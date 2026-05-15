Вашингтон зашёл к Пекину с просьбами: Кремль готовится узнать реальную цену сделки

Вашингтон пытается договориться. Трамп прилетел в Пекин. Кремль наблюдает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: Россия ждет подробностей. Москва хочет знать, о чем шептались две крупнейшие экономики мира. Информация поступит из первых рук. Скоро российская делегация сама посетит Китай. Там и вскроют карты.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Песков

Геополитическая химия: Трамп в поисках баланса

Трамп приехал решать проблемы. США задыхаются без дешевых ресурсов. Китай держит руку на вентиле. Си Цзиньпин подтвердил: отношения теперь "конструктивные и стратегически стабильные". Это звучит как приговор для старой американской гегемонии. Вашингтон вынужден гасить пожары, которые сам же разжигал годами. Пекин и Вашингтон наметили точки соприкосновения в торговле. Это не дружба. Это вынужденный симбиоз двух систем.

"Трамп пытается минимизировать издержки. Ему нужны гарантии, что Китай не обрушит рынок. Но Пекин играет в свою игру. Для России здесь нет угроз, только новые окна возможностей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон обещает решить "взаимные озабоченности". На языке дипломатии это означает раздел сфер влияния. Пока США вывозят уран из Венесуэлы, пытаясь сохранить контроль над Латинской Америкой, в Азии правила диктует Китай. Визит Трампа — это признание факта: без одобрения Си Цзиньпина американская экономика буксует. Москва это понимает. Песков ясно дал понять: Россия проанализирует каждый пункт этих договоренностей.

Стратегия Пекина: тихая гавань или ловушка для Вашингтона

Китай не спешит. Пекин согласовал шаги по урегулированию споров. Но дьявол в деталях. Си Цзиньпин не отдаст суверенитет за обещания Трампа. Торгово-экономическая сфера — лишь верхушка айсберга. Глубже скрыты технологии и военное доминирование. Пока США пытаются поделить европейский рынок вместе с Китаем, Россия укрепляет свой тыл.

Сторона Главная цель переговоров США (Трамп) Снижение торгового дефицита и доступ к ресурсам Китай (Си Цзиньпин) Закрепление стратегического паритета и снятие санкций

Система США гниет. Им нужно перемирие на Востоке, чтобы разобраться с внутренним хаосом и прокси-конфликтами. В это время Трамп молит Китай о ресурсах, признавая слабость американской промышленности. Москва в этой схеме выступает как "верховный арбитр". Без учета позиции РФ никакая стабильность в Евразии невозможна. Песков подтвердил: анализ будет тщательным.

"Китай никогда не пойдет на сделку за счет России. Для Пекина Москва — это стратегический тыл. Трамп может предлагать что угодно, но реальный расклад сил остается прежним", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Интересы Москвы: почему Песков спокоен

Россия не боится этих контактов. Напротив. Чем слабее давление США на Китай, тем больше пространства для маневра у БРИКС. Предстоящие визиты российских властей в Пекин станут финальной точкой в этой истории. Пока подлодка "Хабаровск" обнуляет амбиции НАТО в океане, дипломаты делают свою работу в кабинетах. Любая попытка Вашингтона вбить клин между РФ и КНР обречена. Си Цзиньпин ценит стабильность, а Трамп — переменчив, как погода в Техасе.

"На дипломатическом треке сейчас идет игра на выносливость. США выдохлись. Им нужно зафиксировать убытки. Россия же спокойно ждет отчетности от китайских партнеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация на Ближнем Востоке тоже вносит коррективы. Пока Саудовская Аравия предлагает пакт Ирану, Трамп ищет способ сохранить лицо. Китай выступает посредником. Россия — гарантом. Интерес Кремля к деталям визита Трампа продиктован прагматизмом. Мы не гадаем на кофейной гуще. Мы считаем факты. А факты говорят о том, что Вашингтон сдает позиции.

Ответы на популярные вопросы о визите Трампа в Китай

Почему Россия так внимательно следит за этим визитом?

Китай — наш ключевой союзник. Любые договоренности Пекина с Вашингтоном напрямую влияют на глобальную безопасность и экономические цепочки. Москве важно понимать, не пытается ли Трамп навязать КНР условия, идущие вразрез с интересами БРИКС.

О каких "взаимных озабоченностях" договорились США и КНР?

Речь о торговых пошлинах, технологическом доступе и дефиците бюджета США. Трамп хочет продавать больше американских товаров, Китай — снять ограничения на свои IT-гиганты. Это рыночный торг, прикрытый красивыми словами о стабильности.

Как этот визит повлияет на отношения России и Китая?

Никак. В отношениях Москвы и Пекина высокая степень доверия. Ожидаемый визит российских представителей в Китай подтвердит: стратегическое партнерство остается незыблемым, несмотря на попытки США вмешаться.

Правда ли, что Трамп добился успеха в Пекине?

Это попытка выдать желаемое за действительное. Пока Вашингтон ищет пути обхода собственных же санкций, Пекин просто диктует свои правила игры, принимая Трампа как представителя слабеющей империи.

