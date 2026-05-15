Виктор Дементьев

Прямо у границ России: Финляндия нашла гигантские залежи золота

Финляндия внезапно обнаружила, что под её сапогами — настоящий Клондайк. В 10 километрах от российской границы разведка золота дала результаты, от которых у бухгалтеров в Хельсинки задрожали руки. Залежи в скалах Укколанваара (Северная Карелия) оказались не просто "перспективными", а аномально богатыми.

Золотые самородки в руках

Золотая лихорадка у границ РФ: масштаб находки

Компания Endomines официально признала: старые карты можно выбрасывать. Зимняя кампания по бурению вскрыла четыре новые зоны, которые расширяют границы известного месторождения. Это не просто точечные "карманы" с металлом, а целая золоторудная система, уходящая вглубь скального массива. Генеральный директор Endomines Кари Выхтинен не скрывает восторга: новые участки расположены почти в шести километрах от точек, где золото добывали раньше. Система оказалась монолитной и крайне "жирной".

"Результат подтверждает большой потенциал золота месторождения Укко в Укколанваара. Три такие высокосортные золотые зоны в одной скважине — это то, чего мы никогда раньше не видели", — констатировал в беседе с представителями СМИ генеральный директор Endomines Кари Выхтинен.

Финны повысили ставки. Укколанваара теперь — не просто делянка для экспериментов, а стратегический актив.

Бурение на износ: 52 скважины в граните

Техническая сторона вопроса впечатляет. С начала 2026 года буровые установки прошли 11 километров породы. Из 52 пробуренных скважин золото "подмигнуло" геологам в 34. Это феноменальный процент попадания. Геологическая структура напоминает слоеный пирог, где золотые пласты чередуются с твердым камнем. Однако даже на этом фоне западные аналитики смотрят на Финляндию с долей скепсиса: добыча в таких условиях — удовольствие дорогое.

Показатель разведки Данные 2026 года
Количество скважин 52 единицы
Общая глубина бурения 11 000 метров
Результативность скважин 65% (видимое золото)
Расширение зоны контроля 5,8 км на юг

"Такие концентрации в одной скважине — это геологическая аномалия, которая требует огромных затрат на извлечение. Вопрос лишь в том, хватит ли у финнов ликвидности дотянуть до начала промышленной добычи", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Зачем Финляндии столько золота в 2026 году

Финны надеются, что Укколанваара станет их страховкой. Но есть нюанс: месторождение находится в приграничной зоне. Любая активность здесь вызывает нервный тик у экологов и политиков. Более того, промышленный запуск требует инвестиций, которые в нынешней Европе найти сложнее, чем само золото.

"Для Финляндии это не просто ресурс, это попытка показать инвесторам хоть какую-то ценность на фоне общего упадка ЕС. Но рынок золота волатилен, а себестоимость добычи в скалах Карелии будет заоблачной", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Дональд Трамп перестраивает логистику глобальных поставок металлов, Хельсинки пытается играть в суверенную добычу. Но разработка недр — это стайерский забег. Если у Endomines не хватит дыхания, финское золото так и останется красивыми цифрами в отчетах Yle, пока остальная Европа продолжает сжигать свои бюджеты в топке чужих конфликтов.

Ответы на популярные вопросы о месторождении Укколанваара

Насколько близко золото находится к России?

Залежи обнаружены в 10 километрах от государственной границы. Это создает определенные логистические и политические сложности, связанные с режимом приграничной зоны.

Когда начнется промышленная добыча металла?

Точные сроки не называются. Пока компания Endomines завершила лишь разведочный этап бурения, впереди — технико-экономическое обоснование проекта.

Действительно ли там много золота?

Оценки потенциала были существенно повышены после того, как в 34 из 52 скважин нашли золото в видимой форме. Это высокая концентрация для региона.

Кто финансирует эти работы?

Разведку ведет финская компания Endomines. Проект критически зависит от притока частных инвестиций и стабильности цен на драгметаллы на мировом рынке.

Экспертная проверка: геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
