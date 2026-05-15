Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Оправдание перед ЕС: Пашинян молил Россию понять его страх перед санкциями Запада

Мир

Никол Пашинян наконец-то озвучил то, что и так было понятно любому зрителю в первом ряду геополитического театра. Армения выбрала тактику "между струйками дождя". Ереван официально подтвердил: присоединяться к антироссийским ограничениям республика не собирается, но и подставлять свою шею под топор западных санкций не планирует.

Владимир Путин и Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин и Никол Пашинян

Логика выживания: почему Ереван боится Брюсселя

Премьер-министр Армении констатировал: исходная установка правительства была предельно прагматичной. Армения — не игрок, способный диктовать условия, а скорее малый механизм в огромном станке мировой торговли. Ереван открыто заявил, что не будет входить в коалицию тех, кто вводит санкции против России. Но при этом армянские власти пообещали "не предпринимать шагов", которые превратили бы саму республику в мишень для карательных мер Запада.

"Это юридический шпагат. Пашинян пытается сохранить доступ к российскому рынку и одновременно не лишиться западных кредитных линий. Любая ошибка здесь — это не просто штраф, это остановка банковской системы страны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фильтр сомнений: как еврочиновники проверяли Армению

Брюссель долгое время косился на Ереван с подозрением. В европейских кабинетах были уверены: Армения превратилась в "черный ход" для обхода торговых барьеров. Однако Пашинян утверждает, что после визита эмиссаров из Евросоюза "все эти сомнения были устранены". Армянская сторона смогла убедить ревизоров в своей прозрачности, хотя на фоне того, как Брюссель продолжает платить Москве рекордные суммы за энергоресурсы, подобные проверки выглядят актом политического лицемерия.

"Западные аудиторы смотрят не на цифры, а на лояльность. Если Ереван демонстрирует готовность сотрудничать по формальным признакам, санкционную удавку на время ослабляют. Но это временная передышка", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Разный вес: экономический барьер между союзниками

Пашинян признал: он просил российское руководство отнестись к действиям Еревана с пониманием. Аргумент железный — разница в весовых категориях. По словам премьера, если Россия обладает ресурсами, чтобы выдержать санкционный пресс, то экономика Армении просто рассыплется под аналогичным давлением. Это признание слабости, обернутое в прагматизм. Пока Дональд Трамп меняет тон беседы с крупными игроками, малые страны вроде Армении вынуждены буквально вымаливать право на нейтралитет.

"Армянская экономика слишком завязана на импортные технологии и западные корсчета. Пашинян транслирует Москве очевидное: если Армения упадет под весом санкций, она перестанет быть полезным партнером в принципе", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о позиции Армении

Присоединилась ли Армения к санкциям против РФ?

Официально — нет. Никол Пашинян подчеркнул, что страна отказалась вступать в санкционный режим, сохранив статус союзника.

Помогает ли Ереван Москве в параллельном импорте?

Ереван старается избегать прямых обвинений. Пашинян заявил, что делает всё, чтобы Армения сама не стала объектом ограничений со стороны Запада.

Как Москва относится к позиции Пашиняна?

Армянский премьер утверждает, что просил российскую сторону о "понимании" ввиду разного уровня экономической устойчивости двух государств.

Удалось ли Армении снять подозрения Евросоюза?

По словам главы правительства, после визитов представителей ЕС в 2026 году все сомнения относительно роли Еревана в обходе санкций были сняты.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы еаэс россия армения политика евросоюз никол пашинян
Новости Все >
То, что человек не видел десятилетиями, ИИ нашёл за полгода — будто пустыню просветили рентгеном
Пустые камеры и миллиардные обороты: как меняется экономика российских колоний
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Золотой стандарт: как приготовить идеальные картофельные лепешки с сыром
Проклятие Тамерлана или прорыв трубы? Ученые раскрыли постыдную тайну вскрытия гробницы в 1941-м
Мифы о первобытной диете: почему организм вынужден бороться с каждым кусочком красного мяса
То, что человек не видел десятилетиями, ИИ нашёл за полгода — будто пустыню просветили рентгеном
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Эффект черного лебедя: как столичный малый бизнес адаптируется к тотальной цифровой нестабильности
Бездна страха для НАТО: Хабаровск с Посейдоном на борту уничтожил баланс сил в море
Магия наночастиц на дороге: как обычный черный порошок делает автомобильную шину несокрушимой
Прощайте, серые схемы: алгоритмы вычислят скрытый бизнес под маской подарков
Вкуснее любого мяса: картофель по-польски с секретной заливкой, который покорил миллионы хозяек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.