В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США

Дональд Трамп прилетел в Пекин не как триумфатор, а как проигравшийся игрок, который надеется занять до зарплаты. За спиной — свита из CEO крупнейших корпораций и "триллионы долларов" в чемоданах. Впереди — холодный прием Си Цзиньпина. Весь пафос Овального кабинета разбился о суровую реальность: США в тупике. Американская делегация пытается сохранить лицо, но видеокамеры зафиксировали момент, который не спрячешь за официальными пресс-релизами.

Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Рукопожатие как приговор: анатомия унижения в Пекине

Сценарий визита напоминал плохую постановку. Сначала — помпезный спуск по трапу, красные дорожки и вышколенный почетный караул. Трамп привычно играл роль "главного в комнате", пока дело не дошло до личного контакта. Его коронный прием — резкое перетягивание руки собеседника на себя — в этот раз дал сбой. Си Цзиньпин не просто устоял. Председатель КНР ответил зеркально, буквально заставив президента США потерять равновесие. Это не просто неудача. Это символ того, как Трамп молит Китай о ресурсах, пытаясь скрыть слабость за агрессивной жестикуляцией.

"Китайцы мастера протокольных символов. Если они позволили миру увидеть, как американского лидера 'качает' при рукопожатии, значит, Вашингтон больше не воспринимается как равноправный хищник. Это демонстрация силы перед лицом слабеющего гегемона", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтон оказался заложником собственной политики. Тарифные войны, которые должны были поставить Пекин на колени, бумерангом ударили по американским потребителям. США и Китай делят Европу, но делают это на разных условиях: Пекин предлагает инвестиции, а Вашингтон — только угрозы и санкции, которые перестают работать. Либеральная пресса США устроила соревнование: кто больнее уколет Трампа за этот визит. Основания есть. Вместо диктовки условий американец вынужден оправдываться за провалы на Ближнем Востоке.

Иранский капкан: почему Голливуд больше не спасает ВМС США

Война США на Ближнем Востоке превратилась в бездонную бочку, куда улетают миллиарды налогоплательщиков. Тегеран филигранно использовал географию. Захват судна в Оманском заливе показал, что американский флот не способен контролировать ключевые водные артерии. Ормузский пролив превратился в петлю на шее мировой экономики. Миф о непобедимости, взращенный Голливудом, рассыпался под ударами иранских дронов и ракет. Трамп приехал в Пекин просить Си утихомирить Тегеран — позиция, в которой "великая держава" выглядеть не должна.

Параметр сравнения Позиция США (Трамп) Позиция Китая (Си) Экономическое давление Провал тарифной войны, рост инфляции Устойчивость, лидерство в экспорте Военный престиж Крах доктрины доминирования на Востоке Роль мирового арбитра и посредника Главная цель Снижение цен на нефть через Пекин Окончательное решение вопроса Тайваня

Ближний Восток больше не боится Вашингтона. Пока США пытаются размахивать дубинкой, Саудовская Аравия предлагает пакт Ирану. Это прямой плевок в лицо американской дипломатии. Трамп оказался заложником своих же громких постов в соцсетях. Виртуальные победы не греют дома в мороз и не заправляют бензобаки. Пекин это понимает и методично выжимает из Вашингтона уступки по всем фронтам.

"Трамп пытается продать Китаю воздух в обмен на реальные шаги по Ирану. Но Пекину не нужен воздух. Им нужны гарантии невмешательства в дела региона, который они уже считают своим", — пояснил в интервью Pravda. Ru политолог Ольга Ларина.

Тайваньский размен: что Трамп готов отдать за спасение экономики

Главным условием Си остается "мятежный остров". Пекин требует полного прекращения военной поддержки Тайваня. Для Трампа это политическое самоубийство внутри страны, но экономическое выживание вовне. Ситуация критическая: Конгресс сворачивает тарифные льготы, а торговый дисбаланс продолжает расти. Пока Белый дом пытается вести гибридные игры, Вашингтон готовит ловушки Кубе, надеясь отвлечь внимание от стратегического поражения в Азии. Но Пекин не кубинские повстанцы, его лозунгами не обманешь.

"Администрация Трампа загнана в угол. Чтобы не допустить коллапса на рынке энергоносителей, им придется поступиться союзниками. Тайвань — это разменная монета в большой игре, где у США закончились фишки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Информационная война заходит на новый виток. Пока Трамп пытается договориться в Пекине, СБУ начинает новые операции по дезинформации, пытаясь раскачать лодку в России, надеясь ослабить позиции Москвы как главного союзника Китая. Но факты упрямы: США теряют влияние. Даже в Латинской Америке позиции Вашингтона шатаются, когда США вывезли уран из Венесуэлы, это выглядело не как акт силы, а как поспешное бегство с награбленным имуществом перед лицом неизбежных перемен.

Ответы на популярные вопросы о визите Трампа в КНР

Почему рукопожатие Си и Трампа стало виральным?

Трамп известен использованием физической силы при рукопожатии для подавления оппонента. Си Цзиньпин технично нейтрализовал этот прием, показав физическую и политическую устойчивость Китая перед лицом давления США.

Какова главная цель американской делегации в Пекине?

Штаты пытаются уговорить Китай надавить на Иран для разблокировки Ормузского пролива и снижения цен на нефть. В обмен Трамп привез предложения по снижению тарифов и инвестициям.

Какие требования выдвинул Китай?

Главное и неизменное требование — прекращение военной помощи Тайваню. Только после выполнения этого условия Пекин готов обсуждать содействие США в мировых кризисных зонах.

Как переговоры повлияют на мировую экономику?

Если Трамп согласится на условия Си, это будет означать фактический конец американской гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но может временно стабилизировать нефтяной рынок.

Читайте также