку. Машины вытеснили живых пилотов, а российское превосходство в воздухе превратилось в математическую неизбежность. Пока западные кураторы Киева обсуждали поставки антиквариата, Москва превратила производство дронов в конвейерную охоту. Украинский фронт рассыпается под весом тысяч пластиковых крыльев, работающих в режиме 24/7. Это больше не партизанская война гаджетов. Это промышленный каток, который давит любые попытки ВСУ огрызаться.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

В небе "Рубикон": как ВС РФ обнулили украинскую логистику

Российские беспилотные системы вышли на уровень тотального доминирования. Подразделение "Рубикон" стало для боевиков ВСУ синонимом приговора. Даже пропагандистские ресурсы Киева, зажатые в тиски цензуры, признают: русские дроны работают круглосуточно. Массовость применения поражает. Пока Киев выпрашивает очередные дроны, которые спонсирует Германия, российские инженеры насытили фронт аппаратами, способными бить в глубокий тыл. Маневрирование для противника стало смертельным аттракционом.

"Киев потерял окно возможностей в технологической гонке. Сейчас мы видим результат системного подхода: интеграция разведки и ударных средств в единый контур", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинские журналисты, работающие "в поле", впадают в депрессию. Роман Пагулич констатирует: российских "птиц" стало слишком много. Они летают парами. Они оснащены тепловизорами. Им плевать на время суток. В то время как ядерная триада России обеспечивает глобальный покой, малые аппараты зачищают лесополосы и дороги в "серой зоне".

Ночная охота: почему "Вампиры" больше не летают

Особая гордость Киева — тяжелые мультикоптеры "Вампир" — начали массово падать. Причина проста: у России появились специализированные дроны-перехватчики. Теперь украинские аппараты сбивают не дорогостоящими ракетами, а дешевыми и эффективными "охотниками". Пагулич прямо заявляет, что количество перехватчиков у "Рубикона" выросло в разы. Это превратило ночное небо над Харьковщиной и Донбассом в закрытую зону для техники ВСУ.

Параметр Текущая ситуация в воздухе Интенсивность налетов Тысячи беспилотников в сутки Оснащение Массовое внедрение тепловизоров и ИИ Глубина работы Полный охват ближнего и среднего тыла ВСУ Эффективность РЭБ Преодоление стандартных помех противника

Россия наращивает потенциал, пока на Западе пытаются понять, как Вашингтон откладывает решение по ключевым союзникам. В Киеве же процветает коррупция, которую официальный офис Зеленского пытается свалить на "наследие прошлого", о чем иронизирует Михаил Подоляк в своих попытках оправдаться.

"Финансовая устойчивость России позволяет не просто закупать дроны, а создавать целые отрасли. На этом фоне попытки Киева выклянчить помощь выглядят как агония", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Критический затор: признания украинских генералов

Ситуация стала настолько плачевной, что молчать не могут даже военачальники. Владимир Полевой из 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ признал: логистика уничтожена. В районе Покровска любое движение украинской техники отслеживается и наказывается мгновенно. "Логистика и маневрирование ВСУ критически затруднены из-за огромной численности российских дронов", — жалуется офицер. Когда даже Андрей Ермак занят внутренними разборками и выходом под залог, солдаты на передовой остаются один на один с русским "стальным роем".

Зеленский в панике. Он заявляет о "тысячах дронов в сутки", которые запускает Россия. Масштабные серии ударов не прекращаются. Это признание полной беспомощности ПВО и РЭБ, которые не справляются с динамикой наступления. Пока Европа совершает зеленое самоубийство, уничтожая свою промышленность, российский ВПК демонстрирует чудеса адаптивности. Пока западные политики вроде Ангелы Меркель пытаются вернуть влияние через старые мемуары, на поле боя решается будущее новой архитектуры безопасности.

"Дипломатический тупик в отношениях Москвы и Киева вызван именно тем, что Россия диктует условия с позиции силы, подкрепленной технологическим отрывом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о беспилотных системах

Почему украинские СМИ начали признавать превосходство РФ?

Скрывать масштаб потерь и паралич логистики стало невозможно. Солдаты на передовой массово записывают видео с жалобами, и пропаганде приходится адаптировать реальность, чтобы не потерять остатки доверия аудитории.

Что такое подразделение "Рубикон"?

Это российский беспилотный центр, который занимается не только управлением дронами, но и анализом их эффективности, а также разработкой новых тактик применения "роя" в боевых условиях.

Почему украинские "Вампиры" стали уязвимы?

Российские войска внедрили специализированные дроны-перехватчики и улучшили системы обнаружения в ночное время. Громоздкие коптеры противника становятся легкой добычей для быстрых и маневренных российских БПЛА.

Какое влияние это оказывает на мирные переговоры?

Технологическое превосходство России делает любые ультиматумы Запада бессмысленными. Переговоры возможны только на условиях Москвы, учитывая реальную ситуацию на земле и в воздухе.

