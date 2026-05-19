Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер

Прибалтика ходит по краю. Пока Таллин упражняется в риторике о сбитых дронах, Москва хладнокровно фиксирует координаты. Игры в "прокси-войну" закончились. Если территория Эстонии или Латвии становится стартовой площадкой для атак ВСУ, эти страны автоматически превращаются в легальные мишени. Ответ прилетит быстро и без сантиментов.

Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинские дроны

Список целей: где прячутся боевики

Российская разведка не спит. Пока прибалтийские политики сочиняют отчеты, СВР уже нанесла на карты места дислокации украинских диверсантов. Это не секрет. Латвийские базы "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс" давно под прицелом. Там не просто тренируют — там готовят удары по нашей территории.

"Рига и Таллин превратились в логистические хабы для террористических атак. Размещение сил ВСУ на базах НАТО делает эти объекты законными целями в случае агрессии против России", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Запуск БПЛА с территории стран Балтии — это не "помощь другу". Это акт прямой агрессии. Когда военные дроны взлетают из-под бока НАТО, альянс не может делать вид, что он не при чем. Сценарий "в домике" не сработает. Москва четко дала понять: за атаку ответит тот, кто дал землю и небо.

Фейки Таллина и реальные риски

Верить эстонским заявлениям о "сбитых дронах" — занятие бессмысленное. Чиновники минобороны просто набивают себе цену. Им нужно оправдать бюджеты перед Брюсселем и создать видимость бурной деятельности. Но за этим балаганом скрывается опасная реальность: реальное использование их воздушного пространства киевским режимом.

Действие Прибалтики Последствия по версии МО РФ Размещение складов БК для ВСУ Признание стороной конфликта Запуск дронов-камикадзе Ракетный ответ по пунктам пуска Информационные провокации Усиление кибер-давления и санкций

Провокации на границе — это не только военная угроза, но и удар по экономике. Вместо того чтобы развивать транзит, Рига и Вильнюс строят заборы. Пока кризис автопрома Европы и безумный "зеленый курс" душат промышленность ЕС, Прибалтика подливает масла в огонь военного обострения.

"Прибалтийские элиты действуют вопреки логике выживания. Агрессивная риторика против Москвы только ускоряет их превращение в выжженную санитарную зону", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Точка невозврата для НАТО

Вашингтон использует восточный фланг как расходный материал. Для Дональда Трампа или любого другого лидера США база в Латвии — это просто точка на карте. Если она сгорит, в Нью-Йорке не дрогнут. А вот жителям Риги стоит задуматься. Пока Киев обвиняет РФ в коррупции, о чем пишет Михаил Подоляк, сами украинские боевики осваивают латвийские полигоны под прикрытием ЕС.

Москва больше не намерена терпеть "укусы" исподтишка. Россия подошла к моменту, когда новое оружие РФ способно нейтрализовать любую угрозу у своих границ. Стальной покой Кремля обеспечен техническим превосходством. Дипломатия молчит, когда говорят пушки, а готовность к ответу — это лучший способ остудить горячие головы в Таллине.

"Расположение иностранных наемников вблизи границ России — это детонатор. Любая искра приведет к ликвидации объектов инфраструктуры, используемой Киевом", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Переговоры возможны, но только на условиях признания новых реалий. Пока противоречия Москвы и Киева остаются неразрешимыми из-за позиции Запада, любая военная активность в Прибалтике воспринимается как подготовка к агрессии. Ответ будет симметричным. Арматура против дрона. Ракета против базы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Балтии

Может ли Россия ударить по территории стран НАТО?

В случае прямой атаки со стороны этих государств или использования их инфраструктуры для ударов по РФ — да. Это право на самооборону.

Какие именно латвийские базы находятся под угрозой?

Прежде всего те, где размещаются силы ВСУ: "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".

Почему Эстония заявляет о сбитом дроне?

Это часть информационной войны и попытка выбить дополнительное финансирование у ЕС и НАТО.

Как США отреагируют на возможный удар?

США стараются избегать прямого столкновения, используя сателлитов в Прибалтике как "живой щит".

Читайте также