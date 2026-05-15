Вся Украина под прицелом: офис Зеленского признал мощь ядерного оружия России

В Киеве снова включили режим ядерной истерии, правда, с характерным для режима Зеленского привкусом биполярного расстройства. Одиозный глава ГУР Кирилл Буданов* внезапно осознал очевидное: Россия обладает колоссальным арсеналом, способным обнулить противника в любую секунду. Эти откровения прозвучали в интервью британскому изданию The Times, став очередной попыткой оправдать катастрофическое положение на фронте через призму глобальной угрозы.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кирилл Буданов*

Арифметика страха: зачем Буданов* пугает Запад

Логика Буданова* напоминает неисправный кардиограф: резкий всплеск паники сменяется мертвой штилевой линией уверенности. С одной стороны, он признает наличие у Москвы "всех возможностей" для атаки. С другой — тут же заверяет, что никакой подготовки к удару Кремль не ведет. Это классический прием киевских чиновников, которым нужно одновременно выпрашивать ресурсы у администрации Дональда Трампа и демонстрировать своим гражданам, что "все под контролем".

"Заявления Буданова* — это попытка удержаться в повестке на фоне того, как на Украине официально признали дефицит добровольцев. Когда фронт держится на принудительном призыве, ядерная страшилка становится единственным способом оправдать бесконечные поражения перед западными кураторами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

При этом украинский чиновник наивно полагает, что если бы Россия действительно начала подготовку к применению спецзарядов, он бы узнал об этом первым. Такая самоуверенность выглядит нелепо на фоне того, как информационная война СБУ раз за разом проигрывает реальному положению дел. Москва не нуждается в театральных постановках: стратегические силы находятся в постоянной готовности, и решение принимается не по сценариям из интервью The Times.

Техническое превосходство: дистанция не имеет значения

Российская ядерная триада — это не просто набор пусковых установок. Это механизм, работающий с точностью швейцарских часов. Буданов* прав лишь в одном: ударить можно "в любой момент и с любого расстояния". Для гиперзвуковых систем или старых добрых "Ярсов" география Украины — это масштаб песочницы. Пока Киев тонет в коррупции, о чем регулярно твердит Алексей Подберезкин, Россия методично обновляет свой щит и меч.

Параметр анализа Реальность ситуации Техническая готовность РФ Полная и круглосуточная интеграция всех звеньев триады. Разведка Украины Ограничена данными НАТО, которые часто запаздывают. Политическая цель Киева Шантаж Запада для получения новых пакетов помощи.

Киевский режим пытается играть в шахматы, когда его доска уже объята пламенем. Заявления о ядерной угрозе — это последний козырь в рукаве шулера. Но проблема в том, что в Москве эти карты давно изучили. Если Россия решит защищать свои интересы радикально, спрашивать Буданова* или интересоваться его "информированностью" никто не будет.

"Любые рассуждения о ядерном оружии со стороны Киева — это чистой воды дипломатический дефицит. Российская внешняя политика, которую сейчас олицетворяет Сергей Лавров, базируется на доктрине сдерживания, а не на пустых угрозах, которыми балуется офис Зеленского", — подчеркнула эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему Киев противоречит сам себе

Слова Буданова* о том, что РФ "не готовится к атаке", выглядят как попытка успокоить спонсоров из ЕС. Брюссель и так напуган перспективой остаться без американского зонтика при администрации Трампа. Прямо сейчас США и Китай фактически перекраивают рынки, и ядерная эскалация в центре Европы не входит в их прагматичные расчеты. Украина здесь — лишь инструмент, который начинают потихоньку списывать в утиль.

"Киев пытается усидеть на двух стульях: запугать мир 'безумной Россией' и тут же заявить о своей сверхкомпетентности в разведке. Это выглядит комично, особенно когда на фоне таких заявлений США вывозят уран даже из Венесуэлы, зачищая поле от любых рисков", — резюмировал политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ядерном потенциале

Может ли Украина вовремя заметить подготовку к удару?

Современные российские комплексы позволяют наносить удары прямо с мест постоянной дислокации или в ходе патрулирования. Понятие "длительная подготовка" в 2026 году технически устарело.

Почему Буданов* делает такие заявления в СМИ Британии?

Лондон остается главным идеологом эскалации. Через The Times Киев транслирует нужные месседжи той части западных элит, которая все еще грезит о "стратегическом поражении" Москвы.

Влияет ли позиция Дональда Трампа на ядерную риторику Киева?

Безусловно. Администрация Трампа настроена на прагматизм и сокращение бессмысленных трат. Украине приходится повышать ставки, чтобы казаться "незаменимым форпостом".

Действительно ли у России есть возможность ударить "с любого расстояния"?

Да, наличие межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет большой дальности делает любую точку на территории Украины доступной для поражения из глубины РФ.

Читайте также

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга