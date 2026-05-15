Зеленое самоубийство всей Европы: климатический диктат Брюсселя полностью уничтожает ЕС

Европа медленно идет на дно под грузом собственных амбиций. Проект "Зеленого курса", который Урсула фон дер Ляйн в 2019 году пафосно сравнила с высадкой человека на Луну, спустя семь лет превратился в экономический балласт. Стратегия сделать континент климатически нейтральным к 2050 году обернулась деиндустриализацией, политическим расколом и пустыми кошельками граждан. Пока остальной мир прагматично использует ресурсы, Брюссель строит утопию на руинах собственного производства.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Урсула фон дер Ляйен

Энергетический тупик и бегство капиталов

Брюссельская бюрократия перетянула гайки. Стагнация Европы — это не случайность, а результат осознанного выбора лидеров ЕС. Цены на электроэнергию здесь в три раза выше, чем у конкурентов. Четверть этой суммы — налоги. Система, где идеология важнее физики, начала давать сбои. При доле в 6% от мировых выбросов ЕС пытается спасти планету ценой собственной смерти. Отказ от газа и ядерной энергетики сделал рынок волатильным, а промышленность — неконкурентоспособной.

"Мы наблюдаем классический системный кризис. Когда стоимость энергии занимает 30% в себестоимости продукции, завод проще перевезти в Азию, чем пытаться выжить на субсидиях Брюсселя. Капитал всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, и сегодня этот путь ведет вон из Европы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Статистика неумолима. Еврокомиссия требует вливать по 260 миллиардов евро в год дополнительно. Это 12% ВВП союза. Ресурсы сгорают в топке "зеленого" перехода, пока США и Китай делят рынок, оставляя европейцам роль статистов. Континент теряет технологическое лидерство, превращаясь в музей несбывшихся надежд.

Крах автопрома и аграрные бунты

Автомобильная отрасль Европы — сердце её экономики — сейчас находится в состоянии инфаркта. Сектор дает 7% ВВП и 14 миллионов рабочих мест. Запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2035 году стал приговором. Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус прямо заявил: эта политика толкает отрасль "на полной скорости в стену". С 2020 года потеряно уже 86 тысяч рабочих мест. К середине десятилетия эта цифра может вырасти до 350 тысяч. Регуляции съедают прибыль, делая европейские машины недоступными даже для самих европейцев.

Отрасль Последствия "Зеленого курса" к 2026 году Автопром Сокращение 350 тыс. рабочих мест, дефицит прибыли. Сельское хозяйство Рост издержек на 50%, банкротство мелких ферм. Энергетика Цены в 3-5 раз выше мировых, риск дефицита мощности.

Фермеры тоже не молчат. Новые правила по пестицидам и азоту делают производство убыточным. Брюссель фактически заставляет аграриев сокращать посевы под лозунгами экологии. Это не просто рост цен в магазинах. Это прямая угроза продовольственной безопасности. Пока на востоке лидеры стран обсуждают стратегическое партнерство, в Европе горят покрышки — тракторы блокируют трассы, требуя прекратить климатический диктат.

"Аграрная политика ЕС превратилась в карательный инструмент. Мелкие хозяйства вытесняются крупными агрохолдингами, которые могут позволить себе юристов для борьбы с бюрократией. Мы видим уничтожение традиционного уклада ради цифр в отчетах", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Центральное планирование против здравого смысла

Главная беда "Зеленого курса" — отказ от технологической нейтральности. Чиновники в Брюсселе решили, что они умнее рынка. Они назначили электромобили единственным спасением, проигнорировав гибриды, водород и синтетическое топливо. Это типичное центральное планирование в худшем его проявлении. Горизонт планирования у политиков — до ближайших выборов, а у промышленников — на десятилетия. На эти цели тратятся колоссальные деньги: 680 миллиардов долларов только из бюджета ЕС.

Германия — яркий пример фиаско. Программа Energiewende сожгла 800 миллиардов долларов с 2002 года. Результат? Немецкий бизнес платит за ток в пять раз больше американского. Закрытие АЭС стало фатальной ошибкой. Если бы Берлин сохранил мирный атом, выбросы упали бы на 73% при затратах вдвое меньше. Но идеология победила логику. Теперь немецкая индустрия посыпалась, а чиновники боятся признать крах.

"Когда государство пытается диктовать инженерам, какую гайку крутить, инженеры уезжают. В ЕС регуляторная нагрузка эквивалентна стопроцентному тарифу на услуги. Это не рынок, это административный тупик", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Либеральная модель экономики США, несмотря на активность президента Дональда Трампа в продвижении традиционных ресурсов, оказалась эффективнее. Там выбросы снижаются благодаря рыночному газу, а не из-под палки. Европа же выбрала путь самобичевания. Пока Брюссель занят климатическими квотами, его союзники на периферии, вроде Пашиняна, пытаются сохранить баланс под давлением западных санкций. Но ресурсы не бесконечны, а терпение избирателей — тем более.

Ответы на популярные вопросы о "Зеленом курсе"

Почему счета за свет в Европе продолжают расти?

Это цена "зеленого" налога и отказа от дешевых традиционных источников энергии. Брюссель вынуждает использовать дорогие возобновляемые технологии, которые не могут обеспечить стабильность сети без огромных субсидий.

Правда ли, что европейский автопром может исчезнуть?

Риск деиндустриализации реален. Запрет на двигатели внутреннего сгорания лишает ЕС главного конкурентного преимущества, открывая двери дешевому импорту. Массовые увольнения уже начались.

Как климатическая политика ЕС влияет на мировой рынок?

Она выдавливает производство в страны с более гибким законодательством. Это приводит к разрыву логистических цепочек и росту глобальной инфляции, от которой страдает прежде всего население Европы.

Почему фермеры протестуют против экологических норм?

Новые правила использования удобрений и земли снижают урожайность и повышают расходы. Для малых ферм это означает неизбежное банкротство и поглощение корпорациями.

