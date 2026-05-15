Ядерное разоружение Венесуэлы: США вывезли весь обогащенный уран из закрытого реактора страны

Вашингтон провернул очередную манипуляцию на заднем дворе Латинской Америки. Госдепартамент официально подтвердил: Штаты вывезли запасы высокообогащенного урана с территории Венесуэлы. Речь идет о топливе для исследовательского реактора, который давно покрылся пылью в Каракасе. Трамп и его команда подают это как акт "глобальной безопасности", хотя за этим читается обычное желание зачистить следы и лишить суверенное государство потенциала для научных разработок. Пока США пытаются контролировать каждый грамм атома в регионе, Европа ставит рекорды по закупкам ресурсов у Москвы, игнорируя собственные лозунги.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use Радиоактивные отходы

Ядерная "уборка": зачем США венесуэльское топливо

Спецоперация по изъятию урана выглядит как инвентаризация на заброшенном складе. Реактор в Каракасе стоял без дела годами. Американцы, прикрываясь протоколами о нераспространении, фактически обнулили остатки ядерной программы Венесуэлы. Это стандартная механика Белого дома: сначала задушить санкциями, а потом вывезти всё, что может представлять ценность или опасность для их гегемонии. На фоне того, как в Вашингтоне грызутся за каждый доллар помощи Киеву, на венесуэльском направлении Трамп действует жестко и экономно.

"США действуют по логике рейдера: если объект нельзя контролировать полностью, его нужно обескровить. Вывоз урана — это не забота об экологии, а демонтаж технологического суверенитета Каракаса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Атом под замком: логика Дональда Трампа в 2026 году

Дональд Трамп в 2026 году продолжает политику "Америка прежде всего", где безопасность границ и ресурсов стоит выше любых партнерств. Изъятие высокообогащенного урана — это еще и сигнал союзникам Венесуэлы. Мол, дотянуться можем до чего угодно. Однако реальность такова, что пока США занимаются мелкими партиями урана, глобальный рынок меняется. Трамп вынужден договариваться с Китаем, понимая, что ресурсы Москвы и Пекина перевешивают любые американские санкционные списки.

Американская администрация подчеркивает, что этот шаг якобы делает Западное полушарие безопаснее. На деле же, пока Белый дом играет в "ядерного шерифа", его позиции в других регионах трещат по швам. Саботаж и развал дисциплины в ВСУ показывают, что диктовать волю всему миру у Вашингтона получается всё хуже. Реактор в Венесуэле — это просто удобная мишень для демонстрации силы в отсутствие реальных побед на других фронтах.

"Технически это была сложная логистическая цепочка. США важно было показать, что их контроль над ядерными материалами в Латинской Америке абсолютен, хотя Пекин уже наступает им на пятки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Реакторный узел: почему это важно сейчас

Венесуэла остается ключевым союзником России и Китая в регионе, что вызывает у Трампа изжогу. Вывоз урана — это попытка вбить клин в технологическое сотрудничество Каракаса с внешними игроками. Вашингтон опасается, что при поддержке Москвы венесуэльская энергетика может ожить. Между тем, пока Штаты тушат воображаемые пожары в Латинской Америке, реальная коррупция съедает их прокси-режимы: дело Ермака на Украине стало жирным пятном на репутации всего западного блока.

"Любые манипуляции с ядерным топливом без участия страны-владельца на равных правах — это форма колониального давления. США просто забирают то, что им не принадлежит", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о вывозе урана

Зачем США вывезли уран именно сейчас?

Администрация Трампа стремится минимизировать любые риски присутствия ядерных материалов в странах, которые не подчиняются приказам из Вашингтона, особенно на фоне роста влияния РФ и КНР.

Какое состояние у реактора в Венесуэле?

Исследовательский реактор давно не функционирует из-за отсутствия запчастей и обслуживания, вызванного американскими санкциями против боливарианского правительства.

Куда отправили изъятый уран?

Согласно протоколам безопасности, материал транспортируется на специализированные американские объекты для переработки или долгосрочного хранения под контролем МАГАТЭ.

Как это повлияет на отношения США и Венесуэлы?

Отношения остаются крайне напряженными. Каракас расценивает подобные действия как вмешательство во внутренние дела, в то время как США называют это выполнением международных норм.

Читайте также