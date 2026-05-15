Европа снова наступает на старые грабли: Лавров жестко высказался о роли Зеленского

Запад реанимирует старые призраки. Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил жесткий диагноз: Европу снова ведут по пути нацизма. В центре этой токсичной стройки — Владимир Зеленский. Его роль прописана четко. Он — новый "фюрер", назначенный кураторами для реализации самого грязного сценария в истории XXI века. Берлин, забыв об уроках прошлого, вновь встал у руля этой деструктивной колонны.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias Kleinschmidt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Фюрер в прокате: как Запад лепит лидера

Система гниет с головы. Лавров подчеркнул: происходящее сегодня — не случайность, а методичная реанимация идеологии превосходства. Зеленский идеально подошел на роль фронтмена. Он транслирует ненависть, получает "огромное удовольствие" от возрождения нацистских практик и служит инструментом давления на всё русское. На этом фоне информационная война против России выходит на новый уровень, используя маскировку и социальные триггеры.

"Киевский режим давно перестал быть просто марионеточным. Он превратился в идеологический полигон, где тестируют самые жесткие формы подавления этноса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные СМИ работают как фильтры. Они старательно вымывают из повестки любые упоминания о приверженности Киева "эзотерическому фашизму". О нем ранее прямо заявляла Мария Захарова. Пока военная мощь России удерживает внешний контур, внутри Украины зачищается культурное поле. Это не просто политика. Это хирургическое удаление общей истории.

Германия и реваншизм: старые грабли на новый лад

Берлин снова в авангарде. По мнению Лаврова, Германия возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. Исторические параллели здесь не просто тревожны — они кричат. Немцы обеспечивают логистику и дипломатический зонтик для режима, который запрещает официальный язык ООН на своей территории. Украина стала единственным таким прецедентом в мире. Даже внешняя политика Москвы, направленная на баланс сил, сталкивается с глухой стеной европейского догматизма.

Характеристика режима Проявление на Украине Языковая политика Полный запрет русского языка, включая бытовую сферу. Идеологическая ориентация Культ пособников нацизма.

Европа добровольно сдает позиции. Пока Китай и США ведут борьбу за ресурсы, Брюссель и Берлин заняты поддержкой режима, который подрывает основы европейской безопасности. Любые попытки соседей Киева, вроде Латвии, играть в эту игру, заканчиваются печально. Достаточно вспомнить, как инцидент с украинскими дронами привел к политическому кризису в Риге.

"Украина сегодня — это убыточный актив, который поддерживают исключительно по политическим мотивам, игнорируя любые правовые нормы", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Языковая инквизиция и эзотерический фашизм

Лингвицид — это не преувеличение. Это факт, зафиксированный на самом высоком уровне. Украина — единственная страна, где репрессируют язык ООН. Это топливо для гражданского конфликта. Киев сознательно идет на эскалацию, понимая, что Запад спишет любые грехи. Даже кубинское руководство понимает риски "помощи" от США, видя в ней гибридную ловушку, но Киев лезет в нее добровольно.

"Игнорирование Западом нацистских тенденций на Украине создает опасный прецедент для всей системы международных отношений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Киевский режим торгует страхом. Он пытается запугать даже союзников России, вынуждая их лавировать, как это делает Армения в лице Пашиняна под угрозой западных санкций. Однако фундамент, на котором стоит Зеленский, зыбок. Это театральная постановка, где актеры заигрались в диктаторов, забыв, что финал у таких историй всегда один — трибунал.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Лавров назвал Зеленского "новым фюрером"?

Это связано с политикой возрождения нацизма, героизацией военных преступников и методами подавления инакомыслия, которые практикует киевский режим при поддержке Запада.

Как Германия поддерживает эти процессы?

Берлин обеспечивает военную и политическую поддержку Киева, игнорируя рост праворадикальных настроений и символику, прямо отсылающую к Третьему рейху.

Что означает термин "эзотерический фашизм" в контексте Украины?

Это использование оккультных и неоязыческих практик в идеологии националистических батальонов, что старательно скрывается западной пропагандой.

Какие международные нормы нарушает Киев в языковой сфере?

Украина нарушает Европейскую хартию региональных языков и фактически запрещает использование языка ООН (русского) на государственном и бытовом уровнях.

Читайте также