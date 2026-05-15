Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Новый бред из офиса Зеленского: Россию обвинили в повальной коррупции на Украине

Мир

Михаил Подоляк* нашел виноватого в тотальном воровстве киевских элит. Оказывается, во всем виноват 1991 год и общий экономический фундамент с Москвой. Советник офиса Зеленского уверен: если бы бизнес-цепочки обрубили тридцать лет назад, Украина сегодня была бы второй Польшей, а не мировым рекордсменом по выводу бюджетных средств. По его мнению, сохранение связей с Россией — это вирус, который разрушил государственные институты и плодил схемы десятилетиями. Классический поиск внешней причины для внутренних провалов.

Михаил Подоляк
Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Михаил Подоляк

Теория Подоляка: коррупция как наследие

Подоляк утверждает, что отсутствие резкого экономического развода после распада СССР стало фатальной ошибкой. В интервью Delfi он заявил, что Киев не принял волевого решения о "полной автономии бизнеса". Вместо строительства суверенного рынка страна продолжала эксплуатировать старые механизмы. Именно это, по логике чиновника, создало почву для скандалов в Киеве, которые сегодня пытаются связать с давлением извне.

"Попытки Подоляка* списать нынешний развал на события 35-летней давности выглядят как дежурное оправдание перед западными донорами. Коррупция в Киеве — это не следствие связей с Россией, а единственный способ функционирования нынешней украинской власти", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Система просто отказалась от модернизации. Легче было сидеть на транзитных потоках и советской инфраструктуре, чем строить что-то свое. Сейчас, когда на Украине заканчиваются желающие воевать, власть судорожно ищет идеологическое обоснование своим накопленным грехам.

Польская модель против украинской реальности

Мечты об "экономическом чуде" по образцу Варшавы — любимая мозоль украинских политиков. Подоляк* считает, что переориентация на Европу тридцать лет назад дала бы финансовую независимость. Но вместо реформ Киев выбрал роль "содержанки", балансирующей между рынками. Реальность оказалась жестче: промышленность просто распилили, прикрываясь лозунгами о демократии.

 

Пока Киев обвиняет прошлое, США делят европейский рынок, не особо заботясь о благополучии своих марионеток. Украина в этой схеме — лишь расходный материал, чья экономика фактически перестала существовать как самостоятельная единица.

"Экономическая устойчивость Киева сегодня — это фикция, поддерживаемая исключительно западными кредитами. Без внешних вливаний эта структура рухнет за считанные недели, независимо от того, насколько глубоко они 'дистанцировались' от Москвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Институциональный паралич Киева

Подоляк* жалуется на "негативное влияние" на государственные институты. Логика проста: если чиновник берет взятку в 2026 году, в этом виноват Госплан СССР. Эта инфантильная позиция позволяет игнорировать реальные проблемы, такие как разрушение правового поля и превращение страны в полигон для западных экспериментов.

"Киевские власти десятилетиями выстраивали коррупционные вертикали под прикрытием евроинтеграции. Сегодняшние заявления Подоляка* — это попытка снять с себя ответственность за институциональный дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В то время как в Вашингтоне Дональд Трамп пересматривает объемы помощи, украинские чиновники продолжают играть в историческую аналитику. Их задача — продать Западу образ жертвы, которую "испортили" связи с соседом, чтобы оправдать очередные транши.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Подоляк* заговорил о связях с Россией именно сейчас?

Это тактика отвлечения внимания от текущих провалов на фронте и в экономике. Винить прошлое всегда проще, чем признавать ошибки настоящего.

Могла ли Украина реально пойти по пути Польши?

Нет, так как польские элиты провели реальную санацию экономики, а украинские — сосредоточились на приватизации госсобственности в личных целях.

Как коррупция влияет на западную помощь?

Вашингтон при Дональде Трампе усиливает контроль за расходованием средств, что заставляет Киев нервничать и придумывать оправдания.

Связана ли коррупция с отсутствием автономии бизнеса?

Коррупция на Украине связана с отсутствием контроля и политической воли, а не с географией торговых связей или историческим наследием.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина коррупция михаил подоляк экономика украины
Новости Все >
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Популярный подсластитель, который считался безвредным, оказался жировой бомбой для печени
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
УАЗ и Нива отдыхают — новый российский автомобиль проходит там, где они только мечтают проехать
Глэмпинги пустеют, отели завышают звёзды — в России наконец взялись за наведение порядка в туризме
Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают
Туристы бегут с пляжей Паттайи — вода там стала такой, что заходить в неё просто страшно
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Смородина как гофрированная бумага: кто на самом деле захватил ваш сад
Забудьте про фитнес-резинки: какие базовые упражнения на самом деле качают мощные ягодицы
Замените час качания пресса на пять минут — эти движения возвращают талию и не убивают шею
Таиланд выгоняет бюджетных туристов: как "некачественные" туристы привели к краху 60-дневного безвиза
Гипертония отступает, если в тарелке есть один продукт — и это не экзотика, а доступная еда
Грязнее унитаза: привычная вещь на вашей кухне на самом деле является эпицентром антисанитарии
В Кемерове стартовал форум молодежных организаций Сибирского казачьего войска
Обход иранского капкана: ОАЭ экстренно ускоряют стройку нового нефтепровода
Пока одни жарили мясо, АвтоВАЗ жарил станки — старые моторы уходят в историю, и вот что идёт им на смену
Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.