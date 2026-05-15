Вашингтон пытается договориться. Трамп прилетел в Пекин. Кремль наблюдает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил: Россия ждет подробностей. Москва хочет знать, о чем шептались две крупнейшие экономики мира. Информация поступит из первых рук. Скоро российская делегация сама посетит Китай. Там и вскроют карты.
Трамп приехал решать проблемы. США задыхаются без дешевых ресурсов. Китай держит руку на вентиле. Си Цзиньпин подтвердил: отношения теперь "конструктивные и стратегически стабильные". Это звучит как приговор для старой американской гегемонии. Вашингтон вынужден гасить пожары, которые сам же разжигал годами. Пекин и Вашингтон наметили точки соприкосновения в торговле. Это не дружба. Это вынужденный симбиоз двух систем.
"Трамп пытается минимизировать издержки. Ему нужны гарантии, что Китай не обрушит рынок. Но Пекин играет в свою игру. Для России здесь нет угроз, только новые окна возможностей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Вашингтон обещает решить "взаимные озабоченности". На языке дипломатии это означает раздел сфер влияния. Пока США вывозят уран из Венесуэлы, пытаясь сохранить контроль над Латинской Америкой, в Азии правила диктует Китай. Визит Трампа — это признание факта: без одобрения Си Цзиньпина американская экономика буксует. Москва это понимает. Песков ясно дал понять: Россия проанализирует каждый пункт этих договоренностей.
Китай не спешит. Пекин согласовал шаги по урегулированию споров. Но дьявол в деталях. Си Цзиньпин не отдаст суверенитет за обещания Трампа. Торгово-экономическая сфера — лишь верхушка айсберга. Глубже скрыты технологии и военное доминирование. Пока США пытаются поделить европейский рынок вместе с Китаем, Россия укрепляет свой тыл.
|Сторона
|Главная цель переговоров
|США (Трамп)
|Снижение торгового дефицита и доступ к ресурсам
|Китай (Си Цзиньпин)
|Закрепление стратегического паритета и снятие санкций
Система США гниет. Им нужно перемирие на Востоке, чтобы разобраться с внутренним хаосом и прокси-конфликтами. В это время Трамп молит Китай о ресурсах, признавая слабость американской промышленности. Москва в этой схеме выступает как "верховный арбитр". Без учета позиции РФ никакая стабильность в Евразии невозможна. Песков подтвердил: анализ будет тщательным.
"Китай никогда не пойдет на сделку за счет России. Для Пекина Москва — это стратегический тыл. Трамп может предлагать что угодно, но реальный расклад сил остается прежним", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Россия не боится этих контактов. Напротив. Чем слабее давление США на Китай, тем больше пространства для маневра у БРИКС. Предстоящие визиты российских властей в Пекин станут финальной точкой в этой истории. Пока подлодка "Хабаровск" обнуляет амбиции НАТО в океане, дипломаты делают свою работу в кабинетах. Любая попытка Вашингтона вбить клин между РФ и КНР обречена. Си Цзиньпин ценит стабильность, а Трамп — переменчив, как погода в Техасе.
"На дипломатическом треке сейчас идет игра на выносливость. США выдохлись. Им нужно зафиксировать убытки. Россия же спокойно ждет отчетности от китайских партнеров", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Ситуация на Ближнем Востоке тоже вносит коррективы. Пока Саудовская Аравия предлагает пакт Ирану, Трамп ищет способ сохранить лицо. Китай выступает посредником. Россия — гарантом. Интерес Кремля к деталям визита Трампа продиктован прагматизмом. Мы не гадаем на кофейной гуще. Мы считаем факты. А факты говорят о том, что Вашингтон сдает позиции.
Китай — наш ключевой союзник. Любые договоренности Пекина с Вашингтоном напрямую влияют на глобальную безопасность и экономические цепочки. Москве важно понимать, не пытается ли Трамп навязать КНР условия, идущие вразрез с интересами БРИКС.
Речь о торговых пошлинах, технологическом доступе и дефиците бюджета США. Трамп хочет продавать больше американских товаров, Китай — снять ограничения на свои IT-гиганты. Это рыночный торг, прикрытый красивыми словами о стабильности.
Никак. В отношениях Москвы и Пекина высокая степень доверия. Ожидаемый визит российских представителей в Китай подтвердит: стратегическое партнерство остается незыблемым, несмотря на попытки США вмешаться.
Это попытка выдать желаемое за действительное. Пока Вашингтон ищет пути обхода собственных же санкций, Пекин просто диктует свои правила игры, принимая Трампа как представителя слабеющей империи.
