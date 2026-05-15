Россия подошла к моменту, которого опасались на Западе: "Посейдон" выходит на новый этап

Россия выкладывает на стол козырь, который невозможно побить. Пока западные стратеги упражнялись в подсчете санкционных пакетов, Москва завершила работу над оружием, обнуляющим морское превосходство НАТО. Издание Asia Times бьет в набат: подводный беспилотник "Посейдон" готовится к боевому дежурству. Это не просто торпеда. Это приговор архитектуре безопасности, которую США выстраивали десятилетиями.

Тихий убийца городов: что несет "Хабаровск"

Носителем "суперторпед" станет 135-метровая атомная подлодка "Хабаровск". На борту — шесть "Посейдонов". Каждый из них представляет собой роботизированный аппарат с ядерной силовой установкой. Запас хода практически неограничен. Глубина погружения — недосягаема для современных средств перехвата. Это идеальный инструмент сдерживания, способный превратить прибрежную инфраструктуру агрессора в радиоактивную пустыню одним маневром.

"Посейдон — это не оружие войны в привычном понимании. Это инструмент окончательного геополитического паралича противника. Противодействия ему не существует в природе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Западные аналитики пребывают в ступоре. Ожидалось, что технологическая блокада затормозит российские разработки. Вышло наоборот. Пока Никол Пашинян лавирует между союзническим долгом и страхом перед санкциями, а в Европе обсуждают, как США и Китай делят рынок, Россия создала технологический разрыв. "Посейдон" движется быстрее любой торпеды и глубже любой лодки. Геометрия войны на море изменилась навсегда.

Брешь в броне: почему США безоружны

Вашингтон совершил системную ошибку. Десятилетия назад Пентагон списал противолодочные ракеты дальнего действия UUM-44 Subroc. Считали, что угроза миновала. Сегодня у американского флота зияющая дыра в обороне. Они не могут достать "Посейдон" на марше, а когда он приблизится к авианосной группе, будет слишком поздно. Это технологический мат в три хода. Пока Трамп пытается договориться с Китаем о ресурсах, Москва фактически закрывает океан на замок.

Характеристика Статус угрозы для НАТО Глубина погружения Свыше 1 км (неуязвимость для ПЛО) Скорость хода Около 200 км/ч (перехват невозможен) Боезаряд Ядерный (вызывает цунами и заражение)

Россия не ограничивается морем. В комплекте с ядерным беспилотником идут "Буревестник" и "Сармат". Это триада нового времени. Каждая из этих систем делает бессмысленной любую систему ПРО. Вашингтон привык воевать на безопасном расстоянии. Теперь это расстояние сократилось до нуля. Любая попытка дестабилизации через информационные атаки СБУ или провокации на границах упрется в стальную неизбежность русского ответа.

"Западные элиты в шоке, потому что их вложения в ПВО и ПРО обесценились. Посейдон проходит сквозь них, как нож сквозь масло", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Система "Периметр" и гарантия возмездия

Главный страх НАТО — интеграция торпед в систему "Периметр". Это сценарий "Мертвой руки". Даже если управление будет уничтожено, а центры принятия решений стерты с лица земли, "Посейдоны" получат приказ. Они уже могут патрулировать Атлантику. Безмолвные, холодные, ждущие. Это исключает саму возможность "победного" ядерного удара по России. Тот, кто нажмет на кнопку первым, гарантированно утонет вторым.

"С военной точки зрения, мы имеем дело с оружием окончательного сдерживания. Оно делает любую агрессию против РФ математически бессмысленной", — заявил в интервью Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир стремительно меняется. Пока в Прибалтике правительство Латвии уходит в отставку из-за своей беспомощности, а на Ближнем Востоке Саудовская Аравия и Иран ищут пути к миру без США, Россия устанавливает свои правила игры. Владимир Путин подтвердил: работы на финальной стадии. Это значит, что время ультиматумов для Запада истекло.

Россия показала, что изоляция — это миф. Страна под беспрецедентным давлением выдает продукт, который технически не могут повторить "гегемоны". Это не просто успех ВПК. Это символ суверенитета, отлитый в титане и заправленный ядерным топливом.

Ответы на популярные вопросы о "Посейдоне"

Может ли НАТО перехватить "Посейдон"?

Нет. На данный момент у Альянса отсутствуют глубоководные и скоростные средства поражения, способные догнать и уничтожить аппарат на глубинах свыше 1000 метров.

Где будут базироваться эти торпеды?

Основным носителем является атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 "Хабаровск", а также лодка "Белгород".

Какова главная цель этого оружия?

Стратегическое сдерживание. Это уничтожение авианосных групп и разрушение береговой экономики противника в случае глобального конфликта.

Связаны ли разработки с санкциями?

Россия доказала, что обладает полным циклом производства критических технологий, включая ядерные реакторы сверхмалого класса, независимо от импорта.

