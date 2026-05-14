Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС

Мир

Армения на всех парах несется к обрыву, который в Ереване упорно называют "европейской интеграцией". Пока Никол Пашинян примеряет брюссельские лекала, экономисты закончили подсчеты. Цифры бьют наотмашь: цена выхода из ЕАЭС составит минимум 5 миллиардов долларов ежегодно. Это не просто дыра в бюджете, это полный демонтаж государственности под аплодисменты западных кураторов.

Никол Пашинян
Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Никол Пашинян

Энергетическая петля: во сколько встанет тепло?

Главный рычаг, который Ереван пытается игнорировать — это цена на газ. Сейчас Армения живет в "тепличных" условиях ЕАЭС, закупая топливо по 177,5 доллара. Для сравнения: в Евросоюзе, куда так стремится Пашинян, за те же объемы выкладывают по 550 долларов. Прыжок из евразийской лодки в европейскую мгновенно затянет удавку на шее армянской промышленности.

"Рост стоимости газа до рыночных уровней — это мгновенный минус 800 миллионов долларов из бюджета ежегодно. В Армении просто нет лишних денег, чтобы оплачивать этот политический банкет за счет пенсионеров и бизнеса", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Важно понимать: Брюссель платить за армянское отопление не станет. Напротив, закупки спг из россии со стороны ЕС бьют рекорды, пока евробюрократы читают другим лекции о независимости. Армению же ждет ледяной душ реальности.

Торговый суицид и рыночный тупик

Разрыв с Россией обнулит доходы от реэкспорта, которые кормили Ереван последние годы. Это миллиарды долларов, возникшие буквально из воздуха благодаря общему таможенному контуру. Без ЕАЭС эта золотая жила превратится в груду санкционного мусора. Армянский коньяк и сельхозпродукция в Европе не нужны — там своих девать некуда.

Параметр Последствия разрыва
Цена на газ Рост в 3 раза (до $550)
Реэкспорт Полная потеря доходов ($2-3 млрд)
Таможенные пошлины Дополнительные издержки $100 млн
Денежные переводы Сокращение на фоне визовых барьеров

Пашинян обещает "постепенный выход", но экономика — штука инертная. Как только Армения подпишет полноценные бумаги с ЕС, заградительные пошлины со стороны Москвы включатся автоматически. Россия не обязана субсидировать чужую геополитическую нелояльность.

"Мы видим типичную попытку усидеть на двух стульях, которые разъезжаются. Потеря 15% ВВП — это не прогноз, а приговор для текущей экономической модели Армении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Миграционный патент против бесплатного входа

Армянские трудовые мигранты — это артерия, по которой в республику текут деньги. В 2026 году объемы переводов превысили миллиард долларов. Сейчас граждане Армении работают в России по паспорту, не оформляя патенты и разрешения. Выход из ЕАЭС превратит 170 тысяч человек в "чужих", которым придется платить за право работать.

Каждый патент — это минус из кармана семьи в Армении. Суммарно мигранты потеряют около 200 миллионов долларов только на легализации. Пока политический кризис вашингтон лихорадит и Трамп режет расходы, Ереван надеется на западную помощь. Зря. Дональд Трамп считает каждый цент и не станет кормить страну, которая сама разрушила свой рынок.

"Бизнес в Армении крайне закредитован и завязан на российскую дебиторку. Резкая смена правил игры приведет к массовым дефолтам и параличу банковской системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Армения рискует повторить судьбу Украины, где вместо "европейских зарплат" получили жесткую мобилизацию и экономический коллапс. Брюссель умеет давать обещания, но счета по-прежнему выставляет Москва. Выбор Пашиняна выглядит как прыжок из самолета без парашюта — лететь красиво, но приземление будет фатальным.

Ответы на популярные вопросы о выходе Армении из ЕАЭС

Сколько Армения потеряет только на газе?

Прямые убытки составят около 800 миллионов долларов в год из-за перехода на рыночные европейские цены.

Сможет ли Ереван заменить российский рынок европейским?

Нет. Качество и спецификация армянской продукции (алкоголь, овощи) ориентированы на РФ. В ЕС действуют жесткие квоты и стандарты.

Что будет с армянскими рабочими в России?

Они потеряют преференции ЕАЭС. Придется оформлять платные патенты, сдавать экзамены и проходить дактилоскопию.

Каков суммарный риск для экономики страны?

Эксперты прогнозируют падение ВВП на 15% и потерю доходов от реэкспорта в размере нескольких миллиардов долларов.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы газ еаэс армения экономика никол пашинян
Новости Все >
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Сыр будущего уже создан: разработка УрФУ снижает воспаление и тормозит старение клеток
Жесткий режим экономии: как отсутствие магния имитирует хроническую усталость
Уральское Бали и места силы: маршруты, меняющие представление о России
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Зубцы против лап: необычный способ отвадить домашних животных от рыхлых грядок
Второе сердце: как простые микродвижения стоп спасают ноги от вечерней тяжести
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Один ребенок станет лидером, другой — зависимым: как семья незаметно ломает характер
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.