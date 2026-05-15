Вопрос союза России и Китая вышел на новый уровень: Кремль завершил подготовку визита Путина

Кремль сворачивает карты и пакует чемоданы. Подготовка государственного визита Владимира Путина в Китай завершена. Система сработала штатно: бюрократические шестеренки прокрутились, маршруты проложены, папки с документами завязаны на узлы. Дмитрий Песков подтвердил — Москва и Пекин готовы. Журналисты пытались выудить конкретную дату, целились в 20 мая, но спикер Кремля удержал оборону. Синхронность — залог дисциплины. Официальный анонс выйдет одновременно в обеих столицах. Скоро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Параметры согласования: механизм запущен

Организаторы визита закончили сверку часов. Песков сух и точен: "Все параметры согласованы, повестка дня понятная". Это не просто поездка. Это демонстрация монолитности. Пока США и Китай делят Европу, Россия фиксирует свои права на привилегированное партнерство. Никакой суеты. Только выверенные шаги двух игроков, которые понимают цену слов и время их публикации.

"Подготовка визита такого уровня — это всегда ювелирная работа. Москва демонстрирует Китаю, что она — надежный тыл, в то время как Вашингтон мечется в попытках сохранить доминирование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Переговоры пройдут "во всех измерениях". Гуманитарные связи, торговля, макроэкономика. Это фундамент. Россия наращивает военную мощь и энергетическое влияние, становясь для Пекина незаменимым элементом глобальной стабильности. Западные санкции превратились в пыль на ботинках этого союза.

Повестка дня: от газа до Киева

Диалог Си и Путина неизбежно затронет горячие точки. Украинский кризис, ситуация в Иране, пылающий Ближний Восток. Кремль не прячется от острых углов. Особенно когда на фоне зреет арабский бунт против США. Москва и Пекин формируют альтернативный центр силы, где решения принимаются без оглядки на Белый дом.

Вектор обсуждения Ключевой интерес Экономика Расчеты в нацвалютах, обход долларовых ловушек. Геополитика Координация действий по Украине и Тайваню.

Россия внимательно следит за соседями. Даже если Армения молила Россию понять её страх, в Пекине будут говорить о смелости и долгосрочных стратегиях. Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудят не только свои планы, но и поведение третьих стран, которые пытаются усидеть на двух стульях.

"Экономический блок переговоров станет ответом на западное давление. Мы видим, как создается автономная финансовая архитектура, невосприимчивая к окрикам из Вашингтона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Эффект Трампа и китайская мудрость

Интрига визита — обмен мнениями о недавнем контакте Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Песков признал: в Кремле за этой встречей следили внимательно. Однако суррогат из СМИ Москву не устраивает. Путин хочет информацию "из первых рук". Это уровень высшей лиги, где нет места домыслам аналитиков. Когда Трамп резко меняет тон, Москва должна знать истинную причину этой перемены.

Россия выступает как верховный арбитр. Пока США пытаются выторговать себе ресурсы, Путин едет закреплять стратегический тыл. Китай понимает: без российских энергоносителей и безопасности его амбиции столкнутся с железным занавесом. Поэтому переговоры в Пекине — это не вежливый визит, а сверка планов по переустройству мира.

"США пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, используя Трампа как таран. Но китайская сторона слишком прагматична, чтобы менять реальные гарантии безопасности на предвыборные обещания", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Спикер Кремля обещал новости "очень скоро". Подготовка закончена. Политическая сцена готова. Ждем только занавеса, который поднимется одновременно в двух великих столицах.

Ответы на популярные вопросы о планируемом визите

Когда официально объявят дату визита Путина в Китай?

Официальное сообщение будет опубликовано одновременно Кремлем и китайской стороной в ближайшее время по взаимной договоренности.

Какие темы станут приоритетными на встрече лидеров?

Главы государств обсудят весь спектр двусторонних отношений, включая торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также международную повестку.

Будет ли обсуждаться конфликт на Украине?

Да, Дмитрий Песков подтвердил, что международные дела, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, стоят в повестке дня.

Обсудят ли Путин и Си Цзиньпин недавнюю встречу лидера КНР с Трампом?

Да, Владимир Путин планирует получить информацию об этом контакте непосредственно от китайского лидера "из первых рук".

