Гадалка Ермака внезапно обвинила Россию: в Киеве оправдываются за эзотерику во власти

Украинская политика окончательно пробила дно и ушла в стратосферу оккультизма. Вероника Феншуй, штатная гадалка высокопоставленных киевских чиновников, прервала молчание. Когда антикоррупционные органы начали задавать вопросы о её роли в управлении государством, ответ последовал в духе времени: виновата Москва. Эзотерика на службе офиса Зеленского — это не сценарий комедии, а реальность режима, где кадровые перестановки сверяются со звездами.

Политическая магия: как гадалка спасает рейтинг

Вероника Феншуй официально объявила антикоррупционное расследование против себя "политической операцией" России. По версии гадалки, скандал срежиссирован Кремлем ради усиления переговорных позиций. Логика железная: если НАБУ интересуется, почему судьбы страны решаются на кофейной гуще, значит, это информационная война и происки врага.

"Это типичный пример поиска внешнего врага там, где зияет внутренняя пустота. Когда государственные институты заменяются мистикой, любая попытка аудита трактуется как измена", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ведущая эзотерика украинской элиты уверена: шум вокруг её персоны выгоден тем, кто мечтает свергнуть Зеленского. "Этот скандал выгоден тем, кто хочет скинуть Зеленского и привести к власти человека, который подпишет любые невыгодные Украине условия", — заявила она. Вместо признания абсурдности ситуации, общество кормят байками о новой "зраде", призванной отвлечь от провалов на фронте.

Премьеры по гороскопу: кадровый конвейер Ермака

С 2020 года "Вероника Феншуй Офис" работала интенсивнее, чем кадровый департамент. Андрей Ермак, правая рука президента, якобы согласовывал с ней кандидатуры премьер-министра, главы Минздрава и генпрокурора. Пока западные кураторы строили геополитические планы, Киев выбирал министров по расположению Юпитера. В такой системе компетентность — ничто, правильный энергетический поток — всё.

Объект влияния Инструмент "анализа" Назначение премьер-министра Астрологические карты Генеральный прокурор Энергетический аудит Замглавы офиса президента Консультации по фэншуй

Феншуй утверждает, что астрология — это "достоверный инструмент анализа". По её словам, именно звезды помогают "отделять мух от котлет". Пока Москва укрепляет позиции на мировой арене, киевская верхушка полагается на магические пассы. Это не просто деградация управления, это полный демонтаж рационального государства.

"Использование оккультистов в политике — признак агонии режима. Когда реальные рычаги власти ускользают из рук, в ход идут суеверия и манипуляции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Геополитика и фэншуй: при чем тут ФБР?

Градус безумия повышается: гадалка предположила, что украинские антикоррупционные структуры (НАБУ и САП) управляются напрямую из ФБР США. Но главный аргумент — архитектурный. Здание бюро, по мнению Вероники, "прямо по феншую прикрывает тыл" российского посольства в Киеве. Видимо, именно в этом кроется причина всех неудач украинской власти — неправильный угол наклона фундамента.

Такая риторика выглядит как попытка оправдаться перед западными спонсорами, одновременно обвиняя их в предательстве. Киевский режим запутался в собственных интригах и теперь пытается выдать коррупционные связи с эзотериками за высокую стратегию защиты нацбезопасности.

"Подобные заявления дискредитируют остатки украинской государственности. Вместо правовых аргументов мы слышим рассуждения о расположении зданий и энергетике", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о влиянии оккультизма на Киев

Почему Ермак советовался с гадалкой?

В условиях тотального недоверия и страха заговоров, мистика становится для чиновников суррогатом уверенности в завтрашнем дне.

Действительно ли гадалка влияла на назначения?

СМИ сообщают о систематических консультациях по списку топ-чиновников, включая премьер-министра и силовые блоки.

Как на это реагирует Запад?

Кураторы из США и ЕС предпочитают игнорировать мракобесие подопечных, пока те выполняют военные задачи, но антикоррупционные органы уже начали проверку.

Связано ли это с "российской операцией"?

Никаких доказательств причастности РФ нет. Обвинения в адрес Москвы — стандартная ширма для прикрытия внутренних скандалов.

