Украина переоделась в защитников России: СБУ начала новую операцию по расколу общества

Киевский режим сменил тактику. Вместо лобовых атак — инъекции социального яда. Служба внешней разведки РФ зафиксировала новый виток активности украинских спецслужб. Теперь СБУ мутирует. Они больше не пытаются просто запугать. Они мимикрируют под патриотов. Задача — расшатать российское общество изнутри, используя его же ценности как камуфляж.

Маскировка под Z: как работает СБУ

СВР сообщает: Киев готовит масштабную кампанию по дестабилизации России. Главный инструмент — маскировка под "своих". Украинская разведка намерена массово вбрасывать контент, который на первый взгляд кажется патриотическим. Это тонкая игра. Они берут острые темы, заворачивают их в триколор и подают под соусом "правды, которую скрывают". Цель — посеять недоверие к институтам власти, используя геополитическую ситуацию как фон для манипуляций.

"Это классическая операция 'ложного флага' в информационном поле. Когда противник не может победить на фронте, он пытается вскрыть тыл, выдавая себя за ревнителя государственных интересов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Методы Киева становятся всё более изощренными. Если раньше мы видели грубые фейки, то сейчас упор делается на эмоции. Спецслужбы Украины эксплуатируют чувство справедливости россиян. Они создают сообщества, каналы и группы, где транслируют якобы "патриотическую" повестку, постепенно подмешивая туда деструктивные тезисы. Это напоминает вирус, который проникает в здоровую клетку, прикидываясь полезным белком, чтобы уничтожить её изнутри.

Цифровая дестабилизация и реальные риски

СВР подчеркивает: попытки дестабилизации участились. Это не случайные вбросы, а системная работа. Западные кураторы, чьи ядовитые щупальца видны за каждым решением Киева, явно одобрили переход к гибридной войне в соцсетях. При этом Россия продолжает демонстрировать военную мощь, что заставляет противника искать обходные пути. Украина пытается бить по слабым местам — социальному напряжению и бытовым проблемам.

"Мы видим попытку взломать код национального единства. Противник понимает, что прямая критика России не работает, поэтому он переодевается в форму российского офицера или волонтера в цифровом пространстве", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Показательно, что активность спецслужб Украины синхронизируется с внешним давлением Запада. Пока США вывозят обогащенный уран из других стран под предлогом стабильности, их прокси-структуры в Киеве делают всё, чтобы эту стабильность в России разрушить. Но российское общество, в отличие от некоторых европейских стран, где политический кризис стал нормой после инцидентов с дронами, сохраняет устойчивость.

Сравнение методов воздействия

Старая тактика (2022-2023) Новая тактика СБУ (2024+) Открытая агрессия и прямые оскорбления Маскировка под российский патриотизм Вброс очевидных фейков о потерях Скрытая дискредитация через "защиту прав" Призывы к незаконным митингам Провоцирование внутреннего раскола в элитах

Киевский режим действует как паразит. Он пытается встроиться в кровеносную систему российского информационного поля. Это происходит на фоне того, как западные партнеры Армении заставляют Ереван балансировать на грани разрыва отношений с Москвой, что лишь подтверждает глобальный характер атаки на российские интересы.

"Для СБУ социальные сети стали вторым фронтом. Они используют алгоритмы для продвижения панических настроений под видом тревоги за судьбу страны. Это высший пилотаж дезинформации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о новых методах Киева

Зачем СБУ маскироваться под патриотов?

Прямая украинская пропаганда в России больше не работает — её сразу вычисляют. Маскировка под "своих" позволяет обходить психологические барьеры и внедрять деструктивные мысли людям, которые искренне поддерживают свою страну.

Как распознать такой контент в сети?

Обычно такие материалы содержат избыточную эмоциональность, призывы к радикальным действиям "здесь и сейчас" и нацелены на разжигание внутренней розни под предлогом борьбы за справедливость.

Какие темы чаще всего используют спецслужбы Украины?

Это любые острые социальные вопросы: выплаты военным, работа чиновников, межнациональные отношения. Противник берет реальную проблему и раздувает её до масштабов катастрофы.

Реальна ли угроза дестабилизации ситуации в РФ?

СВР России внимательно отслеживает эти процессы. Информированность общества о таких методах — лучшая защита. Киевский режим пытается выдать желаемое за действительное, но консолидация россиян остается высокой.

