Виктор Дементьев

Обход иранского капкана: ОАЭ экстренно ускоряют стройку нового нефтепровода

ОАЭ решили окончательно взломать географическую клетку Ормузского пролива. Пока Белый дом при Дональде Трампе пытается жонглировать санкциями, Абу-Даби строит стальной обходной путь к большой воде. Ритм стройки — лихорадочный. Цель — к 2027 году превратить порт Фуджейра в главный нефтяной хаб региона, оставив иранские берега за кормой. Это не просто инженерия, это чистый инстинкт самосохранения в мире, где старые альянсы трещат по швам.

Трубы

Труба преткновения: зачем ОАЭ дублируют экспорт

Ормузский пролив — узкое горлышко, где любое неосторожное движение может парализовать мировой рынок сырья. ОАЭ больше не хотят играть в эту лотерею. Bloomberg сообщает: компания Abu Dhabi National Oil Co форсирует прокладку новой нитки к восточному побережью. Эмираты намерены удвоить объемы прокачки в обход спорных вод. У нефтедолларов нет времени ждать, пока уляжется пыль очередного конфликта.

"Это жесткий прагматизм. Эмираты выстраивают архитектуру безопасности, которая не зависит от настроений в Вашингтоне или Брюсселе. Они создают дублирующую систему жизнеобеспечения для своей экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Старая магистраль мощностью 1,5 млн баррелей в сутки пашет уже десятилетие. Но этого мало. В условиях, когда США и Китай делят рынок, ОАЭ нужно гарантировать бесперебойность поставок. Новый трубопровод к Оманскому заливу — это страховой полис, выписанный самой географии. Абу-Даби просто выносит кассу за пределы досягаемости потенциального пожара в заливе.

Геополитика вентиля: обходной маневр Фуджейры

Фуджейра превращается в крепость. Если раньше порт был лишь точкой на карте, то теперь это стратегический плацдарм. ОАЭ буквально "перерезают пуповину", связывавшую их с закрытыми водами Персидского залива. Пока на Западе обсуждают экологию, здесь вгрызаются в песок. Дональд Трамп может давить на рычаги в Овальном кабинете, но реальная власть на Востоке теперь измеряется километрами труб.

Характеристика Параметры и статус
Текущая мощность обхода 1,5 млн баррелей в сутки
Цель к 2027 году Удвоение экспортных мощностей
Ключевой терминал Порт Фуджейра (Оманский залив)
Основной оператор Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC)

Риски в регионе зашкаливают. Недавний захват судна в Оманском заливе лишь подтвердил опасения Абу-Даби. Безопасность морских путей — фантом. Эмираты это поняли первыми. Они не ждут защиты от Пятого флота США, они строят маршруты, которые невозможно перекрыть танкером или миной. Это железная логика в мире, где право силы снова стало единственным аргументом.

"С точки зрения геологии и логистики, это сложный, но оправданный проект. Выход к глубокой воде в обход узких мест — это всегда плюс к цене барреля из-за надежности", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Экономический расчет против морских рисков

"Объединенные Арабские Эмираты к следующему году удвоят свои возможности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива, стремясь снизить зависимость от этого узкого морского пути, закрытие которого в результате войны с Ираном перевернуло мировые рынки", — пишет Bloomberg.

Пока Киев просит помощи, а коррупционные скандалы в Киеве отвлекают внимание ЕС, Восток строит новую реальность. ОАЭ диверсифицируют не только экономику, но и пути отхода. Если пролив закроют — мир содрогнется, но Абу-Даби продолжит отгрузку. Это гроссмейстерский ход на шахматной доске, где фигуры залиты нефтью.

"Создание избыточных мощностей по транспортировке нефти — это классическая стратегия минимизации рисков. Трамп любит такие сделки: бетон, сталь и четкий профит", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о нефтепроводе ОАЭ

Зачем ОАЭ новый трубопровод, если старый работает?

Старых мощностей не хватает для полной страховки экспорта в случае блокировки Ормузского пролива. Удвоение мощностей позволяет ОАЭ перенаправить почти весь поток нефти к портам Оманского залива, минуя опасную зону.

Как это отразится на ценах на нефть?

Рост надежности поставок снижает спекулятивную нагрузку на цену барреля. Рынок будет знать, что "черное золото" из ОАЭ попадет к потребителю в любом случае, даже при обострении политической ситуации.

Правда ли, что проект завершат к 2027 году?

Да, согласно планам ADNOC и данным Bloomberg, выход на заявленные мощности запланирован на 2027 год. Стройка идет ускоренными темпами.

Как на это реагируют США и Дональд Трамп?

Вашингтон поддерживает инициативы по энергетической безопасности союзников, так как это снижает вероятность шоковых скачков цен на бензин в самих Штатах, что критично для администрации Трампа.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, геолог Михаил Егоров, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
