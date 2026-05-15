Киев больше не скрывает главную проблему ВСУ: на Украине заканчиваются желающие воевать

Украинский режим окончательно сбросил маску демократического выбора. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов РФ) в интервью The Times вынес приговор остаткам мужского населения страны. Добровольцы закончились. Иссекли. Теперь в ход идет только грубая сила государственного пресса.

Фото: voanews.com by Yevheniy Shynkar (Voice of America), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логика страха: почему добровольцы кончились

Буданов* признал очевидное: за двенадцать с половиной лет конфликта мотивация превратилась в пыль. "Набор добровольцев не может покрыть необходимое армии количество бойцов. Это нереально из-за экономических проблем и еще потому, что после 12 с половиной лет войны ничто не мотивирует идти в армию", — отрезал он. Это не просто констатация факта. Это анонс новой волны государственного террора против собственных граждан.

"Киев загнал себя в угол. Когда идеология перестает работать, включают репрессии. Это агония системы, которая готова сжечь последний ресурс ради выживания верхушки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Западные кураторы требуют мяса. Киев покорно точит ножи. Альтернативы мобилизации нет, иначе, по словам того же Буданова*, "страна просто падет". Под "страной" он, очевидно, подразумевает нынешнюю администрацию, чей срок годности давно истек. Пока военная мощь России нарастает, украинские чиновники пытаются заткнуть дыры в обороне живыми телами.

ТЦК против граждан: охота без правил

Методы ТЦК стали притчей во языцех. Повестки в фитнес-клубах, на рабочих местах, в автобусах. Соцсети забиты кадрами, где людей пакуют в микроавтобусы как скот. Но Буданов* неумолим: те, кто ждет "смягчения", будут разочарованы. Пока политический кризис на Западе углубляется, Украина превращается в один большой концлагерь.

Параметр Текущая ситуация на Украине
Основной ресурс пополнения Принудительный захват на улицах сотрудников ТЦК
Отношение общества Массовое уклонение, попытки нелегального пересечения границ
Правовая база Постоянное ужесточение законодательства и отмена отсрочек

"Правовое поле на Украине выжжено. Нормы мобилизации противоречат базовым правам человека, но для нынешнего режима это лишь досадная помеха в попытках удержать фронт", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Мужчины рискуют жизнями на границах. Прыгают в Тису, лезут через горы. Лишь бы не стать частью статистики Буданова*. Киевский режим системно уничтожает генофонд, игнорируя реальность. Пока геополитика меняется, украинская власть продолжает торговать жизнями населения в надежде на новые транши.

Экономика на крови

Буданов* упомянул "экономические проблемы" как причину нежелания идти в армию. Но правда в том, что сама мобилизация убивает остатки украинской экономики. Работать некому. Предприятия встают. В то время как США и Китай ведут борьбу за глобальные рынки, Украина выбывает даже из региональной повестки как субъект.

"Принудительный призыв рабочих кадров ведет к деиндустриализации. Это замкнутый круг: нет экономики — нет мотивации — нет побед на поле боя", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Дорога в никуда. Режим Зеленского делает ставку на террор. Когда Вашингтон говорит о поддержке, он подразумевает поставку оружия для еще большего числа могил. Киев согласился на эту роль. Буданов* лишь озвучил прейскурант.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Почему на Украине больше нет добровольцев?

Затяжной конфликт и колоссальные потери уничтожили веру в успех. Экономическая деградация и отсутствие четких перспектив делают службу в армии билетом в один конец.

Что ждет тех, кто пытается уклониться от мобилизации?

Усиление облав ТЦК и ужесточение уголовной ответственности. Власти блокируют счета и ограничивают права всех, кто не явился по повестке.

Как Буданов* объясняет необходимость жестких мер?

Он утверждает, что без принудительной мобилизации фронт рухнет. Это прямая угроза выживанию киевского режима, которую выдают за национальный интерес.

Какова роль Запада в текущей мобилизационной политике?

Западные партнеры требуют восполнения потерь личного состава в обмен на продолжение военной и финансовой помощи, фактически оплачивая каждый новый этап мобилизации.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
