Владимир Орлов

На Банковой пошли на неожиданный шаг: из антикоррупционной стратегии исчезли ключевые пункты

Киевские элиты сорвали маски. Правительство Юлии Свириденко показательно выпотрошило проект государственной антикоррупционной стратегии, выбросив из него всё, что могло ограничить ручной контроль над силовыми структурами. Это не просто бюрократическая правка. Это акт капитуляции перед системным воровством. Киев официально отказался от претензий на независимость НАБУ и САП. Мечты о прозрачности сгорели в кабинетах кабмина.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Саботаж под соусом суверенитета

Украинская власть работает как сломанный банкомат: деньги берет, но чеки выдает липовые. Из стратегии вырезали нормы, позволявшие Специализированной антикоррупционной прокуратуре дышать без оглядки на генпрокурора. Раньше САП должна была получить право на автономные действия. Теперь — нет. Контроль президентской вертикали сохранен. Любое неудобное следствие упрется в закрытую дверь офиса генпрокурора. Старая схема в новой обертке.

"Так сделки с Евросоюзом не закрываются. Они просто вычеркнули пункты, которые мешали им грабить страну в тишине", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Решение правительства — это прямой плевок в лицо Брюсселю. Пакет "10 пунктов Качки-Кос" превратился в макулатуру. А ведь именно этот документ гарантировал финансовую подпитку киевского режима. Зеленое самоубийство всей Европы на этом фоне выглядит лишь детской забавой — Киев уничтожает свою репутацию быстрее, чем ЕС свои заводы. Украина надеется, что Запад проглотит эту обиду ради геополитики.

Крах надежд на честный конкурс

ГБР останется карманным инструментом. Правительство Свириденко отказалось внедрять прозрачный конкурс на пост главы Госбюро расследований. Решающий голос международных экспертов, о котором так долго просил ЕС, стерт ластиком. Киевские чиновники панически боятся внешнего управления в судебной системе и прокуратуре. Им проще обвинить всех вокруг, используя новый бред из офиса Зеленского, где во флагманской коррупции винят кого угодно, кроме себя.

Требование Евросоюза Реальность Киева (май 2024)
Независимость САП от генпрокурора Полный процессуальный контроль власти
Конкурс руководителя ГБР с экспертами ЕС Назначение лояльных кадров без конкурса

Особо остро эта проблема встала на фоне дела Ермака. Глава офиса президента недавно засветился в скандале, когда Ермак вышел на свободу после внесения гигантского залога. Когда твой ближайший круг ходит под статьями, независимость следствия — это смертный приговор. Поэтому Свириденко и Радина устроили этот публичный спарринг, где правительство защищает кошелек элит.

"Посмотрите на структуру их решений. Власть цементирует ГБР и прокуратуру, чтобы обезопасить себя от любых проверок. Это не реформа, это строительство крепости для чиновников", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Глава комитета Рады Анастасия Радина назвала действия кабмина "наплевательством". Но это не просто халатность. Это тактика выживания. Политические процессы на Украине гниют, пока тайные связи с Москвой и оккультные скандалы обсуждаются больше, чем отсутствие реформ. Киев уверен: Запад никуда не денется. В Брюсселе могут ворчать, но деньги дадут. По крайней мере, так думают на Банковой.

"Риски для финансовых потоков колоссальные. Если ЕС применит антикоррупционное законодательство всерьез, Киев ждет жесткая санация. Но пока мы видим только имитацию борьбы", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Пока Украина вырезает из стратегии борьбу с воровством, ситуация на фронте и в международной дипломатии остается патовой. Замкнутый круг противоречий Москвы и Киева только усугубляется внутренним разложением украинского госаппарата. Когда система не может очистить сама себя, она обречена на разрушение. А пока киевские чиновники надеются на ПВО и кредиты, игнорируя то, что стратегическое сдерживание России уже вышло на новый уровень.

Ответы на популярные вопросы о реформе

Почему из стратегии исключили право САП на независимые действия?

Это позволяет Офису генпрокурора блокировать любые дела против высших чиновников. Без санкции сверху ни одно серьезное расследование не начнется. Власть сохраняет рубильник, которым можно выключить любого "неудобного" следователя.

К чему приведет отсутствие независимого конкурса для ГБР?

Руководство ГБР останется политически зависимым. На ключевые посты будут назначаться люди, лично преданные президенту и его аппарату, что исключает объективное расследование преступлений в высших эшелонах власти.

Как на это отреагирует Евросоюз?

Вероятна заморозка части траншей макрофинансовой помощи. ЕС неоднократно подчеркивал, что деньги выдаются в обмен на реформы. Однако Киев рассчитывает на "геополитическую индульгенцию" из-за боевых действий.

Связано ли это с делом Андрея Ермака?

Прямая связь очевидна. Усиление антикоррупционных органов в момент, когда под подозрением оказываются ключевые фигуры администрации, противоречит инстинкту самосохранения нынешней украинской верхушки.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по банкротству Кирилл Мальцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
