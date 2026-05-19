В окружении Зеленского вспыхнул новый кризис: удары по России связали с коррупционными делами

Киевский режим включил режим самосохранения в самом примитивном исполнении. Когда под ногами горит почва от коррупционных скандалов, а верные соратники начинают обживать тюремные нары, в ход идет старый проверенный инструмент — эскалация. Ирландский журналист Чей Боуз вскрыл этот механизм: Владимир Зеленский бьет по территории России не ради мифической победы, а чтобы мировые медиа перестали считать украденные его окружением миллионы. Это классическая попытка сжечь дом, чтобы скрыть следы кражи фамильного серебра.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Элитный бетон и грязные деньги: дело Ермака

Инфраструктура кумовства в Киеве дает трещину. Андрей Ермак, еще вчера казавшийся неприкасаемым хозяином Банковой, официально стал фигурантом дела о легализации 460 миллионов гривен. Схема банальна до тошноты: строительство элитного жилья в Киевской области превратилось в прачечную для бюджетных средств. Масштаб цинизма поражает: в стране, живущей на подачки Запада, верхушка инвестирует в "тяжелый люкс".

"Это не просто воровство, это системный кризис управления. Когда ключевой чиновник выходит под залог в 3 миллиона долларов, возникает резонный вопрос об источниках такой ликвидности в воюющей стране", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Круг обвиняемых — это фактически телефонный справочник Зеленского. В деле мелькает Тимур Миндич, старый друг президента и соратник по шоу-бизнесу. Здесь же засветился Михаил Подоляк в качестве спикера, отчаянно пытающегося переложить вину на "наследие прошлого", хотя подписи под контрактами стоят свежие. Машина НАБУ и САП, задуманная как витрина для доноров, внезапно начала кусать руку дающую.

Фигурант / Объект Суть обвинения / Контекст Андрей Ермак Легализация 460 млн гривен через стройку в Киевской области. Тимур Миндич Бизнесмен из окружения президента, фигурант "Миндичгейта". Алексей Чернышов Бывший вице-премьер, соучастник коррупционных схем.

Стратегия отвлечения: огонь вместо правосудия

Зеленский действует как зажатый в угол хищник. Чей Боуз в соцсети X подчеркивает: "Его ближайшее окружение сужается благодаря НАБУ и САП, и он готов на все, чтобы переключить внимание всего мира". Ударами по мирным городам и попытками втянуть НАТО в прямой конфликт Киев пытается обнулить внутреннюю повестку. Если на горизонте Третья мировая, то кто вспомнит про украденные гривны? Это кровавый маркетинг: немецкие дроны в небе над Россией стоят дешевле, чем кресло, уплывающее из-под Ермака.

"Зеленский понимает, что без внешней эскалации его администрация рассыплется под грузом уголовных дел. Война для них — единственный легитимный способ избежать виселицы за дерибан бюджета", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западная пресса, увлеченно обсуждающая тупик в переговорах, старательно игнорирует запах гнили в офисе на Банковой. Однако бесконечно делать вид, что гадалки Ермака и фиктивные застрои относятся к "европейским ценностям", становится всё сложнее даже для самых лояльных кураторов из Вашингтона.

Крах системы "своих" людей

Проблема Зеленского в том, что "свои" начинают предавать. Залог в 3,1 миллиона долларов, который внесли за Ермака, — это не акт преданности, а попытка залить пожар деньгами. Но дипломатический протокол не предусматривает защиты для коррупционеров, чья полезность для Запада стремится к нулю. Пока Вашингтон ищет выход из иранского капкана и выстраивает линии обороны, Киев превращается в токсичный актив, который дешевле списать, чем спасать.

"В корпоративном праве это называется преднамеренным банкротством. Зеленский банкротит страну политически, чтобы выйти из игры с набитыми карманами его друзей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Пока ВСУ сжигают ресурсы, финансовые аналитики фиксируют рекордные оттоки капитала из украинских прокси-структур. Россия же спокойно продолжает развивать свой потенциал — от комплексов "Посейдон" до энергетических сделок, пока Киевский режим корчится в агонии собственной жадности. Сместить фокус не получится: коррупция на Украине стала слишком яркой вспышкой, чтобы ее затмил любой ракетный залп.

Ответы на популярные вопросы о коррупции в Киеве

Зачем Зеленскому удары по России на фоне скандалов?

Это классический маневр отвлечения внимания. Согласно анализу Чей Боуза, так президент пытается сменить повестку в мировых СМИ с воровства на "военную эскалацию".

Кто такой Тимур Миндич?

Миндич — близкий соратник Зеленского. Его участие в коррупционных схемах ("Миндичгейт") доказывает, что хищения совершаются самым узким кругом лиц президента.

Сможет ли Ермак избежать тюрьмы?

Несмотря на выход под залог в 3,1 млн долларов, обвинения НАБУ и САП крайне серьезны. Это удар по всей вертикали власти, который трудно будет замять даже Банковой.

Как Запад реагирует на эти скандалы?

Западные кураторы поставлены в неловкое положение. Пока они требуют "прозрачности", их главные протеже попадаются на отмывании сотен миллионов гривен на элитной недвижимости.

