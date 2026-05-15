Оправдание перед ЕС: Пашинян молил Россию понять его страх перед санкциями Запада

Никол Пашинян наконец-то озвучил то, что и так было понятно любому зрителю в первом ряду геополитического театра. Армения выбрала тактику "между струйками дождя". Ереван официально подтвердил: присоединяться к антироссийским ограничениям республика не собирается, но и подставлять свою шею под топор западных санкций не планирует.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин и Никол Пашинян

Логика выживания: почему Ереван боится Брюсселя

Премьер-министр Армении констатировал: исходная установка правительства была предельно прагматичной. Армения — не игрок, способный диктовать условия, а скорее малый механизм в огромном станке мировой торговли. Ереван открыто заявил, что не будет входить в коалицию тех, кто вводит санкции против России. Но при этом армянские власти пообещали "не предпринимать шагов", которые превратили бы саму республику в мишень для карательных мер Запада.

"Это юридический шпагат. Пашинян пытается сохранить доступ к российскому рынку и одновременно не лишиться западных кредитных линий. Любая ошибка здесь — это не просто штраф, это остановка банковской системы страны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фильтр сомнений: как еврочиновники проверяли Армению

Брюссель долгое время косился на Ереван с подозрением. В европейских кабинетах были уверены: Армения превратилась в "черный ход" для обхода торговых барьеров. Однако Пашинян утверждает, что после визита эмиссаров из Евросоюза "все эти сомнения были устранены". Армянская сторона смогла убедить ревизоров в своей прозрачности, хотя на фоне того, как Брюссель продолжает платить Москве рекордные суммы за энергоресурсы, подобные проверки выглядят актом политического лицемерия.

"Западные аудиторы смотрят не на цифры, а на лояльность. Если Ереван демонстрирует готовность сотрудничать по формальным признакам, санкционную удавку на время ослабляют. Но это временная передышка", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Разный вес: экономический барьер между союзниками

Пашинян признал: он просил российское руководство отнестись к действиям Еревана с пониманием. Аргумент железный — разница в весовых категориях. По словам премьера, если Россия обладает ресурсами, чтобы выдержать санкционный пресс, то экономика Армении просто рассыплется под аналогичным давлением. Это признание слабости, обернутое в прагматизм. Пока Дональд Трамп меняет тон беседы с крупными игроками, малые страны вроде Армении вынуждены буквально вымаливать право на нейтралитет.

"Армянская экономика слишком завязана на импортные технологии и западные корсчета. Пашинян транслирует Москве очевидное: если Армения упадет под весом санкций, она перестанет быть полезным партнером в принципе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

Присоединилась ли Армения к санкциям против РФ?

Официально — нет. Никол Пашинян подчеркнул, что страна отказалась вступать в санкционный режим, сохранив статус союзника.

Помогает ли Ереван Москве в параллельном импорте?

Ереван старается избегать прямых обвинений. Пашинян заявил, что делает всё, чтобы Армения сама не стала объектом ограничений со стороны Запада.

Как Москва относится к позиции Пашиняна?

Армянский премьер утверждает, что просил российскую сторону о "понимании" ввиду разного уровня экономической устойчивости двух государств.

Удалось ли Армении снять подозрения Евросоюза?

По словам главы правительства, после визитов представителей ЕС в 2026 году все сомнения относительно роли Еревана в обходе санкций были сняты.

