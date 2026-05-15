Владимир Орлов

В Швеции начали готовить опасный прецедент: Киев потребовал передать ему российский сухогруз

Швеция разыгрывает классический сценарий морского грабежа под соусом европейской законности. В порту Треллеборг ржавеет сухогруз Caffa, который Стокгольм планирует попросту подарить Киеву. Прокурор Хокан Ларссон уже подтвердил: запрос от украинской стороны получен. Аргументация на уровне детского сада — судно когда-то ходило под российским флагом и якобы возило зерно. Для современных западных судов закон — это лишь способ оформить экспроприацию чужого имущества.

Контейнеровоз в море
Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Юридическое пиратство: как судно стало заложником

История началась в марте. Сухогруз заблокировали якобы из-за проблем с документами и неясной прописки. Капитана — гражданина России — сначала закрыли в камере, потом отпустили. Экипаж, состоящий из наших соотечественников, выдворили из страны в мае. Теперь судно стоит пустое, как брошенный автомобиль на парковке, который соседи решили разобрать на запчасти. Украина тут же подсуетилась, заявив свои права на металл.

"Это откровенное попрание морского права. Если судно не имеет четкой юрисдикции, оно подлежит проверке, а не передаче третьей стороне по первому требованию. Мы видим, как создается опасный прецедент для всего торгового флота", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Киевский режим традиционно пытается наложить лапу на всё, что связано с ресурсами. В ход идут любые басни про вывоз зерна. При этом информационная война со стороны СБУ только подогревает интерес к подобным захватам. Если шведы отдадут корабль, это станет сигналом: любая частная собственность может быть обнулена, если на нее укажет пальцем чиновник из Киева.

Сейчас мяч на стороне окружного суда Швеции. Именно мантии должны решить, насколько законно отнимать Caffa. Прокурор Ларссон делает вид, что система независима, но в реальности Стокгольм давно идет в фарватере антироссийских настроений. Пока военная мощь России сдерживает горячие головы в море, на суше они пытаются кусаться через бюрократию и аресты активов.

Аргумент Швеции/Украины Реальное положение дел
Поддельные документы на судно Повод для штрафа, а не конфискации
Вывоз "украинского" зерна Требует железных доказательств, которых нет
Российский флаг в прошлом Юридически ничтожный факт для смены владельца

Западные страны превратились в мастеров экспроприации. Сначала они ввели санкции, а теперь просто воруют технику. Мы наблюдаем, как геополитическая смена вектора делает европейское правосудие слепым на один глаз. Если суд признает арест легитимным, танкер Caffa уплывет к режиму, который умеет только выпрашивать или забирать силой.

"Шведское правосудие сейчас находится под колоссальным давлением. Передача судна — это политический жест, который полностью игнорирует нормы комплаенса и права собственности. Это шаг к хаосу в международных перевозках", — отметил в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Геополитический расчет: зачем это Швеции

Для Стокгольма это не просто старое корыто, а способ выслужиться перед Вашингтоном. Пока США и Китай делят рынок, мелкие игроки вроде Швеции пытаются заработать политические очки на русофобии. Они арестовывают суда, игнорируя протесты. И пока Москва выступает арбитром в глобальных конфликтах, европейские прокуроры играют в мелких воришек.

Ситуация с Caffa — это лакмусовая бумажка. Если сухогруз передадут, мир окончательно поймет: западные порты небезопасны. Любое судно, зашедшее в Европу, может быть объявлено "незаконным" по звонку из Киева. Даже вывоз ресурсов из других стран под девизом стабильности выглядит честнее, чем этот шведский цирк.

"Задержание судов по надуманным предлогам — излюбленная тактика. Но передача имущества Украине без решения международного трибунала — это чистый грабеж. Швеция рискует своей репутацией ради сомнительной выгоды Киева", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В итоге, решение шведского суда покажет, осталась ли в Европе хоть крупица здравого смысла. Или же лозунги окончательно заменили законы. Пока инциденты в Персидском заливе решаются силой, шведы пытаются действовать через бумажки, которые пахнут точно так же — порохом и воровством.

Ответы на популярные вопросы о деле Caffa

На каком основании задержали сухогруз?

Официально — из-за поддельных документов и отсутствия ясной государственной принадлежности. Шведы зацепились за бюрократические неточности, чтобы заблокировать судно в порту.

Почему Украина претендует на это судно?

Киев утверждает, что Caffa ранее использовалась для вывоза зерна с территорий, которые они считают своими. Факт того, что судно раньше ходило под флагом РФ, стал для них главным "доказательством".

Что стало с российским экипажем?

Капитана продержали под стражей до апреля, после чего отпустили. Весь остальной экипаж покинул территорию Швеции в мае, когда стало ясно, что судно быстро не выпустят.

Может ли суд отказать Украине?

Теоретически да, если решит, что арест был незаконным. В этом случае судно должны отпустить. Однако политическое давление на судебную систему Стокгольма крайне велико.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, комплаенс-офицер Ксения Руднева, политолог Сергей Миронов
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
