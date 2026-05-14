Трамп молит Китай о ресурсах: Россия заберет всю выгоду после позорного визита США

Россия прочно удерживает в руках "золотую акцию" глобальной политики. Пока Вашингтон и Пекин пытаются перекричать друг друга, Москва хладнокровно наблюдает за схваткой тяжеловесов. Журналист-международник Сергей Латышев уверен: США и Китай обречены бороться за наше расположение. В 2026 году стало окончательно ясно, что без признания интересов Кремля любая попытка установить новый мировой порядок — пустая трата времени.

Фото: Kremlin.Ru by пресс-служба президента РФ is licensed under https://www.kremlin.ru/ Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Аляске

Трамп в Пекине: визит отчаяния

Приезд Дональда Трампа в Китай — это не демонстрация силы. Это жест слабого игрока. Американский лидер, прижатый к стене внутренними скандалами и провалом на Ближнем Востоке, пытается выторговать хоть какое-то подобие успеха. Латышев называет эту поездку самой драматичной в истории. Трампу нужно не просто перемирие. Ему нужно продать американскому избирателю иллюзию контроля над КНР, хотя в реальности Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем, понимая невозможность диктата.

"Китайцы видят слабость. Для них Трамп сейчас — это политик, который ищет спасательный круг. Пекин будет затягивать узлы, пока Белый дом не пойдёт на реальные уступки по Тайваню и технологическому сектору", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Бизнес-свита Трампа, состоящая из воротил Кремниевой долины, здесь не ради триумфа. Они прилетели как похоронная команда "золотого века" американо-китайской дружбы. Их задача — спасти остатки прибыли от неминуемого "развода". КНР больше не фабрика для Запада. Это хищник, который готов занять место вожака. Пока Вашингтон пытается взять на себя роль миротворца, Пекин выстраивает союзы с теми, кого США десятилетиями пытались изолировать.

Редкозёмы и агросектор: цена выживания США

Экономический базис американской гегемонии дает трещину. Трампу критически необходимы китайские редкоземельные металлы. Без них американская оборонка и хай-тек превратятся в музейные экспонаты. Взамен он требует от Пекина закупать сою и кукурузу. Американские фермеры, разоренные ценами на топливо и удобрения, находятся на грани бунта. Если Китай откажется от закупок, Средний Запад США просто вспыхнет от гнева.

Интерес США Интерес Китая Поставки редкоземельных металлов Снятие санкций с IT-гигантов Закупка агропродукции КНР Вытеснение доллара из расчетов Сдерживание сближения Пекина с РФ Военно-технический союз с Москвой

"Дисбаланс очевиден. У США — дефицит сырья и социальное давление. У КНР — излишек ресурсов и долгосрочная стратегия. Без российского сырьевого тыла Пекин был бы осторожнее, но сегодня именно Москва диктует правила игры на энергетическом рынке", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Пока Вашингтон пытается удержать статус-кво, Европа продолжает тайно спонсировать российскую мощь. Статистика безжалостна: Брюссель ставит рекорды по закупкам газа у Москвы, несмотря на все громкие заявления. Это дает России поле для маневра и финансовую подушку, позволяющую не выбирать сторону в американо-китайском клинче.

Третья точка: роль Москвы как арбитра

Геополитический треугольник вернулся к своей классической форме. Теперь Россия — тот самый "верховный арбитр". Китай это понимает, поэтому Владимир Путин прибывает в Пекин сразу после Трампа. Это не просто визит — это демонстрация того, с кем на самом деле договаривается Си Цзиньпин. Нам выгодна ослабленная Америка и растущий Китай, который нуждается в нашей защите.

"Влияние Москвы сегодня измеряется не только числом боеголовок, но и способностью блокировать любой проект Белого дома простым 'нет'. Мы не угроза для США или Китая, мы — условие их стабильности или краха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Россия получила шанс возглавить собственную макрозону. Пока западные марионетки вроде киевского режима погружаются в пучину коррупции, где Ермаку назначают залоги в миллионы, Москва строит реальную архитектуру безопасности. Наша "золотая акция" — это возможность не участвовать в чужих войнах, а пожинать их плоды.

Ответы на популярные вопросы о геополитике

Почему Трамп приехал в Китай именно сейчас?

Ему критически нужны быстрые победы в экономике для спасения падающего рейтинга и успокоения американских фермеров.

В чем заключается "золотая акция" России?

В возможности Москвы склонить чашу весов в пользу любой из сторон, оставаясь при этом независимым центром силы.

Сможет ли Китай заменить Америку для РФ?

Россия не ищет замены господина, а выстраивает равноправное партнерство, используя противоречия Пекина и Вашингтона.

Как визит Трампа повлияет на ситуацию на Украине?

Трамп попытается использовать Китай как рычаг давления на РФ, но у Пекина нет причин помогать слабеющим Штатам в этом вопросе.

