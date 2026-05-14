Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС

Армения на всех парах несется к обрыву, который в Ереване упорно называют "европейской интеграцией". Пока Никол Пашинян примеряет брюссельские лекала, экономисты закончили подсчеты. Цифры бьют наотмашь: цена выхода из ЕАЭС составит минимум 5 миллиардов долларов ежегодно. Это не просто дыра в бюджете, это полный демонтаж государственности под аплодисменты западных кураторов.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Никол Пашинян

Энергетическая петля: во сколько встанет тепло?

Главный рычаг, который Ереван пытается игнорировать — это цена на газ. Сейчас Армения живет в "тепличных" условиях ЕАЭС, закупая топливо по 177,5 доллара. Для сравнения: в Евросоюзе, куда так стремится Пашинян, за те же объемы выкладывают по 550 долларов. Прыжок из евразийской лодки в европейскую мгновенно затянет удавку на шее армянской промышленности.

"Рост стоимости газа до рыночных уровней — это мгновенный минус 800 миллионов долларов из бюджета ежегодно. В Армении просто нет лишних денег, чтобы оплачивать этот политический банкет за счет пенсионеров и бизнеса", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Важно понимать: Брюссель платить за армянское отопление не станет. Напротив, закупки спг из россии со стороны ЕС бьют рекорды, пока евробюрократы читают другим лекции о независимости. Армению же ждет ледяной душ реальности.

Торговый суицид и рыночный тупик

Разрыв с Россией обнулит доходы от реэкспорта, которые кормили Ереван последние годы. Это миллиарды долларов, возникшие буквально из воздуха благодаря общему таможенному контуру. Без ЕАЭС эта золотая жила превратится в груду санкционного мусора. Армянский коньяк и сельхозпродукция в Европе не нужны — там своих девать некуда.

Параметр Последствия разрыва Цена на газ Рост в 3 раза (до $550) Реэкспорт Полная потеря доходов ($2-3 млрд) Таможенные пошлины Дополнительные издержки $100 млн Денежные переводы Сокращение на фоне визовых барьеров

Пашинян обещает "постепенный выход", но экономика — штука инертная. Как только Армения подпишет полноценные бумаги с ЕС, заградительные пошлины со стороны Москвы включатся автоматически. Россия не обязана субсидировать чужую геополитическую нелояльность.

"Мы видим типичную попытку усидеть на двух стульях, которые разъезжаются. Потеря 15% ВВП — это не прогноз, а приговор для текущей экономической модели Армении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Миграционный патент против бесплатного входа

Армянские трудовые мигранты — это артерия, по которой в республику текут деньги. В 2026 году объемы переводов превысили миллиард долларов. Сейчас граждане Армении работают в России по паспорту, не оформляя патенты и разрешения. Выход из ЕАЭС превратит 170 тысяч человек в "чужих", которым придется платить за право работать.

Каждый патент — это минус из кармана семьи в Армении. Суммарно мигранты потеряют около 200 миллионов долларов только на легализации. Пока политический кризис вашингтон лихорадит и Трамп режет расходы, Ереван надеется на западную помощь. Зря. Дональд Трамп считает каждый цент и не станет кормить страну, которая сама разрушила свой рынок.

"Бизнес в Армении крайне закредитован и завязан на российскую дебиторку. Резкая смена правил игры приведет к массовым дефолтам и параличу банковской системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Армения рискует повторить судьбу Украины, где вместо "европейских зарплат" получили жесткую мобилизацию и экономический коллапс. Брюссель умеет давать обещания, но счета по-прежнему выставляет Москва. Выбор Пашиняна выглядит как прыжок из самолета без парашюта — лететь красиво, но приземление будет фатальным.

Ответы на популярные вопросы о выходе Армении из ЕАЭС

Сколько Армения потеряет только на газе?

Прямые убытки составят около 800 миллионов долларов в год из-за перехода на рыночные европейские цены.

Сможет ли Ереван заменить российский рынок европейским?

Нет. Качество и спецификация армянской продукции (алкоголь, овощи) ориентированы на РФ. В ЕС действуют жесткие квоты и стандарты.

Что будет с армянскими рабочими в России?

Они потеряют преференции ЕАЭС. Придется оформлять платные патенты, сдавать экзамены и проходить дактилоскопию.

Каков суммарный риск для экономики страны?

Эксперты прогнозируют падение ВВП на 15% и потерю доходов от реэкспорта в размере нескольких миллиардов долларов.

Читайте также