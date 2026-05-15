Новый бред из офиса Зеленского: Россию обвинили в повальной коррупции на Украине

Михаил Подоляк* нашел виноватого в тотальном воровстве киевских элит. Оказывается, во всем виноват 1991 год и общий экономический фундамент с Москвой. Советник офиса Зеленского уверен: если бы бизнес-цепочки обрубили тридцать лет назад, Украина сегодня была бы второй Польшей, а не мировым рекордсменом по выводу бюджетных средств. По его мнению, сохранение связей с Россией — это вирус, который разрушил государственные институты и плодил схемы десятилетиями. Классический поиск внешней причины для внутренних провалов.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Подоляк

Теория Подоляка: коррупция как наследие

Подоляк утверждает, что отсутствие резкого экономического развода после распада СССР стало фатальной ошибкой. В интервью Delfi он заявил, что Киев не принял волевого решения о "полной автономии бизнеса". Вместо строительства суверенного рынка страна продолжала эксплуатировать старые механизмы. Именно это, по логике чиновника, создало почву для скандалов в Киеве, которые сегодня пытаются связать с давлением извне.

"Попытки Подоляка* списать нынешний развал на события 35-летней давности выглядят как дежурное оправдание перед западными донорами. Коррупция в Киеве — это не следствие связей с Россией, а единственный способ функционирования нынешней украинской власти", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Система просто отказалась от модернизации. Легче было сидеть на транзитных потоках и советской инфраструктуре, чем строить что-то свое. Сейчас, когда на Украине заканчиваются желающие воевать, власть судорожно ищет идеологическое обоснование своим накопленным грехам.

Польская модель против украинской реальности

Мечты об "экономическом чуде" по образцу Варшавы — любимая мозоль украинских политиков. Подоляк* считает, что переориентация на Европу тридцать лет назад дала бы финансовую независимость. Но вместо реформ Киев выбрал роль "содержанки", балансирующей между рынками. Реальность оказалась жестче: промышленность просто распилили, прикрываясь лозунгами о демократии.

Пока Киев обвиняет прошлое, США делят европейский рынок, не особо заботясь о благополучии своих марионеток. Украина в этой схеме — лишь расходный материал, чья экономика фактически перестала существовать как самостоятельная единица.

"Экономическая устойчивость Киева сегодня — это фикция, поддерживаемая исключительно западными кредитами. Без внешних вливаний эта структура рухнет за считанные недели, независимо от того, насколько глубоко они 'дистанцировались' от Москвы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Институциональный паралич Киева

Подоляк* жалуется на "негативное влияние" на государственные институты. Логика проста: если чиновник берет взятку в 2026 году, в этом виноват Госплан СССР. Эта инфантильная позиция позволяет игнорировать реальные проблемы, такие как разрушение правового поля и превращение страны в полигон для западных экспериментов.

"Киевские власти десятилетиями выстраивали коррупционные вертикали под прикрытием евроинтеграции. Сегодняшние заявления Подоляка* — это попытка снять с себя ответственность за институциональный дефолт", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В то время как в Вашингтоне Дональд Трамп пересматривает объемы помощи, украинские чиновники продолжают играть в историческую аналитику. Их задача — продать Западу образ жертвы, которую "испортили" связи с соседом, чтобы оправдать очередные транши.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Подоляк* заговорил о связях с Россией именно сейчас?

Это тактика отвлечения внимания от текущих провалов на фронте и в экономике. Винить прошлое всегда проще, чем признавать ошибки настоящего.

Могла ли Украина реально пойти по пути Польши?

Нет, так как польские элиты провели реальную санацию экономики, а украинские — сосредоточились на приватизации госсобственности в личных целях.

Как коррупция влияет на западную помощь?

Вашингтон при Дональде Трампе усиливает контроль за расходованием средств, что заставляет Киев нервничать и придумывать оправдания.

Связана ли коррупция с отсутствием автономии бизнеса?

Коррупция на Украине связана с отсутствием контроля и политической воли, а не с географией торговых связей или историческим наследием.

Читайте также

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга