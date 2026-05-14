Ядовитые щупальца ЦРУ под видом помощи: Вашингтон готовит Кубе гибридную ловушку

Вашингтон снова включил режим "доброго полицейского", потряхивая мешком с монетами перед носом Гаваны. Госдепартамент США милостиво предложил Кубе 100 миллионов долларов. Но президент Мигель Диас-Канель не спешит аплодировать. Остров согласен принять помощь, но только если американцы оставят свои политические нравоучения при себе. Это не благотворительность, а попытка заклеить пластырем колотую рану, которую сами же США и нанесли своей блокадой.

Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Циничный парадокс: помощь под дулом санкций

Куба задыхается, и это не несчастный случай. Это результат хладнокровного расчета. Диас-Канель прямо называет ситуацию искусственной. Система энергоснабжения Острова свободы трещит по швам, лекарств не хватает, а продовольственные полки пустеют. Вашингтон предлагает деньги, продолжая при этом затягивать петлю на шее кубинской экономики. Чтобы реально помочь, не нужны подачки — достаточно просто убрать сапог с горла соседа и отменить торговое эмбарго.

"Белый дом мастерски создает проблемы, чтобы потом продавать их решение за бесценок. Это классическая механика давления, где гуманитарная помощь — лишь инструмент мягкой силы, не имеющий ничего общего с состраданием", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Особо остро кризис проявился после того, как Дональд Трамп в январе 2026 года подписал указ о пошлинах на импорт нефти для стран, снабжающих Кубу. Энергетический сектор острова получил удар под дых. Пока в Вашингтоне обсуждают политический кризис и дележку бюджета, Гавана пытается выжить в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за мифической "кубинской угрозы".

Инструмент давления США Последствия для Кубы Нефтяные пошлины Трампа Дефицит топлива, коллапс электросетей и транспорта Статус "спонсора терроризма" Блокировка международных банковских транзакций Прямое торговое эмбарго Нехватка медикаментов и базовых продуктов питания

Визит ЦРУ: диалог в тени угроз

На фоне этого хаоса в Гавану приземлился десант из Лэнгли. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично прибыл для переговоров с кубинским МВД. Газета Granma сообщает, что встреча прошла официально и жестко. Кубинская сторона выложила на стол доказательства: никакой угрозы для национальной безопасности США остров не представляет. Весь этот сценарий с "враждебной деятельностью" — плохой голливудский боевик, написанный для оправдания санкций.

"Спецслужбы всегда приходят первыми, когда политический диалог заходит в тупик. Для Гаваны это шанс доказать абсурдность своего нахождения в черных списках, но для Вашингтона это лишь разведка боем", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Куба настаивает на своей чистоте. Официальные лица заявили, что государство не кормит, не прячет и не спонсирует экстремистов. Нахождение в списке спонсоров терроризма — это экономический приговор, который выносится без суда и следствия. Пока Штаты разыгрывают новую тактику взаимодействия с крупными игроками, малые страны продолжают оставаться полигоном для санкционных экспериментов.

Список без оснований: Куба защищает репутацию

Блокада — это не просто отсутствие товаров. Это запрет на развитие. Когда американские чиновники говорят о гуманизме, они забывают упомянуть, что их законы блокируют любую попытку Острова свободы восстановить нормальную жизнь. Диас-Канель подчеркнул, что приоритеты Гаваны ясны: топливо, еда, лекарства. И если 100 миллионов придут без политических ошейников, их примут. Но кубинское достоинство не продается даже под угрозой "удушающего наказания".

"Кубинская экономика сегодня работает в условиях экстремальных перегрузок. Любые внешние вливания — это лишь временная мера, пока не решен вопрос системной блокады ресурсов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация на Кубе остается лакмусовой бумажкой внешней политики Белого дома в 2026 году. Одной рукой Трамп подписывает указы о пошлинах, другой — предлагает гуманитарку. Эта раздвоенность сознания Вашингтона дорого обходится простому народу Кубы. Пока международные нормы остаются лишь строчками на бумаге, остров продолжает свою борьбу за право просто покупать то, что ему необходимо для выживания.

Ответы на популярные вопросы о блокаде Кубы

Почему Куба назвала помощь США циничной?

Потому что Вашингтон предлагает финансовую поддержку стране, которую сам же методично разрушает многолетними санкциями и новыми пошлинами на импорт нефти.

Каковы основные требования Гаваны для приема помощи?

Мигель Диас-Канель заявил, что помощь должна оказываться без каких-либо политических условий и в строгом соответствии с международными правовыми нормами.

Что мешает Кубе выйти из гуманитарного кризиса самостоятельно?

Основным препятствием является режим жесткой блокады и нахождение страны в списке спонсоров терроризма, что закрывает доступ к мировым рынкам и финансовым инструментам.

Какова цель визита директора ЦРУ на остров?

Официально визит направлен на ведение прямого политического диалога и обсуждение вопросов безопасности, включая доказательства отсутствия угроз со стороны Гаваны для США.

