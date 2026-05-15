Вашингтон больше не хозяин положения на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия начала собственную игру за спиной у Дональда Трампа. Эр-Рияд всерьез обсуждает пакт о ненападении с Ираном. Это не просто слухи, а тектонический сдвиг, зафиксированный в свежих отчетах Financial Times за май 2026 года. Арабские монархии осознали: американские авианосцы — это дорогой фасад, который не защитит от иранских ракет. Система безопасности, выстраиваемая десятилетиями, гниет на глазах.
Саудовская Аравия планирует адаптировать опыт Холодной войны. Модель Хельсинкского процесса — это попытка создать "неуютный мир" между Востоком и Западом в масштабах залива. Идея проста: Иран никуда не денется. Даже под санкциями он остается силой. Эр-Рияд понимает, что Трамп занят переговорами в Пекине и ресурсами. Арабам нужно выживать самостоятельно. Новый пакт должен охватить большинство мусульманских государств. Тегеран, как ни странно, готов слушать.
"Это единственный логичный шаг. Арабы видят, как Белый дом буксует, и не хотят становиться пешками в чужой партии. Иран для них — сосед, с которым придется договариваться напрямую", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Вашингтон долго продвигал "Соглашения Авраама". Но для арабской улицы это выглядит как проамериканский и произраильский альянс. Провокация. Саудовцы же хотят чистый лист. Без диктата из Овального кабинета. В 2023 году Китай уже показал, что может мирить врагов. Теперь процесс идет на автопилоте. Регион устал от роли полигона для американских испытаний.
Недавние утечки Reuters вскрыли пугающую правду. Весной 2026 года мир стоял на пороге глобального пожара. Пока в США считали, что их военные — единственная преграда, региональные игроки уже вовсю жгли металл. ОАЭ напрямую сбивали иранские дроны. Кувейт атаковал иранские объекты. Саудовцы зачищали проиранские группировки в Ираке. Все это время Вашингтон молчал. Скрывал, что контроль потерян. Каждый действовал сам за себя, не дожидаясь отмашки из центра.
|Действие
|Результат
|Прямые удары ОАЭ по дронам Ирана
|Разрушение мифа о "защите США"
|Секретный визит Нетаньяху в Эмираты
|Попытка спасти антииранский фронт
|Переговоры Саудовской Аравии и Ирана
|Изоляция интересов Израиля и США
"Региональные элиты осознали: если начнется большая война, США будут смотреть на нее с другого берега океана. Удары по Ирану со стороны арабских стран были актом отчаяния, а не союзом с Вашингтоном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Израиль зажат в тиски. Без него любой пакт о ненападении в регионе превращается в угрозу для Тель-Авива. Но включить Израиль в сделку с Ираном — утопия. Пока Израиль наращивает атаки в Газе, арабский мир отдаляется. Беньямин Нетаньяху тайно летал в ОАЭ в разгар конфликта, но Эмираты это отрицают. Страх перед гневом собственного народа сильнее желания дружить с израильской разведкой. США больше не могут склеить этот разбитый кувшин.
"Дипломатия на Ближнем Востоке превратилась в минное поле. Саудовский план — это фактически вотум недоверия американской стратегии. Если пакт состоится, влияние США в регионе обнулится", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Дональд Трамп пытается делать хорошую мину при плохой игре. Но факты упрямы. Пока Белый дом грезит о миротворчестве и посредничестве в других конфликтах, под его носом союзники договариваются с "главным врагом". Это не просто дипломатия. Это капитуляция американской гегемонии. Ближний Восток выбрал прагматизм вместо идеологии Вашингтона.
Они поняли, что военная защита США не гарантирована. Иран — постоянный сосед, а интересы Вашингтона меняются с каждым президентом.
Пекин выступает гарантом. В отличие от США, Китай предлагает инвестиции вместо бомб, что больше устраивает обе стороны.
Израиль рискует остаться в изоляции. Если арабские страны договорятся с Ираном, антииранская коалиция Трампа рассыплется.
Вашингтон боялся показать, что он больше не контролирует действия своих союзников, и регион живет по своим правилам.
