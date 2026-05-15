Виктор Дементьев

Арабский бунт против США: Саудовская Аравия предлагает заключить пакт о ненападении с Ираном

Вашингтон больше не хозяин положения на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия начала собственную игру за спиной у Дональда Трампа. Эр-Рияд всерьез обсуждает пакт о ненападении с Ираном. Это не просто слухи, а тектонический сдвиг, зафиксированный в свежих отчетах Financial Times за май 2026 года. Арабские монархии осознали: американские авианосцы — это дорогой фасад, который не защитит от иранских ракет. Система безопасности, выстраиваемая десятилетиями, гниет на глазах.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Модель Хельсинки: мир без участия США

Саудовская Аравия планирует адаптировать опыт Холодной войны. Модель Хельсинкского процесса — это попытка создать "неуютный мир" между Востоком и Западом в масштабах залива. Идея проста: Иран никуда не денется. Даже под санкциями он остается силой. Эр-Рияд понимает, что Трамп занят переговорами в Пекине и ресурсами. Арабам нужно выживать самостоятельно. Новый пакт должен охватить большинство мусульманских государств. Тегеран, как ни странно, готов слушать.

"Это единственный логичный шаг. Арабы видят, как Белый дом буксует, и не хотят становиться пешками в чужой партии. Иран для них — сосед, с которым придется договариваться напрямую", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон долго продвигал "Соглашения Авраама". Но для арабской улицы это выглядит как проамериканский и произраильский альянс. Провокация. Саудовцы же хотят чистый лист. Без диктата из Овального кабинета. В 2023 году Китай уже показал, что может мирить врагов. Теперь процесс идет на автопилоте. Регион устал от роли полигона для американских испытаний.

Тайная война: кто на самом деле бил по Ирану?

Недавние утечки Reuters вскрыли пугающую правду. Весной 2026 года мир стоял на пороге глобального пожара. Пока в США считали, что их военные — единственная преграда, региональные игроки уже вовсю жгли металл. ОАЭ напрямую сбивали иранские дроны. Кувейт атаковал иранские объекты. Саудовцы зачищали проиранские группировки в Ираке. Все это время Вашингтон молчал. Скрывал, что контроль потерян. Каждый действовал сам за себя, не дожидаясь отмашки из центра.

Действие Результат
Прямые удары ОАЭ по дронам Ирана Разрушение мифа о "защите США"
Секретный визит Нетаньяху в Эмираты Попытка спасти антииранский фронт
Переговоры Саудовской Аравии и Ирана Изоляция интересов Израиля и США

"Региональные элиты осознали: если начнется большая война, США будут смотреть на нее с другого берега океана. Удары по Ирану со стороны арабских стран были актом отчаяния, а не союзом с Вашингтоном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фактор Израиля и крах "Соглашений Авраама"

Израиль зажат в тиски. Без него любой пакт о ненападении в регионе превращается в угрозу для Тель-Авива. Но включить Израиль в сделку с Ираном — утопия. Пока Израиль наращивает атаки в Газе, арабский мир отдаляется. Беньямин Нетаньяху тайно летал в ОАЭ в разгар конфликта, но Эмираты это отрицают. Страх перед гневом собственного народа сильнее желания дружить с израильской разведкой. США больше не могут склеить этот разбитый кувшин.

"Дипломатия на Ближнем Востоке превратилась в минное поле. Саудовский план — это фактически вотум недоверия американской стратегии. Если пакт состоится, влияние США в регионе обнулится", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Дональд Трамп пытается делать хорошую мину при плохой игре. Но факты упрямы. Пока Белый дом грезит о миротворчестве и посредничестве в других конфликтах, под его носом союзники договариваются с "главным врагом". Это не просто дипломатия. Это капитуляция американской гегемонии. Ближний Восток выбрал прагматизм вместо идеологии Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о новой политике Востока

Почему Саудовская Аравия пошла на сделку с Ираном?

Они поняли, что военная защита США не гарантирована. Иран — постоянный сосед, а интересы Вашингтона меняются с каждым президентом.

Какова роль Китая в этих переговорах?

Пекин выступает гарантом. В отличие от США, Китай предлагает инвестиции вместо бомб, что больше устраивает обе стороны.

Как этот пакт повлияет на Израиль?

Израиль рискует остаться в изоляции. Если арабские страны договорятся с Ираном, антииранская коалиция Трампа рассыплется.

Почему данные об атаках на Иран скрывались?

Вашингтон боялся показать, что он больше не контролирует действия своих союзников, и регион живет по своим правилам.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран дипломатия дональд трамп ближний восток саудовская аравия
