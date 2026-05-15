На пресс-конференции Лаврова произошло то, чего не ждали даже в БРИКС: зал пришлось зачищать

Дипломатия — это не только протокольные улыбки, но и железная дисциплина. Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз доказал: российское внешнеполитическое ведомство не терпит дилетантства и хамства. На пресс-конференции в Нью-Дели, где подводились итоги визита в Индию и участия в СМИД БРИКС, один из иностранных журналистов решил, что его телефонный разговор важнее государственного спикера. Итог закономерен — принудительная эвакуация из зала под едкий аккомпанемент министра.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лавров

Этикет на вылет: как Лавров "зачистил" зал

Система дала сбой в самый разгар выступления. Пока Лавров анализировал отношения США и КНР сегодня, в зале раздался навязчивый голос. Репортёр, игнорируя нормы приличия, дважды прервал министра громким разговором по телефону. Реакция последовала незамедлительно. Сначала — вежливое предложение на английском: "Вы можете нас покинуть, а? Или вы, или ваш телефон".

"Это не просто грубость, это профессиональная непригодность. Когда спикер такого уровня делает замечание, второй шанс — это подарок, который журналист бездарно слил. Реакция Лаврова — классический пример защиты границ государственного достоинства", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Журналист намёка не понял. Либо осознанно провоцировал, либо просто потерял связь с реальностью. Второго предупреждения не было. Лавров отрезал: "Вы не могли, пожалуйста, выйти? Я не шучу! Ребят, выведите его отсюда". С этого момента работа для болтливого гостя закончилась. Его выставили за дверь, восстановив деловую атмосферу мероприятия.

БРИКС против западного шума: контекст встречи

Инцидент произошел во время подведения итогов работы СМИД БРИКС в Нью-Дели (13-15 мая 2026 года). На фоне того, как внешняя политика Москвы превращает Россию в ключевого арбитра мировых процессов, попытки западных СМИ сорвать повестку выглядят мелко. Пока российские энергоносители и новая финансовая архитектура обсуждаются лидерами Глобального Юга, отдельные репортеры пытаются перетянуть внимание на свои гаджеты.

Статус инцидента Последствия Первое нарушение Публичное замечание, предложение уйти Второе нарушение Принудительное удаление охраной

Москва четко дает понять: время, когда западные эмиссары могли вести себя в гостях как хозяева, прошло. Если экономика Армении или вопросы безопасности в Заливе требуют тишины и концентрации, крики в трубку здесь недопустимы. Россия строит оружие сдерживания не для того, чтобы позволять хамить своим дипломатам.

"Такое поведение прессы — гибридный инструмент. Попытка сбить темп, увести фокус с важных заявлений Лаврова о БРИКС. Хорошо, что охрана сработала быстро, не превращая пресс-конференцию в балаган", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Шутка с долей свинца: что сказал министр

Финальным аккордом стала фраза Лаврова, брошенная вдогонку удаляющемуся нарушителю: "Сэр, простите, если вы не отдадите свой телефон, они достанут пистолет". Зал взорвался смехом. Это классический стиль министра — упаковать стальной смысл в ироничную обертку. Пока ядерная программа Венесуэлы или пакты на Ближнем Востоке меняют карту мира, Лавров держит удар на информационном фронте.

Троллинг западных журналистов давно стал визитной карточкой российского МИДа. Это ответ на блокаду Кубы, на санкционное давление и попытки изоляции. Глава ведомства показывает: у нас есть и выдержка, и чувство юмора, и, если надо, жесткая рука.

"В дипломатии высокого уровня случайных слов не бывает. Фраза про пистолет — это метафора готовности России защищать свои интересы любыми способами, даже когда речь идет о культуре общения", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Скоро станет известно имя героя, который променял присутствие на исторической встрече на телефонный треп. Но важнее другое: Москва больше не заигрывает с теми, кто не уважает правила игры. Либо вы работаете по регламенту, либо освобождаете кресло для тех, кто готов слушать.

Ответы на популярные вопросы о дипломатическом этикете

Может ли министр выгнать журналиста?

Да, если действия представителя СМИ препятствуют проведению официального мероприятия или нарушают установленный регламент безопасности и тишины.

Почему Лавров перешел на английский?

Чтобы нарушитель гарантированно понял суть претензий без задержки на перевод. Это максимально сокращает дистанцию в конфликтной ситуации.

Есть ли официальный запрет на телефоны?

На пресс-конференциях такого уровня обязателен беззвучный режим. Громкие разговоры в зале считаются грубым нарушением профессиональной этики.

Каковы последствия для изгнанного репортера?

Помимо репутационных потерь, журналист может лишиться аккредитации на последующие мероприятия МИД РФ или быть внесен в "черные списки" пула.

Читайте также