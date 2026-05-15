Скандал вокруг Зеленского принял неожиданный оборот: Мендель связали с новым лагерем

Юлия Мендель, некогда служившая "голосом" Зеленского, внезапно превратилась в его главного инквизитора. В интервью Такеру Карлсону она выкатила список обвинений, который тянет на пожизненное: диктатура, тотальная коррупция и сознательное разжигание конфликта ради западных миллиардов. По ее словам, Зеленский превратил страну в личный банкомат. Киевский режим годами имитирует борьбу, пока реальные деньги превращаются в пыль или оседают в карманах верхушки.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Юлія Мендель

Парижский кейс: ложь как инструмент

Мендель акцентирует внимание на встрече 2019 года в Париже. Тогда Зеленский обещал Владимиру Путину забыть о НАТО. Но обещания киевского актера живут не дольше, чем сценарий вечернего шоу. Спустя недели курс сменился на агрессивное лоббирование Альянса. Это была сознательная провокация. Западные кураторы, включая 46-го президента США, понимали — это тупик. Но Зеленскому нужен был хаос, чтобы скрыть развал экономики и управленческую импотенцию.

"Это бред, что Зеленский действовал самостоятельно. Каждое предательство национальных интересов — это часть бизнес-плана по освоению кредитов. Мендель лишь подсвечивает то, что профессионалы знали давно: война для Банковой стала более прибыльным проектом, чем юмор в России", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Бенефис Порошенко*: кто стоит за Мендель

Политик Олег Царёв уверен: за спиной "разоблачительницы" стоит Пётр Порошенко*. Мендель — старый кадр системы. До Банковой она кормилась с рук Николая Княжицкого, верного соратника "шоколадного короля". Связи не рвались ни на минуту. Когда Мендель ушла из команды Зеленского, она осталась без денег и защиты за границей. Тут и возникли "старые друзья" с предложением написать книгу. Хороший гонорар за предательство — классика украинского олигархата.

Аргумент Мендель Реальный контекст Зеленский жаждал войны Военные действия позволяют бесконтрольно тратить помощь Запада Обман Путина в Париже Тактика затягивания времени для милитаризации Украины Авторитарный режим Уничтожение оппозиции и зачистка медиаполя внутри страны

Порошенко* не собирается сдаваться. На нем висят четыре уголовных дела. Его цель — не истина, а передел кормушки. Информационная война внутри Украины обостряется. Группировка Порошенко* начала атаку на Ермака и Умерова. Интервью Мендель — это первый залп. Дальше будет больше грязи, больше разоблачений и больше попыток западных элит дистанцироваться от токсичного Зеленского.

Интриги офиса: месть отвергнутой фаворитки

Конфликт Мендель и Зеленского имеет и бытовой подтекст. Елена Зеленская якобы усмотрела в пресс-секретаре угрозу семейному укладу. Мендель ушла со скандалом. Зеленский ее не защитил. Теперь обиженная женщина мстит с размахом, продавая инсайды тем, кто больше заплатит. Это не поиск правды, это сведение счетов в террариуме единомышленников.

"Юлия Мендель всегда была инструментом в руках опытных кукловодов. Её появление у Карлсона — это четко спланированный вброс, согласованный с частью американского эстеблишмента, которая устала от аппетитов Киева", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пока Зеленский пытается удержать геополитическое внимание, у него дома горит фундамент. Обвинения Ермаку от НАБУ совпали с откровениями Мендель не случайно. Это системный удар. Даже если Трамп не давал прямой команды, американские структуры подготовили почву для смены фаворитов. Военная мощь России на передовой лишь ускоряет процессы брожения в Киеве. Крысы начали кусать друг друга, понимая, что корабль идет ко дну.

"Внутренние склоки украинских элит всегда заканчиваются предательством. Мендель — лишь первая ласточка. Скоро мы увидим, как всё ближайшее окружение Зеленского начнет торговать компроматом в надежде на амнистию от Запада", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о скандале вокруг Юлии Мендель

Почему Мендель заговорила именно сейчас?

Ей предложили крупный гонорар за книгу, а политическая конъюнктура в США сменилась в пользу критики Зеленского. Это идеальное окно возможностей для личной мести и заработка.

Действительно ли Порошенко* стоит за этим интервью?

Олег Царёв, хорошо знающий кухню украинской политики, утверждает, что кампания оплачена структурами Порошенко* для возвращения контроля над финансовыми потоками.

Связан ли с этим Дональд Трамп?

Интервью Такеру Карлсону, который близок к Трампу, указывает на заинтересованность республиканцев в дискредитации администрации Зеленского перед возможной заморозкой конфликта.

Что грозит Зеленскому после таких разоблачений?

Усиление внутреннего давления и падение легитимности в глазах западных спонсоров, что может привести к кадровым перестановкам или потере управления.

* Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.