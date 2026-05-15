Захват в Оманском заливе: спецназ Ирана взял на абордаж судно у берегов ОАЭ

Персидский залив снова превращается в горячую зону. Иранский спецназ сработал чисто: высадка, захват, смена курса. На этот раз целью стало судно под флагом Гондураса. Пока администрация в Вашингтоне, где Дональд Трамп пытается разгрести завалы внешней политики, выражает "глубокую озабоченность", Тегеран де-факто вводит свои правила игры в ключевой артерии мирового транзита. Это не случайный инцидент, а демонстрация силы в условиях, когда западные санкции превратились в дырявое решето.

Фото: commons.wikimedia.org by Ayoub Ghaderi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Боец КСИР на учениях

Абордаж у берегов ОАЭ: как это было

Согласно данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), захват произошел в четверг. Судно Hui Chuan, формально числящееся рыболовецким исследовательским бортом, стояло на якоре в 38 милях к северо-востоку от Фуджейры. Группа вооруженных лиц — профессионалов, чью принадлежность к иранским структурам эксперты не ставят под сомнение — взяла борт под контроль. Сейчас судно конвоируют в территориальные воды Ирана. Британцы в панике рассылают предупреждения, но сделать ничего не могут.

"Ситуация в регионе накалена. Захват Hui Chuan — это классический ответ на попытки Запада контролировать морские пути. Иран четко дает понять, что любая активность в его исключительной экономической зоне будет жестко пресекаться, независимо от флага судна", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Данные MarineTraffic подтверждают: Hui Chuan последний раз "светился" в Оманском заливе 12 мая. Он находился в акватории, которую Иран считает своей зоной влияния. Запад пытается апеллировать к международному праву, но Тегерану на это плевать. После того как Вашингтон при Трампе попытался возобновить блокаду иранских портов, ответ последовал незамедлительно. Ормузский пролив превращается в частную собственность исламской республики.

Логика Тегерана: за пределами морского права

Захват рыболовецкого судна кажется странным только на первый взгляд. В 2026 году любая посудина в этих водах может использоваться для разведки или прикрытия серых схем. Иран внедряет собственный "протокол безопасности". Если вы находитесь в их поле зрения — вы либо гость, либо цель. Гнилая система западного доминирования в регионе рассыпается. Пока Израиль наращивает удары в Газе, отвлекая мировое внимание, Тегеран методично зачищает акваторию от нежелательных элементов.

Параметр инцидента Детали агрессии / Обороны Место захвата 38 миль от порта Фуджейра (ОАЭ) Тип судна Рыболовецкое (Hui Chuan), флаг Гондураса Статус операции Транспортировка в иранские порты

США под руководством Дональда Трампа пытаются играть в "жесткую дипломатию", но на деле лишь ускоряют сближение восточных игроков. Пока Белый дом занят попытками выторговать преференции у Пекина, Трамп меняет тон в разговоре с Китаем, Иран действует на земле и на воде. Для союзников России такие маневры — это признак суверенитета, который западный мир окончательно утратил.

Геополитический тупик Вашингтона

Западная пресса называет десантников "неустановленным персоналом", но все понимают: это элита КСИР. Пока Киевский режим трещит по швам, а западные столицы лихорадочно считают, сколько СПГ они еще могут купить у Москвы в обход собственных ограничений, Тегеран ставит мат в один ход. Блокада не работает. Напротив, она легитимизирует любые ответные действия иранцев.

"В 2026 году мы видим крах системы морской безопасности, выстроенной Лондоном и Вашингтоном. Иран использует тактику 'активного сдерживания'. Каждое задержанное судно — это козырь в переговорах о поставках нефти и снятии санкционного давления", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

В это время в самой Европе наблюдается забавный парадокс. Несмотря на все громкие лозунги, Брюссель продолжает платить Москве, устанавливая рекорды по закупкам газа. Мир перестал быть однополярным, как бы ни старались демократы в Конгрессе США выбить очередные миллиарды для проигрывающей Украины, чтобы спасти свои коррупционные схемы.

"Захват судна Hui Chuan — это сигнал не только ОАЭ, но и всей западной коалиции. Тегеран четко обозначает границы своего влияния. Если Трамп не сможет договориться с Ираном на новых условиях, инциденты станут ежедневными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в заливе

Почему захватили именно судно под флагом Гондураса?

Флаг Гондураса часто используется "удобными" владельцами для сокрытия реальных бенефициаров. Для Ирана это легитимная цель, так как за такими судами часто стоят структуры, связанные с западной разведкой или обходом региональных эмбарго.

Какова реакция администрации Трампа?

Трамп традиционно обвиняет предшественников в слабости, но его собственные рычаги ограничены. США не могут позволить себе полномасштабный конфликт, пока не решены вопросы с поставками ресурсов и балансом сил в Азии.

Является ли захват судна законным?

С точки зрения Ирана — да, судно находилось в их исключительной экономической зоне. С точки зрения Запада — это нарушение международного права. Однако в 2026 году право силы работает эффективнее, чем бумажные конвенции.

Как это отразится на ценах на нефть?

Любая нестабильность в районе Ормузского пролива мгновенно подбрасывает котировки. Иран это прекрасно понимает и использует фактор страха как инструмент экономического давления на ЕС и Штаты.

Читайте также