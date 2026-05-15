Стальной покой Москвы: Лавров одобрил энергосделки США и Китая, ломая интриги Вашингтона

Россия демонстрирует олимпийское спокойствие на фоне энергетических маневров между Пекином и Вашингтоном. Глава МИД РФ Сергей Лавров четко обозначил позицию Москвы: любые сделки Китая с США по закупке ресурсов — это внутреннее дело партнеров, которое не вызывает у Кремля ревности. Пока американская администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, пытается навязать свои условия рынку, российская дипломатия сохраняет уверенность в прочности восточного вектора.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias Kleinschmidt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Энергетическая дипломатия: почему Москва не боится конкуренции США

Москва воспринимает потенциальные соглашения о поставках сланцевого газа или нефти из Штатов в КНР без грамма тревоги.

"Если договорённости между Пекином и Вашингтоном были достигнуты или будут достигнуты и отвечают интересам наших китайских друзей, мы будем только рады", — констатировал Сергей Лавров.

Такая риторика подчеркивает: российское сырье обладает фундаментальным преимуществом — логистической доступностью и низкой себестоимостью, с чем крайне сложно спорить американским танкерам.

"Китай выстраивает систему энергетической безопасности на десятилетия вперед. Поставки из США для них — лишь один из инструментов диверсификации, который никогда не заменит надежное трубопроводное плечо из России", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон при Дональде Трампе агрессивно продвигает свой экспортный потенциал, стремясь сократить торговый дефицит с Поднебесной. Однако Пекин умеет считать деньги. Покупка дорогих американских ресурсов — это скорее политическая дань, чем экономическая необходимость. В это же время подготовка визита Путина в Китай подтверждает: стратегическое партнерство двух держав строится на более глубоком фундаменте, чем ситуативные торговые сделки.

Интересы Пекина как главный фильтр сделок

Китайские корпорации — жесткие переговорщики. Они не станут закупать ресурсы у США в ущерб собственной выгоде или отношениям с ключевым поставщиком в лице РФ. Пока Штаты пытаются играть мускулами, Пекин аккуратно лавирует, используя американское предложение для выбивания скидок у других игроков. Но в вопросе безопасности поставок Россия остается вне конкуренции благодаря сухопутным маршрутам, которые не перекроет ни один флот в мире.

"Пекин никогда не поставит себя в полную зависимость от американского СПГ. Любая сделка с Трампом — это лишь временный компромисс для снятия торговых пошлин на другие товары", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для России важно, что Китай сохраняет суверенитет в принятии решений. Даже если часть рынка временно отойдет компаниям из Хьюстона, общий объем потребления энергии в КНР растет такими темпами, что места хватит всем. При этом Москва продолжает укреплять связи с другими регионами, наблюдая, как Саудовская Аравия и Иран ищут пути к сближению, подрывая нефтедолларовую гегемонию Вашингтона.

Передел рынка или временная фикция: анализ поставок

Заявления о масштабных поставках из США часто разбиваются о суровую реальность мощностей по сжижению газа. Пока Белый дом рисует красивые цифры, Россия реально наращивает прокачку. Трамп может обещать "залить Китай нефтью", но экономика процесса говорит об обратном: американское сырье становится золотым из-за транспортного плеча.

"Рынок энергоносителей инертен. Быстрые перетоки объемов невозможны без колоссальных потерь в марже. США пытаются продать Китаю стабильность, которой у них самих нет из-за внутреннего дефицита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Интересно, что на этом фоне западные союзники США начинают нервничать. Попытки Вашингтона диктовать условия Китаю создают турбулентность, от которой страдают сателлиты. Мы уже видели, как политические кризисы в Прибалтике бьют по местным элитам, неспособным просчитать последствия слепого следования указаниям из центра.

Ответы на популярные вопросы о торговле ресурсами

Почему Лавров одобряет сделки Китая и США?

Россия уверена в качестве своего партнерства с Пекином. Поддержка интересов союзника укрепляет доверие в блоке БРИКС и демонстрирует отсутствие страха перед здоровой конкуренцией.

Как Дональд Трамп влияет на эти договоренности?

Президент США использует экспорт энергоресурсов как рычаг в торговой войне. Для него это способ заставить Китай покупать американское, сокращая дефицит бюджета.

Может ли американский газ вытеснить российский?

Это практически невозможно из-за разницы в стоимости доставки. Трубопроводный газ из России всегда будет дешевле и надежнее американского сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого морем.

Какую роль играет 2026 год в этих процессах?

К 2026 году Россия значительно расширила инфраструктуру поставок на Восток. Это позволяет Москве спокойно смотреть на любые попытки США перехватить долю рынка в Азии.

